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「輝葉放空站」是按摩椅領導品牌「輝葉集團」最新推出的頂級按摩椅療癒咖啡館，結合航空主題，店面的裝潢就像是機場貴賓室，讓顧客可以在體驗按摩時就像是搭乘飛機頭等艙的氛圍，採用的按摩椅更是最新上市的「AI追夢椅」以及頂級規格的「超夢椅」，如果家裡放不下或是因為預算有限都可以來體驗看看，其中還有一間VIP獨立包廂，適合家人或是情侶一起享用按摩椅。

店面資訊

輝葉放空站



名稱 : 輝葉放空站(複合式按摩椅咖啡館)

電話 : (02)2718-7768

地址 : 台北市松山區復興北路193號

營業時間 : 週一~週日 09:00-21:00

線上預約 : 輝葉放空站 | inline

LINE好友 : 加入綁定會員可獲得50元折價券

旗艦官網 : 輝葉良品

粉絲專頁 : 輝葉放空站

Instagram : 輝葉放空站(@hueiyeh.cafe)

從捷運南京復興站7號出口步行約7分鐘左右就可抵達，店面門口上的招牌寫上「DEPARTURES」代表來到機場的出境區

店面環境

餐飲區的設計是以航空貴賓室為主軸，按摩椅體驗區則是頭等艙的設計

牆上掛滿世界各地時間的鬧鐘，像到機場時會先確定目的地國家的時間，一下飛機就會將手錶時間同步過去

上方兩盞燈的風格很像是月球，模擬搭乘長途航班的場景

座位區即便沙發佔的空間比較多，還是想給顧客一個舒適的休息環境

靠近門口的牆面除了有特色咖啡豆的禮包外，下方還有輝葉周邊商品例如香氛、筋膜槍、手部按摩器和眼部按摩器，都可以體驗看看

旁邊是製作餐點的櫃台，雖然主打是按摩椅的服務，但這裡的咖啡和甜點也不容小覷，最後面也會介紹到這裡的餐點

在櫃台的對面是放空艙，門口的設計就像是登機門一樣

整間店最裡面有星空VIP獨立包廂，提供兩台「超夢椅」可以讓朋友、情侶或是家人一起體驗

方案選擇

按摩椅療程費用最低是20分鐘299元起，最多是60分鐘，所有的療程都附贈一杯精品美式咖啡。另外「星空VIP」是完全獨立的包廂空間，也比較寬敞舒適

票券設計成像是登機證，拿到機票時真的有種要出國的感覺

雖然主題是按摩椅不過另一大特色就是咖啡廳的餐點，就像是來吃下午茶一樣，只要有購買按摩椅的療程都會附贈一杯美式咖啡，由世界盃咖啡師錦標賽WBC指定咖啡機製作而成的精品美式咖啡。

