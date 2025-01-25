鹿芝谷生態景觀園區 |南投親子景點新開幕，吃喝玩樂一次滿足！門票全可折抵消費，還有免費飼料餵水豚、笑笑羊，以及多種DIY手作讓小孩玩～

最後更新時間 2025-01-23

南投鹿谷親子景點推薦「鹿芝谷生態景觀園區」，擁有5000坪大空間，還在試營運期間就人潮滿滿～鹿芝谷生態景觀園區 最大特色就是入園門票可以全部折抵消費，而且門票還能免費換飼料，可以餵食可愛的水豚、梅花鹿、笑笑羊、羊駝等動物，加上還有超多親子DIY手作，來這絕對能待上半天。逛完園區還能走路到菇神吃火鍋，不想吃鍋還能在園區喝咖啡吃下午茶，二樓座位區還有桌遊可以親子互動，真的是南投一日遊必玩景點！

鹿芝谷生態景觀園區｜一日遊這樣玩｜二日遊這樣玩

說到竹山鹿谷景點，景點很多且多是大自然的景點，很適合安排南投鹿谷一日遊和二日遊哦～

南投鹿谷一日遊，建議第一站先到鹿芝谷生態景觀園區跟動物互動、DIY親子手作，第二站到菇神吃火鍋，第三站到竹山紫南宮拜拜，第四站新竹動物園或是城隍廟美食。

想要深度旅遊，也可以來趟竹山鹿谷二日遊，第一天的第一站先到鹿芝谷生態景觀園區跟動物互動、DIY親子手作，第二站到菇神吃火鍋，第三站到鳳凰谷鳥園生態園區，第四站鹿谷住宿。第二天的第一站先到溪頭自然教育園區，第二站到紫林莊野菜料理吃中餐，第三站海盜村，第四站到竹山紫南宮拜拜。

鹿芝谷生態景觀園區｜交通方式

竹山鹿谷新景點的「鹿芝谷生態景觀園區」，就位在南投南投溪頭和杉林溪主要道路上，前身是中興養鹿場，佔地5000坪真的超級可觀！

鹿芝谷生態景觀園區｜停車資訊

鹿芝谷生態景觀園區有自己的免費停車場，停車場很大、停車位也很多，只是人潮多時還是不夠停，聽說後續會再調整車位數量，但還是建議大家提早來哦～

鹿芝谷不只是親子景點，還是電車友善景點，貼心提供不少充電車位，而且充電費用現場立牌都有清楚標示，有需要的可以使用。

鹿芝谷生態景觀園區｜門票費用

鹿芝谷生態景觀園區的門票費用為低消300元，鹿芝谷也有免低消入園資格，只要是南投縣民、6歲以下兒童 、身心障礙人士(含一名陪同者)就能免費入園。另外也有成人免費入園方式：

改購買300元多肉體驗券、350元鹿谷午茶套餐，就能免費入園

到菇神消費滿500元也能獲得入園票一張

鹿芝谷門票可以在園區和菇神全額折抵消費，可以購買紀念品、甜點，或是作多肉植物體驗、親子手作，像是燙印手提袋、泥畫作，都是不錯的選擇哦～

鹿芝谷生態景觀園區｜園區地圖

鹿芝谷生態景觀園區地圖(官網不定期更新)，園區佔地5000坪，規劃出室內的主場館，以及戶外的動物的餵食區、拍照造景、兒童玩沙區、多肉體驗區、草皮區、販賣小亭等，逛起來超級舒服的！

鹿芝谷生態景觀園區｜環境介紹

鹿芝谷生態景觀園區入門口就是主場館，是棟的清水模的建築物，加上大片落地窗，採光非常好，而且這麼醒目的建築在鹿谷這條主要道路上，路過絕對不會錯過。

主場館是寬敞明亮的紀念品和伴手禮購物區，這裡賣的東西品項豐富，有鹿芝谷內動物和香菇的布偶，還有咖啡、香菇等多種美食，可以滿足大人小孩的購物慾望。

要入園前要先到櫃檯購買門票，這裡也是購物區的結帳櫃檯，動線規劃很順暢，不會很擁擠。

買完門票就進到園區入門口，在入門口處旁有打卡牆，用石頭搭配熱帶植物，看起來真的好可愛～

進場前可以用門票兌換一碗飼料，裡面有牧草、桑葉和飼料，份量很足可以讓小朋友喂的很開心。

鹿芝谷園區很大很乾淨，而且種了很多花草植物搭配動物區的木頭圍欄、河流造景，逛起來很舒服。但我們當天早上去有下雨，整個園區都圍繞著雲霧，霧濛濛的很有氛圍，中午過後出太陽後，陽光明媚可以遠眺山景，兩種各有萬般風情～

