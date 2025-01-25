18號那天逛了南門市場，又來建國假日花市人擠人

因為商家都有出來營業，各家花卉爭奇鬥艷，一攤比一攤精彩！

▲花市在大安森林公園斜對角，建國南路一段高架橋下

出了六號出口往左邊直走沒多久，過斑馬線就到囉！

▲提前採買的人潮很多，有些花買回去養到過年剛好盛開，相當應景

▲像風信子這樣的小盆栽放在室內看著心情也會跟著好起來

▲也有包裝好一束束的鮮花，玫瑰真的美翻了！

▲今年還沒買百合，不然以往年前都會買一盆，香水百合開花時香氣四溢

▲這些都是比較容易栽植的草花喔

▲其中不乏仙人掌及多肉植物

▲結了紅彩帶的蘭花更顯喜氣

▲中間這段人比較空，休息了一下喘口氣

▲大型花盆跟周邊商品，也有花肥那些

▲洋水仙

那天看了好多攤都沒有水仙（或稱中國水仙）

一般常見的白花瓣，開花時清香撲鼻，令人甚是喜愛

後來有看到一攤，但狀態似乎沒有很好，價格也好高

果斷放棄，想說再去其他地方看看！

▲銀柳買氣很旺

▲這在一攤多肉攤位看到的鴨子，雪白鴨毛好可愛

▲多肉狀態也超好，很健康

▲小蒼蘭

▲那天現場有活動，第一次看到台北市副市長林奕華本人

▲這是展出的花卉，沒看到牡丹就是

▲九重葛

▲乾燥花束

▲春節花市營業時間表，或上FB關注更多即時訊息及活動喔！

【建國假日花市】

地址：台北市大安區建國南路一段高架橋下

電話：02-27026493

營業時間：星期六、日09:00-18:00

春節花市營業時間請上FB瀏覽

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