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愛吃麵包的朋友請舉手！我超級喜歡吃麵包，但又很怕吃到會脹氣的麵包，尤其傳統台式麵包喜歡加發粉，吃完總是不舒服

因此我吃麵包相當講究，這次中和朋友推薦這家安太座，使用日本麵粉製作，食材用心挑選，麵包口感超Ｑ，相當有飽足感，吃了好幾個也不會脹氣

安太座主打物美平價，麵包超高cp值，下午時間擠得水洩不通，不論買來當點心、下午茶、早餐都是絕佳的選擇👍

數一數居然超過50種選擇，老闆不定期研發新品，光是菠蘿麵包就有十多種口味，宛如小型菠蘿麵包博物館一樣。高人氣青蔥胖記得提早來訂，一出爐就搶購一空

最近推出餐盒，不論公司行號、戶外野餐，豐富品項一盒通通吃得到，麵包控們絕對愛不釋手，4種組合都好澎湃，還可以客製化服務，下次吃下午茶就要訂安太座

不定期推出優惠活動，三不五時就想回訪，滿299元（追蹤臉書或IG）就贈送安太座環保袋一個，憑安太座環保提袋，消費滿222元現折11元，竟然再加贈20元抵用卷！

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安太座對面就是漳和國民中學，生意超級的好，一到出爐時間總是擠滿人潮，許多中永和人買過一次就會被圈粉！

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老闆秉持職人精神，融合台灣、日本、歐洲的麵包製作精神，獨創安太座自己的風味，趕快拿取夾子跟托盤，挑選喜歡的麵包吧！

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真的太～誇～張！滿滿人潮把小店擠得滿滿滿，結帳大排長龍，安太座真的太高人氣了！！完全沒有在開玩笑

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安太座菜單 菜單不定時更新，以現場商品為主

琳瑯滿目的麵包口味，選擇也太豐富了吧！宛如小型的麵包博物館，鹹的甜的通通都有！

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安太座官方LINE@

記得要加入官方社群，隨時掌握第一手優惠資訊，有需要大量訂購，也可以透過線上事先訂購喔！

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安太座麵粉

麵包要好吃麵粉相當重要，老闆嚴選日本進口麵粉，麵包多了一個小麥香氣，口感紮實帶有Q度，非常有飽足感！

老闆對食材挑選相當用心，製作過程衛生乾淨，每一個麵包不僅要好吃，還灌注了老闆滿滿的愛心～～

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麵包一個個整齊排列，獨立包裝衛生又乾淨，每天新鮮出爐，一走入店內就聞到麵包香，我的口水已經直流不已了！

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還有剛出爐熱騰騰的麵包，想吃甚麼自己夾，安泰座麵包色香味俱全，份量十足，價格又十分親民！

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每款麵包都有清楚的介紹，價格、成份、品名一目了然，還有機會買到當日限定的限量麵包喔～

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吐司口味相當多樣化，鹹的甜的通通都有，連現在很夯的巴布羅手撕吐司，鹹香的起司火腿小吐司，多樣的口味通通都想帶回家～

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今天運氣真好，還有限定的歐包，咖啡核桃軟歐、桂圓核桃麵包，超大一顆居然銅板價就吃得到！這一顆我可以吃兩餐ＸＤ

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人氣青蔥胖 39元 （出爐時間約15：30）

香噴噴的青蔥麵包出爐了！15:30就聞到陣陣的蔥香，光聞這個香味就受不了了！！！

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老闆放蔥完全不手軟，大把蔥撒在麵包上投，麵包烤好後整個澎起來，看看這個金黃色澤，真的好吸引人喔！

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一大口咬下，麵包口感軟Ｑ，青蔥的香氣充滿口腔，相當涮嘴，建議大家一次要買兩個以上，只吃一個還有點意猶未盡

