這學期從美國來了一位外師，同事揪團每週一次請她上英文會話課，

因為她無法另外領酬勞，於是我們在期末請她吃飯。

十二月底約好1/8聚餐，預訂到丰禾台味風格料理用餐。

之前來過幾次，很熟悉這裡的流程，對於菜色也有一些瞭解。

中午用餐的人不少，很熱鬧。

我們一共有七個人，有先預定，就直接帶入圓桌座位。

我們打算點六人套餐，其中還有一位壽星可領一份豬腳麵線。

六人澎湃台味菜單

提供兩份前菜、兩道丰格台味、兩道丰潮主打、三道佳餚、三道海陸，

六碗147號香米飯，飲品六杯，飯後還有六碗冰釀銀耳露。

共有十道菜和兩份前菜，雖然有的菜份量不大，但全部加起來還是很多。

同事點了三杯熱烏龍茶、兩杯鳳梨煮茶和一杯金桔山粉圓，

因為少一杯，兩位鳳梨煮茶的同事就各倒一些給我，

喝起來有淡淡的果香和甜味，感覺有點像果汁。

前菜有醋溜雲耳，

黃金泡菜。兩樣都很入味，好吃。

丰格台味選了口水雞辣豆腐，味道調得不錯，像是冷盤，

有點辣，又有花生的香氣，搭配雞絲和豆腐很開胃。

另一道丰格台味是芋香粉蒸排骨，倒扣在盤子上有點像是筒仔米糕，

除了排骨和芋頭，還有糯米或是小米的感覺，口感很綿密。

丰潮主打我們選了丰禾起家雞(大)，這一份真的蠻多的，附了兩種沾醬。

店家選用鹿野雞種，經三提三放熱水中低溫慢煮，

肉質軟嫩鮮甜，非常好吃，不愧是丰禾的招牌。

另一道主打選的是飄香Q嫩滷豬腳，份量也蠻大的，豬腳燉煮得軟爛入味。

吃到後來才發現豬腳下面鋪了不少筍乾，吃起來有解膩的感覺。

丰菜佳肴有三道，選了客家小炒，不油膩，外師很喜歡。

第二道是青蔬魩魚芙蓉，綠色蔬菜是波菜，上面再放些魩魚和干貝絲提鮮。

下面藏有蒸蛋，就是菜名裡的芙蓉吧！波菜和蛋都非常嫩喔。

第三道佳餚選了芋頭米粉湯，有芋頭、香菇、蛋酥，

湯頭帶著黑胡椒味，有點辣、有點鹹，算是重口味，獲得大家的青睞。

丰味海陸可選三樣，我們選了子薑瓦片魚，

魚片有先炸過再淋上有薑絲的醬汁，帶著醋酸味，會讓人聯想到薑絲大腸。



鮮蝦蒜蓉粉絲煲有八隻大蝦還不錯，蝦子很新鮮。

可惜外師對甲殼類食物過敏，她就跳過不吃囉。

最後一道是鐵板嗆牛肉，用洋蔥、蒜片、甜椒去炒，

就像黑胡椒牛柳，也很入味。

最後拿來一大碗公的冰釀銀耳露，

另外給了七個碗，每人都有吃到，餐廳好貼心。

我們的發起人剛好一月生日，所以有拿到一份豬腳麵線。

我們七個人吃十道菜吃得好撐，後來沒吃完的一些還打包。

六人套餐可選的菜好多，這次挑的菜都還不錯，

有的想吃還沒吃到呢，只好下次再去囉。

丰禾台味風格料理 官網

丰禾台味風格料理台北南京東店

地址：台北市中山區南京東路二段146號2樓

電話：02-2507-6808