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台中市南屯區完全顛覆了對傳統丼飯的印象，真讓我回味無窮

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2025-01-25 10:14:00 文字：果果愛Fruitlove
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果果愛Fruitlove

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以舒肥原肉塊，再低溫烹調後爐烤，並融入各種法式元素到丼飯裡，使丼飯變得更美味更有特色更有層次。視覺饗宴的桌邊現沖牛肉，多種口味可選的招牌鹹酥脆薯，都是許多人推薦的餐點。

法丼大墩店⟩台中南屯丼飯，以法式元素料理的丼飯，完全顛覆了對傳統丼飯的印象，真讓我回味無窮 @果果愛Fruitlove

這天我們在IKEA結束離開時，想起這附近有間許多人分享以法式元素料理的丼飯店，我們二話不說就前往。法丼在一條寧靜的巷弄內，外觀低調，不仔細看很容易就錯過了。

法丼大墩店⟩台中南屯丼飯，以法式元素料理的丼飯，完全顛覆了對傳統丼飯的印象，真讓我回味無窮 @果果愛Fruitlove

店內裝潢採用簡約的木質調，採光明亮，用餐環境舒適愜意。

法丼大墩店⟩台中南屯丼飯，以法式元素料理的丼飯，完全顛覆了對傳統丼飯的印象，真讓我回味無窮 @果果愛Fruitlove

桌位以兩人方桌為主，很好做人數需求做變化，如有需要併桌請告知店員並請協助。

法丼大墩店⟩台中南屯丼飯，以法式元素料理的丼飯，完全顛覆了對傳統丼飯的印象，真讓我回味無窮 @果果愛Fruitlove

法丼採半開放式的廚房，有用玻璃隔擋。

法丼大墩店⟩台中南屯丼飯，以法式元素料理的丼飯，完全顛覆了對傳統丼飯的印象，真讓我回味無窮 @果果愛Fruitlove

吧檯座位區，可以欣賞主廚製作餐點的畫面。

法丼大墩店⟩台中南屯丼飯，以法式元素料理的丼飯，完全顛覆了對傳統丼飯的印象，真讓我回味無窮 @果果愛Fruitlove

茶水在入座後，店員會先給一杯，後續有需要須自取。調味料部分有提供玫瑰鹽和黑胡椒，有需要都可以自取。

法丼大墩店⟩台中南屯丼飯，以法式元素料理的丼飯，完全顛覆了對傳統丼飯的印象，真讓我回味無窮 @果果愛Fruitlove

兒童椅下方有置物籃，有需要可以自行取用......( 繼續閱讀文章 )

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法丼Fadone

phone04-24730506
place台中市南屯區大墩五街328號
4.76 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.79
服務品質
4.79
裝潢氣氛
4.79
CP值
4.64
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