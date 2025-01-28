「億品鍋」是一家深受台南在地人喜愛的一間平價個人小火鍋連鎖店，以多樣化的湯底選擇、豐富的配料，以及自助吧的無限取用而聞名，其中最著名的就是有多樣自助吧，裡面包含豬油拌飯、生菜沙拉和各式麵食可以吃到飽，湯底的選擇也十分豐富，給顧客一種物超所值的感覺，加上到台南玩的時候剛好是寒流來襲，讓這間店的客人源源不絕，加上地點又在火車站附近非常便利，自然成為午餐或晚餐的好選擇。

餐廳資訊

億品鍋



名稱 : 億品鍋(成大勝利店)

電話 : (06)200-3168

地址 : 台南市東區育樂街1號2樓 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-23:00

粉絲專頁 : 億品鍋_成大勝利店MINI SHABU SHABU

Instagram : 成大勝利店(@yipin.hotpot_win)

我們是從飯店「榮興金鬱金香酒店」直接步行過去時間約22分鐘左右，順便當作飯前和飯後的運動。如果是從台南火車站走過去只要8分鐘就能抵達

餐廳環境

用餐的區域在二樓，到一樓先在機器拿號碼單，聽到叫號後才持號碼單到二樓入座

用餐的環境非常寬敞，走道的空間也十分寬敞，不用擔心走動時會影響到其他桌的顧客

主要的座位都是四人桌，靠近落地窗的位置有一整排類似吧台區的座位

接著是自助吧的區域，飲料有一般常見的飲料機之外，還有專門的雀巢飲品和可爾必思飲料機

最裡面有咖啡機，冷熱飲都有準備，光飲品的部分選擇就滿多樣化

另一邊是醬料區、白飯以及豬油拌飯醬汁可以取用，這應該是我第一次吃火鍋還有豬油拌飯可以吃

右邊是餐具區和爆米花，這裡的爆米花還滿搶手的，一旦有炸好的很快就被大家拿完

中間區域架子上方是各式麵類，如果覺得小火鍋的份量吃不飽，這裡有滿滿的豬油拌飯和麵食可以搭配一起吃

下面的冷藏箱是生菜沙拉和涼麵，不得不說吃火鍋還有涼麵可以吃真的滿讓我印象深刻的

菜單

餐點的選擇是先決定鍋底再搭配肉品，會先有一個基本費用再依照挑選的肉品不同而加一些錢上去

現場還有加購活動，可以先吃一半看味道如何再決定要不要參與

餐點介紹

這次點了兩鍋分別是「柴魚昆布+鯛魚」和「札幌味噌+羊肉」，麵食的部分先拿一包「香Q麵」這也是我第一次吃到這種火鍋麵

等火鍋煮滾之前先來吃一點生菜沙拉開胃，順便補充纖維質

第一鍋是「柴魚昆布+鯛魚片」火鍋料的擺放方式是把蔬菜墊在下方，上面再擺上火鍋料和肉品，可以讓顧客看到有哪些食材，避免蓋在下方沒有注意到導致黏鍋底

煮滾後筷子一夾才注意到還有冬粉，一開始太認真只注意鯛魚片的量而已

鯛魚片滿新鮮的火鍋滾沒多久就熟了，吃起來滿鮮嫩的，如果湯頭的口味選比較重的味道就會更明顯

火鍋料基本上是常見的食材，有一點是食材大多都是新鮮的，不會有久冰冰箱的一個味道

第二鍋是「札幌味噌+羊肉」，最有趣的是最上方放上一片蔬菜，讓顏色形成強烈的對比

羊肉吃起來軟嫩多汁，不會有想像中的羊腥味

味噌的湯頭剛剛好不會太過強烈，食材吸附湯汁後本身的味道不會被蓋過去

吃幾口肉和火鍋料後接著是高麗菜，都是每天新鮮進貨的，高麗菜吃起來鮮甜脆口

吃到一半覺得味道還不錯就打卡加購199元，一份有38片豬肉畫面看起來十分壯觀

豬肉輕輕涮幾下就能起鍋享用，吃起來滿紮實的分布的油脂香濃順口

最後再把一開始拿的「香Q麵」放進去煮，這樣就可以把前面所有食材的精華吸收進去，吃起來會更有味道

吃飽之後再來一支霜淇淋當甜點，當天的口味是「布丁」，吃起來真的甜滋滋的非常過癮

結語

原本在思考那天晚上要吃甚麼，但冷颼颼的空氣突然讓人想吃鍋，這間「億品鍋」是在地圖上看到就直接走過來吃，除了因為是冬天人潮多之外，一查才發現是當地滿有名的一間小火鍋店，不僅口味多樣、自助吧的選擇也十分特別，加入豬油拌飯和涼麵讓顧客增加選擇，小火鍋本身的配料還滿足夠的，再搭配加購活動和各式麵食吃真的可以吃很飽，現場的員工服務態度也很好，會盡量滿足滿一位顧客的需求。