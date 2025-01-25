

今天要來推薦一家和牛火鍋，很久沒吃過這種高檔火鍋吃到飽的餐廳了，武鶴和牛火鍋是一家以和牛為主打的高檔火鍋吃到飽餐廳。餐廳位於吉林路，提供頂級和牛、多種海鮮及高級和牛



武鶴和牛火鍋位於吉林路上，搭公車可以到民權吉林路口下車後再步行過來，或搭捷運至行天宮站走過來。店面外觀雖然不顯眼，但內部卻是溫馨且深藏不露的頂級和牛火鍋餐廳，肉質真的會讓人驚艷。



店內的桌位數不算多，有上下兩層，一樓有六人桌可以聚餐使用，另外大部份都是四人桌，當天用餐雖然是星期一!但餐廳滿滿的客人生意很好，一定要先記得訂位喔!



二樓大多為四人桌，洗手間在二樓



餐廳吃到飽有限時90分鐘，今天就要來挑戰頂級和牛!!GOGO



武鶴和牛火鍋，吃到飽是以人頭計費，且同桌需點選相同價位。餐廳提供三種價位選擇：最高級2480元、1980元、1380元，三種價位都有附極上海鮮盤、蔬菜盤、火鍋餃類及滷牛筋、牛腱、牛肚等，差別主要在於能選擇的牛肉等級。這天我們選擇了2480元的可以選擇全品項的肉類等級，當然2480價位包含了A5日本和牛紐約客和肋眼上蓋 ，現在還有鱈場蟹吃到飽，沒有點到2480價位的不用擔心吃不到鱈場蟹，現在吃到飽方案有做活動兩個人享用吃到飽專案即贈一盤鱈場蟹(限平日用餐或壽星)，很不錯~超期待



湯底的種類選擇也很豐富有八種，像是川渝麻辣、大漢蒙古、香醇牛奶等，有一個很特別的湯底是限量椰子雞，這天我們選了川渝麻辣跟胡椒雞白湯， 胡椒雞白湯有濃厚的胡椒香味，基底還附有雞腿肉，記得要等雞腿煮熟後再享用，雞肉的鮮味讓湯底更加提味



川渝麻辣湯底基底裡面有附豆腐跟鴨血，湯頭剛喝的時候有香氣但不辣，比較算香醇口感，店員有說會先做小辣，如果不夠辣都可以在加辣



主食類裡面竟然有這個鮭魚卵和牛丼飯，超級驚艷，整碗滿滿的滷和牛肉與鮭魚卵鹹香下飯， 滷牛肉的嫩滑與鮭魚卵的鮮美相互交織，帶來不同的口感，

真的太豐盛了還是要保留戰鬥力給當日主角「日本和牛」



來了來了~真的是讓我們驚呼連連~你看看那個油花紋理，我們當天選擇了好幾種等級的肉品，沒想到每盤份量都很多，很超值~平常吃高級火鍋都只有配一盤肉，

這裡真的是要讓你吃到喊不要不要的



首先來個M9澳洲和牛牛小排及牛板腱，如果喜歡比較有嚼勁的口感可以選牛板腱含有適度的筋膜和肉質，咬勁十足 ，牛小排則嫩滑一些，兩種肉品有油脂香氣 但不會到太油膩的口感



神戶紅酒牛霜降跟雪花牛是1980價位就可以點的肉品喔!特別查了一下據說神戶紅酒和牛是以神戶葡萄酒的酒粕發酵成的飼料飼養的，超酷，這個油花超細緻的很美很美~



高級和牛涮個幾秒就可以拿起來吃囉~ 肉質極為嫩滑，可以品嘗到牛肉的鮮香



詢問了一下店家特別讓我們參觀一下切肉~這麼大塊的A5日本和牛紐約客真的切肉不手軟的，一盤有五片，當然要給他吃個回本~



這個吃起來口感又不太一樣了~但真的很大一片，只怪自己食量太小，吃起來的油脂豐富加上很大片咬下去非常的有滿足感，可以先涮白鍋比較能吃出肉的原味



喜歡油脂豐富的人真的要點這道A5日本和牛肋眼上蓋，這個一送上來驚呼連連，因為本尊是粉嫩粉嫩的兩邊是整塊油花，如果形容紐約客是雪，A5日本和牛肋眼上蓋就是粉雪了，油花真是美到不行涮幾秒拿起來咬在口裡就是香嫩滑~還有滿滿的油脂，算是今天油脂最濃郁的肉品



