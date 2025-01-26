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【石門區/咖啡店】超大面海景咖啡廳，白沙灣旁絕對不能錯過的 豹豹咖啡。海邊店

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2025-01-26 03:04:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

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封面

2024前初夏時去了這間豹豹咖啡

豹豹咖啡雖然不是新店，不過白色的店面跟碩大的海景落地窗一下就吸引了我！

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豹豹咖啡有兩間分店，這次去的海邊館就在白沙灣活動中心的旁邊，白色的建築在藍天白雲下閃閃發光

 

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室內空間沒有太多的設計跟擺飾，但光是超大的落地窗戶把外面的藍天、海景、綠蔭引進店內就無可比擬

加上室內的桌椅也都是白色系的，完全不會搶了窗外的風采

 

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餐點的選擇很多，但以甜食跟飲品為主

個人覺得可以在北海岸吃吃小吃（比方說對面的小粽子）再來享用甜點

 

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我的綠咖哩調味非常好吃，只可惜飯真的超級少

(ＰＯ了 IG之後店家有私訊我說，如果飯不夠吃都可以另外要喔～)

 

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朋友紅燒牛腩

 

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朋友的巧克力香蕉鬆餅，鬆餅皮非常酥脆

 

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朋友的冰淇淋紅茶是直接在紅茶裡插入一根霜淇淋XD

 

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寵物牽繩即可落地，也可坐椅子，店家也非常友善

看到很多帶毛孩去白沙灣的飼主都是直接牽著走進來

 

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從豹豹咖啡前往白沙灣真的非常方便，旁邊還有活動中心的浴廁可以使用

非常適合去白沙灣時，安排一同前往

 

（題外話是這裡有個官航寺，前面的小廣場是可以停車的，不管離白沙灣還是離豹豹咖啡都比較近喔～）

 

 

豹豹咖啡 海邊店

地址：253新北市石門區號C棟

營業時間：11:00–18:00 （二、五休息）

電話：0286351111


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文章標籤
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