除了咖啡之外還有茶品、氣泡和輕食類可以點

櫃台下方是每日限量的甜點，每一款都非常有特色，品嚐後真的一度懷疑這間店其實是輝葉的甜點店吧！

咖啡如果覺得好喝現場也有單包裝的咖啡豆可以購買，淺中深焙都有得選擇

放空艙

第一個區域是「放空艙(Relax Cabin)」，一進入就可以聽到療癒的輕音樂和令人放鬆的香氛，只要有人使用整間燈光就會關掉留下小燈，讓人可以好好放鬆休息

為了讓顧客有更好的體驗，最裡面還有放空氣清淨機，讓整個空間的空氣品質維持良好

下圖是最新的「AI追夢椅」，座椅右側有首創的AI智能旋鈕

按摩椅的前方有小椅子，可以將小包包放到裡面，旁邊還有衣架可以掛外套

另外還有要價26萬8的「超夢椅」，座椅的左邊是一個觸碰螢幕，可以針對不同部位做相對應力道的調整

座位的前方都有一盞小燈，在主燈都關閉的情況下，小燈可以增添不同的氛圍感

每一區的門上都有輝葉的擴香，放空艙有每周限定的香氛，星空VIP獨立包廂則是可以自行選擇香氛的味道

獨立包廂

「星空VIP包廂」是獨立空間，裡面有兩台「超夢椅」、一張雙人沙發以及電視可以觀賞

另外跟店員說一聲，就可以自己選擇喜歡的香氛，也可以搭配「眼部按摩器」等按摩小物，享受無死角的按摩

電視的尺寸非常大，邊按摩還能邊欣賞電影或是追劇真的十分悠閒

天花板在關燈後會有星空的設計，還可以調整顏色，即便不看電視看著天花板的星空也滿浪漫的

AI追夢椅

開始體驗前需要先換上一次性的襪套，設想非常周到

每部按摩椅也會提供一次性的頭枕套，使用完畢都會直接換新，讓人可以很安心地享受按摩

全身從頭到手腳都被緊密地包覆，每一個痠痛點都可以確實被按摩到

右手邊的AI智能旋鈕可以根據當下想要的手法、力道和部位做選擇，AI會自行運算了，輕鬆訂製專屬的完美按摩行程

直接旋轉就可以切換選項，按下去就是「確認」，操作非常簡單

聽店員介紹，這台的滾輪是最新研發的，像是半個月亮的形狀，真的很像真人用虎口在幫你抓捏，按摩角度靈活又能精準到位、很有力卻又不會讓人感到過度疼痛!

「AI追夢椅」除了智能旋鈕外，還有獨家專利的V-Motion左右搖擺拉伸模式，可以邊按摩邊拉筋超級放鬆

小腿中間這塊還有首創的上下揉搓按摩，如果容易感覺小腿肌肉緊繃的人，按摩完真的會明顯感受到整個輕鬆許多

超夢椅

「超夢椅」是輝葉按摩椅系列中規格最頂級的型號，一台要價26萬8千元，一般家庭要購買真的很難下手，但是在這裡299元起就能體驗到

超夢椅可以模擬真人按摩師傅的手感，讓顧客在躺平零重力的環境下享受到最真實的按摩

建議體驗完整全身按摩的模式，可以感受到滾輪依序將每個區域的肌肉都對位精準按壓，重複幾次後可以感覺到身體因為緊繃感消失而輕盈許多

現在上班因為頻繁使用電腦設備，手部的放鬆也顯得格外重要，當時店長幫我們設定手部的力道比較大，一開始會感覺比較大力，但幾次後才知道原來我的手部這麼緊繃，經過按壓後有種輕飄飄放鬆的感覺

從小腿到足部完整包覆起來，小腿中間一樣有上下揉搓按摩，還有腳底的刮痧滾輪，按完徹底放鬆

餐點介紹

體驗完按摩椅的療程後，記得到櫃台領取一杯「精品咖啡」，如果想吃餐點可以另外再購買

精品美式喝起來香氣非常足夠，尾韻還有淡淡的回甘，有別於一般的美式咖啡澀味高於香味

甜點的部分我們額外點了「重乳酪蛋糕」和「提拉米蘇」

「重乳酪蛋糕」用叉子切下去就能感受到乳酪厚實的口感，吃起來綿密細緻，對於喜歡乳製品的我來說大推

「提拉米蘇」吃起來甜而不膩，上面一層可可粉是主要的香氣來源，下層的蛋糕口感細膩飽滿

結語

「輝葉放空站」前面體驗按摩椅時可以感受到輝葉頂級按摩椅的特色，與最新的AI科技結合打造全身放鬆的體驗，過程中讓人沉浸其中融入在按摩療癒紓壓的氛圍之中，結束後出來品嚐甜點時瞬間又感覺這裡是下午茶店，即便本業是按摩椅的品牌，但咖啡和甜點的品質著實讓人驚豔，不會讓人覺得主要體驗完按摩椅後咖啡只是附加的飲品，反倒是被咖啡香還有甜點的美味深深吸引，讓人從一進店裡到離開，不管是視覺、聽覺、嗅覺、觸覺還是味覺，全5感都是滿滿的頂級享受。