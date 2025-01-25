為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【台北市大安區】建國假日花市｜捷運大安森林公園站6號出口｜節日應景花卉 盆栽 多肉 鮮花 果樹 園藝資材

【台北市大安區】建國假日花市｜捷運大安森林公園站6號出口｜節日應景花卉 盆栽 多肉 鮮花 果樹 園藝資材

2025燈會攻略 2025春節福袋
2025-01-25 22:46:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
share
珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

64.jpg

18號那天逛了南門市場，又來建國假日花市人擠人

因為商家都有出來營業，各家花卉爭奇鬥艷，一攤比一攤精彩！

 

0.jpg

▲花市在大安森林公園斜對角，建國南路一段高架橋下

出了六號出口往左邊直走沒多久，過斑馬線就到囉！

 

1.jpg

2.jpg

▲提前採買的人潮很多，有些花買回去養到過年剛好盛開，相當應景

 

3.jpg

4.jpg

9.jpg

▲像風信子這樣的小盆栽放在室內看著心情也會跟著好起來

 

5.jpg

6.jpg

▲也有包裝好一束束的鮮花，玫瑰真的美翻了！

 

7.jpg

▲今年還沒買百合，不然以往年前都會買一盆，香水百合開花時香氣四溢

 

8.jpg

▲這些都是比較容易栽植的草花喔

 

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

▲其中不乏仙人掌及多肉植物

 

35.jpg

15.jpg

▲結了紅彩帶的蘭花更顯喜氣

 

33.jpg

34.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

21-O.jpg

▲中間這段人比較空，休息了一下喘口氣

 

22.jpg

▲大型花盆跟周邊商品，也有花肥那些

 

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

63.jpg

34-G.jpg

34-L.jpg

36.jpg

37.jpg

38.jpg

▲洋水仙

那天看了好多攤都沒有水仙（或稱中國水仙）

一般常見的白花瓣，開花時清香撲鼻，令人甚是喜愛

後來有看到一攤，但狀態似乎沒有很好，價格也好高

果斷放棄，想說再去其他地方看看！

 

39.jpg

40.jpg

67.jpg

41.jpg

42.jpg

▲銀柳買氣很旺

 

43.jpg

44.jpg

45.jpg

46.jpg

47.jpg

▲這在一攤多肉攤位看到的鴨子，雪白鴨毛好可愛

 

48.jpg

▲多肉狀態也超好，很健康

 

49.jpg

▲小蒼蘭

 

50.jpg

51.jpg

S.jpg 

52.jpg

53.jpg

54.jpg

▲那天現場有活動，第一次看到台北市副市長林奕華本人

 

55.jpg

56.jpg

57.jpg

58.jpg

59.jpg

▲這是展出的花卉，沒看到牡丹就是

 

60.jpg

61.jpg

62.jpg

64.jpg

▲九重葛

 

65.jpg

66.jpg

68.jpg

▲乾燥花束

 

69.jpg

70.jpg

▲春節花市營業時間表，或上FB關注更多即時訊息及活動喔！

 

【建國假日花市】

地址：台北市大安區建國南路一段高架橋下

電話：02-27026493

營業時間：星期六、日09:00-18:00

春節花市營業時間請上FB瀏覽

官網

FB

✿點此瀏覽更多大台北地區美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538

創作者介紹
創作者 珍妮佛 的頭像
珍妮佛

❤珍妮佛的花草呢喃❤

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up