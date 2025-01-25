喜歡吃韓國料理的朋友推薦可以來樹林火車站後站廣場二樓的【歐巴韓僑館】享用正宗道地韓國料理，老闆是韓國人，堅持韓國原味做法，使用韓國直送原料，醬料跟沾醬皆自製，料理可單點外也有提供高cp值的套餐，更棒的是韓式小菜吃到飽還免服務費喔。

樹林韓式料理「歐巴韓僑館」，正宗道地韓國料理，韓式小菜吃到飽，樹林火車站後站美食!

歐巴韓僑館就在樹林火車站後站廣場二樓，在手機配件店家樓上，火車站出來後就能看到，招牌還挺醒目，中山路上有路邊停車格，但停車要看運氣，我們當天運氣不錯正好碰到有人將車開走，就順利停到停車格。

ADD:新北市樹林區中山路一段91號2樓

TEL:(02)8687-3131

營業時間:11:30-14:00（假日到14:30）、17:00-21:00（假日到21:30）

FB粉絲專頁

歐巴韓僑館入口處就手機配件超市後方，跟美髮入口相同，進入後可以走樓梯或是搭乘電梯上樓。

用餐空間寬敞，有大面積的玻璃窗，白天採光很好，夜晚氛圍也很棒，桌位數多，適合家庭聚餐、多人聚會。

店家生意很不錯，我們用餐時有好幾桌，這是等到很多人都餐畢離開後才拍攝，建議大家要用餐時事先訂位，尤其是比較多桌的話記得先預約！

有類包廂的桌位，聚餐約會都適合。

歐巴韓僑館低消為大人、小孩（110CM以上）一份餐點，提供免費小菜吃到飽，麥茶無限供應，沒有收取服務費，用餐時間90分鐘。

歐巴韓僑館菜單及價格

套餐有雙人、三人及全家福（四人)，都有A、B兩種可選，料理單點價格以韓式料理而言算是平價，重點是餐點份量都很實在，可以吃得飽足。

當天提供五道韓式小菜吃到飽，除了韓式泡菜需要另外單點外其他都是免費無限供應，韓國老闆說因為韓式泡菜製作過程繁瑣、原物料也不便宜，所以採單點模式。

每道小菜都道地且涮嘴，有辣、有不辣的品項，像我們有帶小朋友來也很適合，我們家兒子超愛吃甜不辣，續了好幾次，續到我都不好意思了呢！但其實想吃多少都沒關係，店家小菜就是要讓大家開心吃到飽！

小菜每日供應不盡相同，當天提供甜不辣、辣蘿蔔、涼拌冬粉、涼拌黃豆芽及龍鬚菜，說真的光是這幾道韓式小菜吃到飽就很超值了。

鐵板烤肉

韓式烤肉有鐵板烤肉及銅盤烤肉可選擇，就看大家喜歡什麼樣的烤肉形式，烤肉附生菜一份，另外還有洋蔥及杏鮑菇。

烤肉的選項有牛五花、豬五花、松阪豬、醃豬排及綜合肉可選擇，我們點了牛五花及豬五花，送上桌的肉片看起來品質很不錯，是新鮮的溫體肉。

醬料有包飯醬、蒜片及芝麻油沾醬，醬料都是店家自製的喔。

會附上一小塊的豬油，烤肉前先用豬油把烤盤刷一遍，可以避免肉片沾黏烤盤。

原本想說要自己動手烤，沒想到居然有服務人員過來桌邊服務耶！服務人員說只要他們不忙都會幫忙喔！真是太貼心了，畢竟店家還沒有收取服務費呢！

烤好的肉可以沾醬直接入口或是加上泡菜、蒜片包生菜吃，喜歡怎麼吃就怎麼吃，建議可以先單吃後再包生菜吃，享受不同的風味口感。

店家雖然已經有提供麥茶喝到飽了，但我們還另外點了飲料，有超人氣的是海太青葡萄汁、水梨汁、樂天乳酸飲料等，想喝韓國燒酒店家當然也有喔。

海鮮豆腐鍋

很貼心的另外附上辣醬，想吃辣的話可以自行加入。

真材實料的海鮮豆腐鍋，滿滿的料，有花枝、蝦子、蛤蜊等海鮮，豆腐滑嫩湯頭鮮美，特別適合拌飯吃。

韓式蒸蛋

有起司及蝦仁風味可選擇，起司蒸蛋金黃色膨膨的外觀好療癒啊，口感厚實綿密帶有濃郁蛋香及起司香，小朋友很愛吃。

韓式炸雞

有甜辣洋釀、辣味及醬蒜味三種口味，因為有小朋友所以我們選擇不辣的醬蒜味，這一盤的份量很實在，炸雞外觀及顏色更是專業，隨炸雞有附上一附白蘿蔔。

醬油和蒜頭的百搭組合讓醬汁吃起來撲鼻開胃，讓人吮指回味的鹹甜滋味，大人小孩都吃得津津有味。

炸雞好吃外炸年糕也好好吃，好愛韓式年糕的Q彈口感。

炸醬麵

每日限量店家自製韓式炸醬，想吃的要盡早來，當日賣完就沒有了喔！聽老闆說很多人為了他的炸醬而來！

採用道地韓式做法，洋蔥、豬肉、馬鈴薯等爆炒入味的黑炸醬搭配香滑Q彈的麵條，咕溜順滑的甜鹹口感讓人一口接一口。

海鮮煎餅

海鮮料滿滿的海鮮煎餅也超推薦， 單吃或是沾醬汁都好吃，韭菜、海鮮搭配酥脆的餅皮焦香美味，越吃越涮嘴。

吃完還蠻喜歡的歐巴韓僑館，韓國老闆親切好聊、韓國料理道地美味、份量實在，不收服務費、小菜吃到飽等都是值得推薦的理由，有機會大家也可以來吃看看。

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！