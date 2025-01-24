火鍋控們注意啦！說到西門町必吃火鍋，你一定不能錯過的就是最近席捲全台的狂一鍋

從新北中和小店爆紅，到如今登陸台北西門町

這家新台式火鍋靠著超高CP值和美味湯頭，榮獲2024鍋物優質嘉年華十大鍋物票選人氣第一

誰說平價火鍋只能將就著吃？來 狂一鍋，直接顛覆你的想像

平日午餐和每日宵夜限定時段只要$299起，就能盡情享受他們的蔬食自助吧吃到飽，輕鬆吃到滿足、吃到心花怒放

狂一鍋的火鍋魅力，早已征服無數挑嘴的美食愛好者

全台各地門店累積超過 1萬則Google評論，平均評分高達4.7星，絕對實至名歸

網友紛紛表示：「用這價格吃到這種品質，真的沒話說」

狂一鍋新台式火鍋，台北西門町店2025/1/22(三)正式開幕

狂一鍋-台北西門店

電話：0229718833

地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓

營業時間：星期二、11:30–15:00、17:30–00:00(週五至週一)，11:30–00:00(週六日)

IG: @twfondueretro

粉絲團：https://www.facebook.com/twfondueretro

私心超推！炙燒牛肉沙茶鍋，火鍋界的奢華享受，這一鍋真的讓人回味無窮，炙燒牛肉沙茶鍋是我個人的大愛

最特別的是，服務人員會在桌邊現場炙燒雪花牛肉，看著那油花四溢、香氣撲鼻，光是視覺和嗅覺就已經被征服

炙燒過後，他們還會用洋蔥、蛋、沙茶爆炒牛肉，讓牛肉吸飽濃郁的沙茶香

再淋上熱騰騰的高湯，讓整鍋湯頭更加香醇有層次，喝一口就會愛上

要提醒大家，這道炙燒牛肉沙茶鍋可是超級搶手的限量美味，每天午餐和晚餐各只有10份，晚到就真的吃不到

所以想要品嚐這道奢華又暖心的火鍋，記得提早來卡位，免得錯過這美味鍋物

說到狂一鍋，怎能錯過它的鎮店之寶—功夫排骨酥鍋

從開幕至今僅一年，這鍋的總銷量竟然足以堆疊出五座101大樓

天啊，這吸引力也太誇張了吧！難怪無論寒風刺骨還是艷陽高照，大家都心甘情願排長隊，只為了品嚐這一鍋絕美滋味

這道功夫排骨酥鍋的魅力，可不是普通火鍋能比的

每塊排骨都經過精心醃製，再由廚房每日手工現炸，炸到外皮酥脆金黃

咬下去卻是肉質紮實又多汁，一點都不乾柴，完美演繹了「外酥內嫩」的美食精髓

鍋底湯頭更是令人一喝上癮！用柴魚高湯精心熬煮，加入整顆蒜頭，散發出濃郁的胡椒香氣

喝起來有層次感，帶著淡淡的胡椒微辣，既溫暖又開胃

這湯頭真的太犯規了，每一口都讓人回味無窮

來到狂一鍋，除了不容錯過的功夫排骨酥鍋，還有一款經典火鍋你絕對不能錯過—剝皮辣椒蛤蠣雞鍋，強勢回歸

這鍋的魅力不僅在於湯頭的濃郁，還有完美搭配的食材，每一口都能讓你回味無窮，越吃越上癮

這鍋的靈魂就在於那剝皮辣椒！它帶著微辣的辛香，加入湯裡後，整鍋湯頭瞬間升級，散發出迷人的香氣

每一口都是讓味蕾跳動的驚艷，辣度和香氣的平衡真的是太完美了！輕輕煮上約10分鐘，湯頭味道更加濃郁，整體更加和諧

再來就是這隻 鮮嫩的雞腿，經過湯頭的熬煮後，肉質超級嫩滑，完全能吸附湯頭的美味精華

當你咬下去，雞肉肉汁爆發，每一口都是滿滿的鮮嫩與多汁，真的讓人一吃成主顧，吃不過癮

這鍋剝皮辣椒蛤蠣雞鍋就是這麼令人著迷，湯頭和食材的完美結合，每一口都是滋味十足，如果你來狂一鍋，這道絕對是必點

如果你是愛吃豬肉的冰U們，那麼梅花豬絕對是你的心頭好

我每次來狂一鍋 都會點這道，真的是百吃不膩，肉質太讚了

梅花豬的細嫩瘦肉中夾雜著一些細膩的肥肉，這樣的搭配讓肉質更為豐富

煮進火鍋後，梅花豬的肉質鮮嫩多汁，每一口都是滿滿的肉香，完全不會油膩，越吃越過癮

如果你是牛肉控，這和牛真的是絕對不能錯過，讓你一吃就上癮

只要煮3~5分鐘，這和牛的肉就能達到完美狀態，外面微微熟透，裡面還保有鮮嫩多汁的口感

每一口吃下去， 嫩得像是融化在嘴裡，而且那股天然的鮮甜，真的是沒話說，根本是牛肉愛好者的夢幻滋味

