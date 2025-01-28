這學期從美國來了一位外師，同事揪團每週一次請她上英文會話課，
因為她無法另外領酬勞，於是我們在期末請她吃飯。
十二月底約好1/8聚餐，預訂到丰禾台味風格料理用餐。
之前來過幾次，很熟悉這裡的流程，對於菜色也有一些瞭解。
中午用餐的人不少，很熱鬧。
我們一共有七個人，有先預定，就直接帶入圓桌座位。
我們打算點六人套餐，其中還有一位壽星可領一份豬腳麵線。
提供兩份前菜、兩道丰格台味、兩道丰潮主打、三道佳餚、三道海陸，
六碗147號香米飯，飲品六杯，飯後還有六碗冰釀銀耳露。
共有十道菜和兩份前菜，雖然有的菜份量不大，但全部加起來還是很多。
同事點了三杯熱烏龍茶、兩杯鳳梨煮茶和一杯金桔山粉圓，
因為少一杯，兩位鳳梨煮茶的同事就各倒一些給我，
喝起來有淡淡的果香和甜味，感覺有點像果汁。
前菜有醋溜雲耳，
黃金泡菜。兩樣都很入味，好吃。
丰格台味選了口水雞辣豆腐，味道調得不錯，像是冷盤，
有點辣，又有花生的香氣，搭配雞絲和豆腐很開胃。
另一道丰格台味是芋香粉蒸排骨，倒扣在盤子上有點像是筒仔米糕，
除了排骨和芋頭，還有糯米或是小米的感覺，口感很綿密。
丰潮主打我們選了丰禾起家雞(大)，這一份真的蠻多的，附了兩種沾醬。
店家選用鹿野雞種，經三提三放熱水中低溫慢煮，
肉質軟嫩鮮甜，非常好吃，不愧是丰禾的招牌。
另一道主打選的是飄香Q嫩滷豬腳，份量也蠻大的，豬腳燉煮得軟爛入味。
吃到後來才發現豬腳下面鋪了不少筍乾，吃起來有解膩的感覺。
丰菜佳肴有三道，選了客家小炒，不油膩，外師很喜歡。
第二道是青蔬魩魚芙蓉，綠色蔬菜是波菜，上面再放些魩魚和干貝絲提鮮。
下面藏有蒸蛋，就是菜名裡的芙蓉吧！波菜和蛋都非常嫩喔。
第三道佳餚選了芋頭米粉湯，有芋頭、香菇、蛋酥，
湯頭帶著黑胡椒味，有點辣、有點鹹，算是重口味，獲得大家的青睞。
丰味海陸可選三樣，我們選了子薑瓦片魚，
魚片有先炸過再淋上有薑絲的醬汁，帶著醋酸味，會讓人聯想到薑絲大腸。
鮮蝦蒜蓉粉絲煲有八隻大蝦還不錯，蝦子很新鮮。
可惜外師對甲殼類食物過敏，她就跳過不吃囉。
最後一道是鐵板嗆牛肉，用洋蔥、蒜片、甜椒去炒，
就像黑胡椒牛柳，也很入味。
最後拿來一大碗公的冰釀銀耳露，
另外給了七個碗，每人都有吃到，餐廳好貼心。
我們的發起人剛好一月生日，所以有拿到一份豬腳麵線。
我們七個人吃十道菜吃得好撐，後來沒吃完的一些還打包。
六人套餐可選的菜好多，這次挑的菜都還不錯，
有的想吃還沒吃到呢，只好下次再去囉。
丰禾台味風格料理 官網
丰禾台味風格料理台北南京東店
地址：台北市中山區南京東路二段146號2樓
電話：02-2507-6808