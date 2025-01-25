木柵山林祕境土雞城【猴山岳土雞城】地點超隱密，要不是公婆看電視報導還真的不知道有這家土雞城的存在，除了來吃土雞外，也可以泡茶，視野不錯可以眺望101美景。

因位於山區，知道的人也不多，用餐前要事先預約，避免白跑一趟或是吃不到雞，白斬雞及招牌茶葉雞要三日前預訂喔。

木柵山林祕境土雞城「 猴山岳土雞城」，招牌三杯茶葉雞、放山白斬雞必吃，101美景相伴!

猴山岳土雞城地點隱密，招牌不醒目，外觀也看不出來是餐廳，真的很獨特，餐廳旁視野不錯，101美景一覽無遺，好天氣也特別美，導航可直接設定“猴山岳土雞城”。

■ ADD:台北市文山區萬壽路71號

■ TEL:02 2936 6704

■ 營業時間:11:00-20:00 (週一公休)

■ FB粉絲專頁

用餐空間跟廚房分別位於馬路兩側，這棟鐵皮就是廚房空間，猴山岳土雞城沒有停車場，車子可以停放在馬路白線不影響行車安全處。

很隨興的餐廳空間，有圓桌、四人桌及長桌等。

猴山岳土雞城菜單及價格

白斬雞、雞湯的價格較高，但他們家的土雞真的很讚，另有合菜5000元可以選擇。

招牌白斬雞

限量白斬雞想吃要先預約，一盤半隻650元我們點了兩盤。

如玉米般金黃色澤的雞皮看著就很誘人，口感油潤，很鮮嫩的口感，入口滑嫩一點都不乾柴。

三杯茶葉雞

一盤應該是半隻價格是750元，單價不便宜但味道及口感真的不錯，選用在地文山包種茶入菜，三杯醬的鹹香和茶葉的清香融合在一塊，可以嚐到淡淡茶香，很涮嘴。

茶油麵線

香醇濃郁且苦中帶甘的特殊風味，順口健康無負擔。

麻油松阪豬

麻油香氣結合薑片辛香，松阪豬肉質彈脆鮮甜，與麻油完美結合。

菜脯蛋

中間軟嫩，外層焦香，一次可以品嚐到蛋的蓬鬆與菜脯的脆口，鹹香下飯。

地瓜葉

挑選嫩葉部分，清脆鮮嫩，口感嫩滑。

紅燒豆腐

有加入醋燒，所以口感上會略帶酸感，醬汁鹹香入味、豆腐口感滑嫩。

鹹蛋苦瓜

濃郁的鹹蛋香氣與脆口回甘苦瓜的美妙結合，鹹香下飯。

紅燒茄子

茄肉軟中帶脆，吃起來柔軟而不爛。

龍鬚菜

翠綠的龍鬚菜口感鮮嫩爽脆。

高麗菜

脆甜的高麗菜是小朋友接受度最高的蔬菜之一，吃得津津有味。

油菜

甜美幼嫩、口感清脆。

蒜頭雞湯

雞湯部分有多種口味可選，我們點了蒜香味濃郁的蒜頭雞湯，口感清甜暖胃，不會有辛辣感，小朋友接受度也高。

當天雖然是假日但或許是因為太偏僻了，知道的人不多，當天只有我們一組客人用餐，很不錯的用餐氛圍，點了滿滿一桌吃得滿足飽足，餐點風味也都不錯。

天氣好視野絕佳，101美景視野相伴。

猴山岳土雞城 旁有猴山岳步道可走走，可以通往貓空喔，原本我們想直接走到貓空，走了一小段後因為有長輩及小孩還是決定開車過去，如果腳力不錯的話建議可以走走步道感受大自然的魅力！

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