當然除了主打的和牛之外，還有每個價位均附的海鮮盤，海鮮盤的種類也很多，有白蝦、鮭魚、干貝、蛤蠣、扇貝等，超級豐盛~哈~朋友看到這盤還說中午不該吃午餐的



這邊還有專人剝蝦服務，要吃蝦之前可以請店員來幫忙剝蝦，店員的剝蝦功力真的很厲害，一下就把蝦子剝的乾乾淨淨



蝦子剝的乾乾淨淨，吃起來很方便!約會可以優雅吃蝦不沾手~~~



白蝦吃起來也很新鮮，白蝦肉質緊實且富有彈性，吃起來是爽脆的口感



當天一起用餐的朋友都是愛吃蛤蠣的朋友，一下就吃光了，蛤蠣蠻大顆的吃起來也很新鮮乾淨



干貝很大顆原本以為只有兩顆要跟朋友分食，朋友說裡面有四顆份量很多耶!干貝大顆不用燙太久吃起來鮮甜有彈性



鮮蚵很大一顆超級古溜新鮮美味



小鮑魚已經幫忙去殼了，肉質鮮嫩彈性十足，輕輕一煮就能釋放出鮮美的海味！~平常不怎麼吃小鮑魚的我，這天也吃了兩個



來用餐之前根本沒發現竟然有2480價位的鱈場蟹吃到飽這個優惠，真的是太豐盛了，鱈場蟹肉真的是極品海鮮之一！蟹鉗肉算蠻多的，口感豐富



花枝漿吃起來也很Q彈



還有麻辣鍋必吃的牛筋、牛腱、牛肚三寶



火鍋料使用的魚餃和蛋餃，來自知名店家。魚餃的魚肉鮮嫩且有彈性，不會像一般冷凍魚餃那樣乾柴



雖然最後已經飽到不行了，但是甜點還是要吃的，甜點是蜂蜜冰淇淋上面撒上抹茶粉，蜂蜜冰淇淋帶有花香及蜂蜜微甜口感，甜而不膩，是吃完火鍋，清爽解膩的好朋友



總結:武鶴和牛火鍋雖然沒有甚麼火鍋界的愛馬仕、PRADA稱號,但吃到飽專案真的很值得來嚐嚐看，但需要提醒的是，來這裡用餐前，最好確保自己有足夠的胃容量因為這裡的豐富食材絕對能讓你大快朵頤！ 店內環境溫馨雅致，食材新鮮用料實在 ，2480元就可以吃到全等級和牛，尤其日本A5和牛份量很多可以吃好幾盤，海鮮盤也很新鮮，現在選擇吃到飽2480專案還有鱈場蟹吃到飽，除了這個優惠之外，

還有很多優惠活動:

當月壽星或平日用餐即享有以下優惠三擇一:

1.來店打卡即送「鱈場蟹」一份

2.兩人同行加碼送「鱈場蟹」一份

3.壽星本人9折優惠

※打卡送活動，除夕到初四不適用

這麼多的優惠，絕對不能錯過！

(活動相關詳請請見餐廳粉絲專頁及以店家公布為準)



看影片>>點連結



餐廳資訊

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武鶴 和牛火鍋 台北吉林

電話: 02-2581-8066

地址: 臺北市台北市中山區吉林路228號

INLINE訂位:https://reurl.cc/eGAEkb

套餐用餐時間限制120分鐘，吃到飽用餐時間限制90分鐘



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