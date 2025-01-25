在新竹地區喜歡台菜的人相信都對荷竹園不陌生，這家餐廳低調隱藏在一棟住宅公寓一樓店面，但依舊掩蓋不了它的鋒芒，假日用餐時段幾乎都是滿位建議一定要預約，他們的招牌是芋泥鴨方，將鴨肉和芋頭製成磚塊的外觀是個很創新的吃法，超下飯的京醬牛肉也是推薦必點，這間很適合家族、公司部門、年節聚餐，是間長輩一定會喜歡的台菜。

開車前往可直接停餐廳對面免費停車場，好停車一定要給大大的讚啦！

▲餐廳專用停車場在餐廳正對面，停車場極為寬敞非常好停，要注意有標示荷竹園專用停車位才是餐廳的車位喔！

▲荷竹園隱身在湳中街的一處公寓一樓內，附近都是住宅區很難想像這裡會有一間餐廳，真的非常隱密。

▲餐廳一、二樓都有用餐座位，有分大圓桌和小圓桌滿足不同人數需求，用餐空間寬敞乾淨，坐起來沒有擁擠感。

▲荷竹園菜單：有海鮮類、豬肉類、牛肉類、雞肉鴨肉類、豆腐類、蔬菜類、鮮湯類、麵飯類和甜點，餐點有大份和小份可選。

▲紹興醉雞(小) 450元：使用土雞腿肉切片，放入薑絲、薑片、枸杞、蔘鬚、紹興酒調味，肉質緊實軟嫩，帶皮的地方Q彈充滿膠質，散發著淡淡酒氣味道很迷人。

▲京醬牛肉(小) 410元：雖然是小份的但肉量給得很大氣，並搭配滿滿的蔥絲，肉質嫩口完全不乾柴，醬汁鹹中帶甜非常夠味，淋在白飯上吃超級下飯的！

▲開陽白菜(小) 280元：開陽指的是乾蝦米，這道保留了白菜的脆與甜，使用簡單的蝦米和蔥段調味，簡單的料理更能吃出食材本身的單純。

▲海鮮豆腐煲(小) 300元：使用保溫良好的陶鍋，醬汁呈現勾芡狀味道香濃，內有滿滿的配料非常豐富，又是一道頂級白飯殺手。

▲五更腸旺(小) 380元：下方使用酒精燈不斷加熱保溫，鍋內有滿滿的大腸和豬血，大腸處理得不錯吃起來沒有腥味，吃起來酸酸辣辣很開胃。

▲芋泥鴨方 540元：這道是店內必吃招牌，將芋泥和鴨肉壓成磚塊狀，再裹粉去油炸，表層酥酥的，內餡有綿密的芋頭，很意外的是和鴨肉兩者互不搶戲，本身味道偏淡建議可搭配醬汁一起食用，吃完很有飽足感。

▲生菜蝦鬆(小) 480元：蝦鬆為鮮蝦與洋蔥、蔥段的組合，鮮蝦有彈牙口感，再包著生菜葉一起吃，吃起來脆脆的極為清爽。

▲酸菜肚片湯(小) 320元：冬天用餐一定要搭配一鍋暖暖的熱湯，這道湯品使用豬肚搭配酸菜，酸菜酸度適中，湯頭喝起來算溫和。







雞蛋糕短評：餐廳對面有停車場，店員極為親切有熱忱，用餐時段生意非常好建議一定要預訂，他們的芋泥鴨方是招牌必點，醉雞肉質軟嫩，蔥爆牛肉醬汁很夠味，每道菜都很下飯，適合帶長輩聚餐的好餐廳！



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★★

CP值★★★★



【荷竹園美食資訊】

地址：新竹市北區湳中街63號

電話：035313816

官網：http://www.hochuyuan.com.tw/

營業時間：11:00–13:50、17:00–20:50 (周一、周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：有

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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