鹿芝谷親子友善空間｜沙坑、廁所、園區步道都細心規劃

園區地面大多為石頭鋪設，但也有為嬰兒車和輪椅友善鋪設的石磚步道，只是稍微有點顛波，但至少讓大家可以逛得盡興，不得不說他們真的很貼心！

南投親子景點推薦「鹿芝谷」，就連餵食區也有親子梯子，讓小朋友能在高處餵食，這點我在其他親子牧場內幾乎沒什麼看到。

一旁也有規劃小孩超愛玩的玩沙區，但因為是戶外空間，碰到下雨就沒辦法玩了，稍微可惜點～

彩虹區旁的樹木區有一個燙鞦韆，蠻多小孩來這搶著玩～

園區內也有大帳篷，裡面規劃沙發座椅和象棋，讓玩累的你們可以坐著休息，下雨天也能來這躲雨哦～

廁所的部分比照國道休息站去規劃，廁所數量很多，還有無障礙廁所、換尿布檯，以及在洗手台附近還放上親子友善的樓梯，讓家長不用抱著小孩洗手，每個細節都圍繞親子，真的很不簡單！

鹿芝谷親子動物園區｜水豚、黑鼻羊、可爾鴨等，都能餵食

鹿芝谷親子動物園區，動物種類還蠻多的，有水豚君、梅花鹿、可爾鴨、侏儒羊、黑鼻羊、羊駝和象龜，聽說之後還會有浣熊等其他動物進駐。

而且園區動物都是用實木柵欄做圈養，裡面清理的很乾淨沒什麼臭味，而除了我們餵食的飼料外，園區還會提供乾牧草給他們吃，讓他們受到好的照護～

一進到園區就能看到俗稱笑笑羊的【黑鼻羊】，甯寶看到就在喊羊羊了！她們好可愛讓我也忍不住摸一把，而且超貪吃，只要飼料盆發出叩叩叩就會衝過來，羊羊很溫馴的，甯寶這麼靠近餵食也沒有什麼攻擊。

柯爾鴨這區也深受小孩的歡迎，池塘邊有小柵欄，但柯爾鴨偶爾還是會越獄XD

他們很愛吃飼料，甯寶小手給他們啄也不怕，但他們早上吃飽後下午就不怎麼吃，喜歡餵食的鴨鴨的你們，記得早點來～

在柯爾鴨對面是人氣水豚君的窩，好可惜沒看到水豚泡澡的畫面～甯寶看到水豚直接喊「大老鼠」，我們聽到都笑死了！

再往前可以看到彩繪的水池，這區是陸龜的家，有陸龜和象龜，太冷都有幫他們開保暖燈，只不過他們不賞臉，我們一去就爬到屋子內睡覺～

旁邊還有一個陸龜石頭造景，不知道你們有沒有看出來～

侏儒羊的位置比較特殊，是在石頭的高台上，石頭都很大顆蠻好爬的，但空間有限沒辦法站太多人～

侏儒羊也很溫馴，黑色的大羊討食功力非常強大，真的好可愛

羊駝是近期新來的成員，羊駝純白色的毛髮很乾淨，脾氣很溫馴也很貪吃，甯寶完全不怕的直接拿牧草餵食，我們都超怕被吐口水XD

前身是鹿場的「鹿芝谷」，也有梅花鹿成員哦～梅花鹿區在多肉植物體驗區樓梯的旁邊，大家不要錯過了哦～

園區內的梅花鹿很多隻，他們牧草和飼料都很愛吃，雖然體型很大，但好可愛，甯寶都直接把飼料塞進他們嘴巴，他們也吃的很溫柔，彭把拔在旁邊看得好害怕XD

鹿芝谷親子DIY體驗推薦｜多肉植物體驗

鹿芝谷不只是好玩的親子牧場，也融入多個增加親子手作DIY體驗，像是多肉植物體驗、泥畫作、石頭彩繪，都能促進親子間的互動哦～

鹿芝谷多肉DIY體驗費用有三種，分別為300元、350元、400元，這次我們參加了350元多肉DIY體驗，此費用內包含一個進階盆、3株多肉植物、2個顏色的吸水石、120元的微造景素材，當然也可加購多肉植物和微造景，或是升級盆器。