不管是和朋友一起分享，還是自己獨享，這道和牛絕對是牛肉迷的最愛，保證讓你 每一口都想再來一塊

喜歡吃帶花牛肉的冰U們，這翼板霜降牛千萬別錯過

如果你是牛肉控，尤其喜歡吃油脂的牛肉，這道翼板霜降牛一定會讓你心動不已

當你煮好後，一口咬下去，口感和味道都超級滿足，簡直是吃貨的天堂

這翼板霜降牛的肉質極其嫩滑多汁，最佳的熟度是 5~6分熟，每一口都是 滿滿的肉香

如果煮得太熟，肉質就會變得偏柴，口感大打折扣，所以一定要掌握好時間，保持那種完美的嫩度

如果你是愛挑戰味蕾刺激的冰U，那香辣臭豆腐鴨血絕對是你的心頭好

臭豆腐吃起來好不好，外酥內嫩是關鍵！吸滿湯汁的嫩滑口感，每一口都充滿靈魂

搭配秘製香辣湯頭後，那滋味真的直接升級

香辣臭豆腐的最佳拍檔絕對非鴨血莫屬

一塊塊滑嫩的鴨血在湯汁裡吸滿香辣精華，入口即化又不失Q彈，根本是湯頭的靈魂吸收器

而且鴨血的香氣中和了臭豆腐的「霸氣」，讓整道料理更有層次感

熱菜首選！秘製牛肉煲：濃郁湯汁＋嫩口牛肉，絕對是聚餐C位

冰U們，如果你還在煩惱聚餐到底點什麼熱菜，那「秘製牛肉煲」絕對是你餐桌上的必點王

秘製牛肉煲的靈魂就在於選料和火候控制，嚴選的新鮮牛肉經過慢火燉煮

讓每一口都嫩得化在嘴裡。配上秘製醬汁，濃郁又不膩，每一口都鎖住鮮甜滋味

30多種蔬食自助吧，健康又美味，讓你吃得超滿足

不僅選擇多元，健康無負擔，還能吃出天然的鮮味

如果你是白飯控，那絕對不能錯過狂一鍋用日本進口電鍋煮出來的白飯

香氣十足、口感Q彈，每一粒米都煮得剛剛好，連平常不愛吃飯的人都會忍不住多添一碗

這滷汁可是熬足了工夫，慢火細熬融合多種香料與醬汁，每一滴都香氣濃郁

它不僅不會過鹹，還帶著一點微甜，讓白飯瞬間層次感爆棚，直接成為飯桌上的白飯殺手

冰U們～狂一鍋西門町店全面升級啦

除了火鍋依舊好吃到炸，甜點飲品區也變得超浮誇，直接讓人尖叫

什麼日本樂天冰淇淋、懷舊感滿滿的美祿霜淇淋，還有冬季限定的大苑子草莓冰沙

不管是吃飽來個甜點，還是邊吃火鍋邊配冰，都爽翻天

吃火鍋怎麼能少了甜點呢？美祿霜淇淋讓回憶更甜！火鍋暖胃，甜點暖心

這次狂一鍋2.0升級版甜點區加入了美祿霜淇淋，讓你邊吃火鍋邊享受冰涼甜蜜的快感

不只有濃濃的可可麥芽風味，還加碼推出布丁口味，雙重美味一次滿足

冬季限定的大苑子草莓冰沙驚喜登場

酸甜又清爽的草莓味道配上冰沙，喝一口瞬間解膩又涼爽，讓人忍不住一杯接一杯

就算是寒冷的冬天，吃這個也感覺心情超暖

這次甜點區直接拉到新高度，加入了來自日本的樂天冰淇淋

濃郁細緻的口感，薄荷巧克力、水蜜桃，彈珠汽水，真的吃一口就好像置身日本甜品店，完全不想停下來

狂一鍋西門町店的環境也超級舒適！這裡的空間寬敞又不擁擠

讓你在享受美食的同時，也能有足夠的空間感，讓聚餐變得更自在

加上濃濃的台式風格，讓每一個細節都充滿親切感，彷彿走進了一個有著溫暖氛圍的家，讓人放鬆又開心

每桌上都會放上一瓶高湯保溫瓶(右)和一個充滿趣味的米酒罐(左)

這米酒罐裡裝的可不是米酒，而是生水

這樣的小巧思真的是讓我用餐時多了一分驚喜，也讓整體用餐體驗更加特別

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選擇多樣，無論是梅花豬、鮮雞腿、蛤蜊、麻辣鴨血豆腐，還是當季的鮮魚和小白蝦

每一樣都能讓你的火鍋餐桌更豐富多樣，滿足你的味蕾

10點、15點也可以兌換更多超值品項，品項會不定期更新，隨時都有新驚喜，記得經常查看APP，別錯過

2025首發網紅名人必定來打卡的第一首選

狂一鍋在西門町開業後，人氣火速攀升，1天翻桌8次已經成了常態

無論是平日還是周末，店外總是大排長龍，網友甚至戲稱「沒排過狂一鍋的隊，你都不算真火鍋迷」

不管是朋友聚餐、家人團聚還是宵夜解饞，狂一鍋絕對是你的首選

想要嘗試這家 網友票選火鍋第1名的新台式火鍋，記得提早訂位或做好排隊的心理準備

快來西門町狂一鍋，感受全台瘋搶的火鍋魅力吧

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