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安太座餐盒 餐盒C 150元

４種餐盒選擇，也可以客製化搭配，不論公司行號、野餐活動、各種活動都很適合訂購，如果開會能吃到這麼好吃的麵包，我一定會很認真開會！

若不是團體訂單，餐盒也可以現場購買，當作伴手禮相當不錯，一個只要NT30銅板價格，有需要的朋友可以參考~

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安太座餐盒菜單

好難選擇喔！看起來都好好吃，我最後選擇餐盒Ｃ，裡面有餐盒限定的巧克力三角戚風蛋糕，超大一盒好豐富喔！

餐盒Ｃ裏頭有串燒大熱狗、經典原味菠蘿、鹽岩奶香包、歐式蔓越莓乳酪餐包、巧克力三角戚風蛋糕

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我把托盤夾得滿滿滿，每種麵包看起來都好好吃，香味都好吸引人！價格又很親切，就算像我失手拿太多，也不用擔心荷包會失血ＸＤ

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安太座菠蘿麵包種類超多，我算一下十多種，還會有當季水果的限定口味，這裡可以說是小型菠蘿麵包博物館

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經典原味菠蘿30元

上頭酥脆、下頭Ｑ彈，原味菠蘿看似簡單，味道卻一點也不馬虎，堪稱麵包界的經典，吃完一顆相當滿足，下次想要試試看其他口味的菠蘿

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串燒大熱狗45元

超大的熱狗吃起來格外滿足，上頭的醬料帶點酸甜，非常開胃，喜歡吃鹹麵包的朋友，這款熱銷麵包一定要吃！

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岩鹽奶香包55元

奶香麵包鹹中帶點甜味，一絲絲口感非常彈，乳香味撲鼻而來，大小朋友都喜歡的口味，千萬別錯過～

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歐式蔓越莓乳酪餐包 25元

鹹中帶有酸甜，吃得到蔓越莓果肉，還有一塊塊乳酪，餐包好有咬勁，吃蛋奶素的朋友也可以食用，這款我超喜歡

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黃金高鈣49元 今日限定／歐式巧克力餐包三入60元

黃金高鈣麵包，軟軟的口感很濕潤，不管是吃冰的，或用烤箱熱一下，都非常美味，鹹鹹甜甜軟軟ＱＱ我給一百分

巧克力餐包，裏頭居然有巧克力內線，吃起來不會乾乾的，是點心的絕佳選擇，甜香的好滋味，我一吃就上癮了

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安太座烘焙坊環保提袋

現在滿299元（追蹤臉書或IG）還贈送安太座環保提袋一個，憑安太座環保提袋，消費滿222元現折11元，竟然再加贈20元抵用卷！

實踐環保又可以省下荷包，安太座真的太貼心了啦，身為省錢王一定要推薦這家麵包店，大家趕快抓準出爐時間，搶購好吃的麵包吧

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安太座烘焙坊 ５大特色

1.安太座物美平價，麵包超高cp值，中永和民眾都知道要來這一家，下午時間擠得水洩不通，不論當點心、下午茶、早餐都是絕佳的選擇👍愛吃麵包的朋友，怎麼可以錯過呢？

2.超過50種選擇，老闆不定期研發新品，光是菠蘿麵包就有十多種口味，宛如小型菠蘿麵包博物館一樣。高人氣青蔥胖超高人氣，建議提早來訂，一出爐就聞到陣陣香氣，完全無法抗拒它的誘惑

3.最近推出餐盒，不論公司行號、戶外野餐，豐富品項一盒通通吃得到，麵包控們絕對愛不釋手，4種組合都好澎湃，也能客製化服務，下次吃下午茶就要訂安太座

4. 選用日本進口麵粉，多了一個小麥香氣，口感紮實帶有Q度，非常有飽足感！食材挑選相當用心，製作過程衛生乾淨，全家大小都喜歡的烘焙坊，吃過一次就會愛上

5.每個月都有不同的活動，三不五時就會回訪，滿299元（追蹤臉書或IG）還贈送安太座環保提袋一個，憑安太座環保提袋，消費滿222元現折11元，竟然再加贈20元抵用卷！

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店家資訊 安太座烘焙坊

🏠地址: 新北市中和區廣福路26號

🚌交通: 近南山高中、捷運永安市場12分鐘

☎️電話: 2913-7575

⏰時間: 1200-2100 麵包三點出爐

😪公休: 公休日請看粉專公告

💲消費: 現金 Line ID⬇️ @112eggeg

💬官網: https://www.facebook.com/Antiger29137575/

💬食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407045577

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