多肉體驗區在園區的最後方，需要走樓梯上二樓，如果是帶行動不便的長輩或推嬰兒推車的話，可能就沒辦法上去了哦～

左側是多肉植物挑選的地方，這裡用大型樹枝和綠植點綴，裝點成熱帶雨林的風格，而且上面有遮棚擋雨，下雨在這裡也不怕被淋濕～

為什麼我會推薦鹿芝谷多肉DIY體驗，那是因為他們的多肉選擇多達50種，有仙人掌、十二之卷、白牡丹等，基本常見的多肉在這裡都能看到～

只有兩歲的甯寶對多肉還不是那麼有興趣，但對我們在端著盒子非常熱衷，會乖乖地在旁邊等我們挑選～

挑選好的多肉可以放在提供塑膠盒內，之後拿到座位區就能進行多肉DIY體驗了～

體驗區的座位是在戶外，這裡可以眺望整個園區和山景，上方備有遮陽傘夏天可以擋太陽，但下雨的話可能遮雨稍嫌不夠，我想就會移掉多肉挑選區那邊的木頭椅區進行體驗了～

黑色貨櫃屋裡面是櫃檯，這裡可以挑選吸水石、微造景或盆器，上面都有清楚標示價格。

挑選好吸水石和微造景公仔後，店員會放在個別的塑膠盒內，整齊地擺放在桌上讓我們自行DIY

多肉DIY體驗的過程其實蠻簡單的，有操作指示卡，真的不知道也可以請店員示範，工具一人一組且準備的很齊全，不怕會互相搶著使用！

本以為甯寶對多肉DIY體驗不感興趣，沒想到她玩得最開心，還會跟把拔討論吸水石和微造景要怎麼擺，真的好療癒啊～

我們DIY完後的多肉盆是不是很好看？！尤其是造景的水豚君，擺在上面真的是太可愛了～

體驗完後還會提供提袋裝著，我會建議可以等逛完園區再來體驗，這樣就不用一直拿著了～

鹿芝谷生態景觀園區｜石在有趣，讓平平無奇的石頭大變身！

在園區中間有一棟正方形的兩層樓建築物，前身是水塔，現在變成了一個親子互動區，聽說未來會變成甲蟲館，有興趣的你們可以關注鹿芝谷粉專哦～

鹿芝谷石在有趣是希望讓來這裡的朋友們，將自己完成的獨特石留下，帶走別人的完成的獨特石，但沒想到大家都把自己的獨特石留下，讓這裡變成多采多姿的石頭山XD

這裡有提供馬克筆、表情貼紙，可以讓我們盡情地在石頭上發揮創意，甯寶就超愛貼貼紙的，玩完一個還想再來，抓到抓不走也是蠻有趣的體驗～

鹿芝谷活動｜假日魔術表演(不定期變換)

此外，入園門口處也有不少活動，像是假日這裡每半小時，會有魔術表演(下雨會更動)，當天我們去有飄點毛毛雨，但不減大家的興趣。

鹿芝谷生態景觀園區｜景觀台、花草植栽，讓4~5月的紫斑蝶能夠駐留

進入河谷觀景草地區前，有一個觀景台，可以遠眺秀麗的彰化平原和濁水溪，天氣好時還能看到大海，只不過當天天氣比較多雲霧，所以沒辦法看那麼遠，不然景色一定很迷人～

鹿谷這邊4~10月是紫斑蝶遷移的月份，鹿芝谷希望成為紫斑蝶的中繼站，保留了大片草地區，並在這邊種植了紫斑蝶喜愛的馬纓丹與高士佛澤蘭花，讓鹿芝谷這片土地能變成與自然共生的樂土，這點讓我已經開始期待4月份這邊蝴蝶紛飛的美景了～

