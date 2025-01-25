約在一、二年多前偶然在夜市吃了排骨酥

似乎激發某個基因，現在看到排骨酥招牌都會多瞄一眼橘黃燈光照亮的檯面

看看是不是「看起來」很好吃的排骨酥?

而嘉義最知名的排骨酥就屬國華街「吳記排骨酥」莫屬了

去(2024)年底某假日下午在文化路商圈逛逛， 原本想買曾吃過的文化路上兩家排骨酥解嘴饞

下一秒便想起不如趁機到僅隔壁條的國華街，去朝聖一下這家一直沒吃過的名吃吧!

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餐廳名稱：吳記排骨酥(嘉義市西區國華街129號)

營業資訊：05-2161425 16:00-00:00

餐點介紹：排骨酥

用餐日期：2024.12



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▲吳記排骨酥 店面和菜單(2024.12拍攝)

大份 NT 150；中份 NT 100；小份NT 50

可以選胡椒粉或辣椒粉

▲吳記排骨酥 店面

旁邊牆面上有預告2025年1月1日起將調漲價格

以每斤售價來等單價推算，大份 0.72斤=432 g；中份 288 g；小份 144 g →純預估猜測，我沒有實際跟老闆詢問重量

▲吳記排骨酥 店面

店內有兩位青年老闆，一位就負責在櫃檯前裝排骨酥、灑粉調味和跟人客收錢 ；另一位就是負責裹粉、油炸跟把剛炸好的排骨酥拿去檯面倒

可能以往都是從開始營業到打烊永遠都人潮不斷過，老闆兩人的動作就一直都這般輪迴重複

▲吳記排骨酥 店面

人客們也都很有默契，輪到時就直接報上「規格、數量、調味」 ，不會問東問西(儘管像我是第一次買，在排隊等候時就會「觀摩」學習前方人客怎麼點餐)

所以櫃檯老闆也幾乎沒開口說話，就是沉默且從容快速地鏟排骨酥、秤重、灑粉調味、裝塑膠袋

剛炸好上檯的排骨酥隨即就被鏟進吸油紙袋，約3-4組人客就會買完，就又要再等候近十分鐘等待下一批出油鍋

▲吳記排骨酥 店面

除了沒吃過的潤餅以外，我是個不願意為吃排隊超過15分鐘的人，因為排隊等候這事會讓這個食物「總分」大扣分

當天約下午四點多(四點開始營業)到店，當時約莫十個人在排，等了約30分鐘終於買到

離開時，排隊人龍是我剛到時的兩倍以上了

(客串演出: J哥、Na哥)

(上)辣椒粉排骨酥 NT 150/ 大

(下)胡椒粉排骨酥 NT 150/ 大

排骨酥多是用豬隻腹部肋骨處的部位，該處稱為「子排」或「豬小排」，可再細分為下半段(近腹部)的「五花小排」和上半段(近脊椎)「里肌小排」。吳記排骨酥帶骨且肉有嚼勁，我猜測是用「五花小排」為主。整包排骨酥塊約有1/3完全無骨，2/3則帶一段硬骨頭

▲骨頭占比不多，不會大到整塊幾乎是硬骨。豬骨都切得平整無碎裂，多能輕易與豬肉剝離，少數二、三塊則是有筋膜死黏著豬骨，比較難咀嚼。

表面炸麵衣是薄的，少數一兩塊會有挾帶一塊炸麵糰， 還是有沾附些許油，並非乾爽的。因為是剛炸好就馬上裝袋的，現場熱熱的吃會有油感但不膩，反而是醃漬調味 對我來說偏重鹹，我是感覺到吃太多醬的鹹膩，並非太多油的油膩。

▲整體評論，嘉義這家有聲明「唯一，絕無分店」的吳記排骨酥，份量夠又不貴，但口味我不太尬意

150元大包份量比多數夜市排骨酥大包(通常是200元)還多，且平均體積更大，帶肉量也實在。 但我個人至今最喜歡的是一品香馬告藥膳無骨排骨酥(我在雲嘉地區夜市吃到的)，不只麵衣薄、肉大塊，而且應該是「後腿肉」的部位，肉質較飽滿精實；而「吳記排骨酥」的多是五花小排部位，肉軟但帶筋，好嚼卻有點始終嚼不夠爛的感覺

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