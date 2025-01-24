「推開涵花庭的大門，宛如走進歐洲宮廷，這間最美的台南餐廳推薦給大家♡」說到厲害的台南安平餐廳 ~ 涵花庭絕對榜上有名！這是我第五次回訪，每次來都有新菜色， 主廚也是大有來頭，曾任職北部知名星級飯店 ，創意料理每道都好吃到瞬間空盤！加上今年7月重新升級裝潢，環境又更美更仙，這次一起來開箱最美台南餐廳推薦 ~ ~

▌台南餐廳推薦

涵花庭Han's Garden

電話： 06 298 3259

時間：11:30–14:30, 17:00–21:00

地址：台南市安平區府前路二段576號

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▲涵花庭停車方便，路邊有多格停車格，走路5分鐘內也有汽車停車場，現在市區要找到台南餐廳好停車的真的不容易呀 ~

▲用餐空間有兩層樓，一樓約可容納50人的座位區，有雙人、四人、六人桌、也有小包廂型的圓桌。

▲店內裝潢及擺設都是老闆親手打造，優雅浪漫是走歐式風，每次來用餐都覺得很療癒，是適合約會、慶生、聚餐的台南餐廳唷 ~

▲平日中午有提供飲品可以享用。



▲木頭椅背還貼心放上軟墊，太貼心了吧♡，順道一提 ~ 店員的素質及服務真的很好，不僅介紹很有條理，態度也超級親切阿阿阿 ~





▲好有「植」感 ~ 看著綠色植栽就好放鬆，每個角落都很值得慢慢欣賞。

▲一樓有做個空間區隔，像是小包廂的概念，可以容納兩張小圓桌，有門可以闔上。

▲一桌坐8 ~ 10位剛剛好，我真的好喜歡坐這個位置！用餐時有自然光灑落，會忍不住舒服到放空 ~

▲現打的當季果汁，我們點了柳橙汁 跟 西瓜汁，柳橙不會很酸，喝得出來是新鮮的 ~



▲我們六個大人點這一桌：總共五道菜 + 全鴨三吃，白飯是另外單點的，我覺得份量剛剛好耶！每個人都可以吃到很飽的程度，如果不確定份量是否足夠，店員也會建議哦 ~

▌掛爐琉璃烤鴨 全鴨三吃

這道絕對絕對必點！！可以選半鴨兩吃($798) 或是 全鴨三吃($1688)，三吃有9種菜色組合可以選，我們選了：片皮烤鴨、鴨絲米粉鍋、椒鹽香酥鴨。

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