想找高雄鳥松美食餐廳的大大看過來，前陣子下高雄處理事情，也順道跟有段時間沒碰面的朋友聚餐小聊一下，而他就帶我來這間燒肉無双高雄澄清館（YAKINIKU MUSOU）用晚餐。至於能容納不少客人，採套餐跟單點形式的這家高雄燒肉餐廳，以當天選的，包含無双精選肉品、海鮮、野菜、無双主廚沙拉、米食…等餐點的優質豬肉盛合組套餐來說，整體分量不少，所以在享受美味之餘，當然也吃得相當飽呢！

這次跟朋友聚餐小聊的燒肉無双高雄澄清館，店面位置是在鳥松本館路跟澄清路路口的這棟建築二樓，而一樓則是火鍋吃到飽餐廳的極鮮火鍋澄清店。

進到店裡，看到燒肉無双高雄澄清館的用餐區相當大，可以容納超過百位客人同時用餐，而且座位都是採半開放式設計，能兼顧用餐的舒適性與隱私呢！

如果是團體用餐的話，燒肉無双高雄澄清館則有一間可坐36個人的包廂能提供服務。

坐定位後，燒肉無双高雄澄清館服務人員馬上送來一壺雞骨高湯讓我們喝。

邊喝雞骨高湯邊看燒肉無双高雄澄清館菜單，發現這間提供套餐和單點品項的高雄鳥松燒肉餐廳選擇相當多，因此考慮了一下，最終決定選優質豬肉盛合組這個套餐來享用。

這裡出餐速度還蠻快的，因此除了甜點之外，其餘餐點沒多久就都送來了，因此可以拍照大合照，以下就來分享一下這個優質豬肉盛合組裡的餐點。

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