草地區這塊還沒什麼東西，但也有設置座位區，方便讓大家休息或是吃美食～





這裡有個日式貨櫃屋，裡面有買冰淇淋、扭蛋、童年玩具和糖果，之後還會放搖搖馬，我猜小朋友來到這會逛到不想出去～

鹿芝谷裝置藝術｜結合大自然、彩虹元素，讓整個園區變得亮眼！

一進到鹿芝谷園區就有時空隧道可以走，植栽、花朵讓整個隧道特別有意境，走出來看上面還有可愛香菇藝術。

再往前走去是一整排的彩虹香菇，用石頭堆疊出拍照景，色彩繽紛特別亮眼。

大樹多了眼睛嘴巴，變得超有喜感XD

園區內的角落也有很多小巧思的佈置，慢慢走可以感受到鹿芝谷對這裡是超過100分的用心經營～

我最愛河流造景這邊的青蛙，他們在這真的好療癒，聽著水慢流的聲音，感覺身心放鬆不少～

大草皮區也有裝置藝術，像是這隻用幾何打造的鹿，拍起照來很閃亮，有如星星般閃耀～

走出園區前還有一面打卡牆，這可以留下你們的簽名，為這次出遊多了份紀念性。

走出園區有個寓意大地之母的裝置藝術，張開大手包圍著大自然的花草，，讓我覺得特別溫馨～

鹿芝谷必買必吃推薦｜茶飲茶、泥畫作、燙印包包都是好選擇

逛完園區內後，可以進到主場館內好好購物、吃下午茶坐著放鬆一下，鹿芝谷在這上面規劃的很講究哦～

一樓是飲料和甜點的購餐口，有規劃高腳椅、沙發座位讓大家休息～





二樓也有超多座位可以休息，還有電視和桌遊可以玩，讓小朋友在這裡也不會太無聊～

這裡還有超可愛的水豚君布偶，抱起來特別軟，好想帶一隻回家XD

鹿芝谷親子必推｜泥畫作好清潔，小孩玩得超開心

我們買了鹿芝谷泥畫作，他們有水豚君、香菇、黑鼻羊的造型木板，價格190元，可以用折價券折抵～

我們讓甯寶自由創作，她玩到忘我，完成的作品是隻色彩繽紛的水豚君，沒想到這麼可愛耶！本來怕泥畫作不好清理和會弄髒，意外的好洗掉，黏在衣服上用水也能去掉，小小孩玩也很可以，但記得不要讓小孩放到嘴裡～

鹿芝谷親子必推｜燙印出專屬自己的包包，背起來特別有成就

燙印也是另一個親子DIY選擇，包包有不同大小和價格，加上多種燙印貼布可以選，背出去絕對不怕撞包～

選好燙印的包包和貼布後，先到櫃檯結帳，就會有店員幫你們燙印，甯寶自己挑選的小鵝在黑色提袋上，真的好文青，現在出門都要求我背這個～

鹿芝谷必吃｜下午茶套組，一次吃到香菇、茶梅、蛋糕和鹿谷茶飲

我們點了兩個鹿芝谷下午茶套組，套組內會有茶飲、木耳奶酪、蛋糕，還有香菇肉乾、香菇餅乾、茶梅，有別於外面的下午茶甜點，吃的到鹿谷特有的品項。

素食可食的香菇肉乾很香，還有整顆烘乾的香菇餅乾，吃得到濃郁香菇味道超涮嘴，還有茶梅子酸甜滋味和香氣很足，吃完來上一顆很解膩。

目前甜點選擇有三～四種，我們選的是草莓千層和起司派，千層蛋糕不輸外面的蛋糕店，起司派則要趁熱吃，味道香氣很豐富，如果冷了會偏硬些～

飲料選擇很豐富，有自家品牌的咖啡、鹿谷自產的茶葉等，搭配上負有起司香的濃郁滑順奶蓋，喝起來很香濃不會太死甜，而且奶蓋上面還有打印水豚君、梅花鹿的圖案，是杯好喝又好看的飲料XD

木耳奶酪很適合給小朋友吃，上面的木耳沒什麼甜度，加上軟綿的奶酪，甯寶吃的超滿足～

鹿芝谷生態景觀園區｜評價

鹿芝谷生態景觀園區門票300元來講，可以免費兌換飼料又能餵動物，還能全部折抵消費真的划算，裡面親子友善空間規劃的很不錯，隨處都有位置可以休息，還有很多親子DIY體驗、好吃的下午茶甜點，來竹山鹿谷景點推薦的鹿芝谷，可以待上一整天不是問題。

鹿芝谷生態景觀園區｜店家資訊

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

電話： 04-92753658

時間：

主場館：09:00-18:00

園區內：10:00-17:00(最後入園16:30)