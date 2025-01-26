相機又有點問題，又給了我從台北車站經博愛路到西門町賴賴蛇的機會——這台北市的老街區，好像真的有什麼目的才會驅使我從地下網絡冒出地面了。

↓不知是否真是隔太久才經過的關係，忠孝西路的街景，變得落寞且陌生許多，卻還是透露著些許曾經熟識的痕跡。

↓恍如前世般，如果跟同學約在台北車站見面，都會約在一間好像叫做《綠野》的麵包店還是餐廳門口，現在變成銀行了。

↓驚！從來沒有見過這清代臺北府城正門，北門(承恩門)，整個鷹架圍起來進行修復工程的模樣！也就是說，今年元宵燈會，北門這個地點是無法參與了。

↓熟悉的相機街。

正午時分，大部分的店面卻鐵門深鎖。手機功能的日益強大，使得相機的銷售大幅銳減，已成無可逆轉的既定現實了。

實在喜歡這一排膠捲底片概念的招牌，希望永遠不會有消失的一天。

好啦，找到維修站修單眼相機。你們猜，維修費多少錢？答案公布於文末。

↓找家生意似乎仍興隆的相機行補充些材料，那一大牆面的防潮櫃，生平僅見。

從重慶南路，熟門熟路走到城中市場美食老攤集中的小巷，肚子好餓，順便覓食吧！(其實也是預謀的)

↓目標鎖定前方紅色招牌：【老牌牛肉拉麵大王】。最近看太多國外網紅，尤其是韓國人，來台灣吃牛肉麵的影片了，忽然很好奇，難道是太習以為常了？我們熟悉的庶民小吃，為什麼外國人會那麼驚艷？

↓不過到這邊，周杰倫又上身(糾結倫)，【周記】的牛肉麵也仰慕許久、沒有吃過，在尚未見到實物的情況下，兩家店的差別，最明顯的，一是寬版的家常麵，一是圓圓的拉麵，麵體之差吧？

↓不糾結了，還是選擇老牌牛肉拉麵大王，外面有座位。

↓不用想那麼多，就點最基本的小碗「牛肉拉麵」($160)。

↓大碗的180，食量不是特別大的，其實小碗就夠了。沒指定半筋半肉或其他牛肉部位，基本給的就是帶筋膜的牛肉，肉塊大又厚實，新鮮現宰的本土黃牛肉。

↓拉麵比一般的麵體略粗，非常咕溜，很難夾起來拍照。麵芯其實是有煮透的，但咬起來偏紮實，不那麼Q，卻是相當有特色的口感，我很喜歡。整碗麵除了蔥花，一根青菜都沒有。湯頭初嘗很鹹，大骨湯醬油味濃郁，微微中藥香，總之偏重口味。奇怪的是，麵和湯都是溫溫的，不夠燙，是刻意的嗎？

↓牛肉不是走軟嫩路線，彈性偏韌的肉質，不至於嚼不爛就是了，有種大口吃肉的快感。對牙口不好的人，可能稍微費勁些。

↓吃牛肉麵，就是要加酸菜啊！自取，狠狠地加，結果，這酸菜不知是否發酵不足，酸味不夠，也沒有那種微甜，吃起來反而更像鹹菜，也沒能跟牛肉麵起到化學作用，可惜了。

↓辣椒很油，好像乾炒後泡在油裡，辣度普通，但是油香油香，特殊的滋味，大菜等級的辣椒，越嚐越喜歡哩！

↓辣椒油太棒了！All in！反而讓湯頭去到另一個境界。自助區有小塑膠夾鏈袋讓客人自行外帶辣椒，嫌麻煩沒拿，現在忽然好後悔喔！

總說起來，這70年歷史的牛肉拉麵確實有其獨特風味，尤其是麵條，如果喜歡重口味的牛肉麵，那一定要來嘗嘗。

↓周記對面的【巧福便當】，中午出來包便當的上班族隊伍排得好長！

↓櫻桃看起來品質很不錯。

就是喜歡城中市場雜亂環境中的光影，不能免俗地要亂按一通快門。今天來，順便讓賣錶帶的阿伯幫我修一下手表，免費，太感謝了。

↓快過年了，可不是？元宵燈會也不遠了，武昌街通街張燈結綵，華燈初上，想必是一番燦爛。自從多年前被西門町燈會的人潮嚇到，加之疫情，已經好久沒來燈會湊熱鬧了，也許今年勇敢赴會？再看看。

↓那隻大金魚，超美、超吉祥。

↓往西門町走，又看見東一排骨的招牌，前幾天才剛觀賞過一位長得像河錫辰的韓國Youtuber來大快朵頤，改天很可以再來回味。

↓鴨肉扁門前，忽然好大一團歐洲的外國人，像是考察團，男生都西裝革履的。

↓樹間垂吊的的燈會裝置，應該是魚，但怎麼也好像是一雙雙彩色鞋墊？XD

↓啊，這邊就清楚了，是各式小吃、飲料圖樣。

到這邊，一定要來瞧瞧【阿宗麵線】如今有多熱鬧——看過太多外國人到台灣玩的視頻，西門町第一必嚐美食就是阿宗麵線，例如韓國約瑟，他自己來過後，一次一次又帶了家人和一批批不同的韓國朋友來，大家都讚不絕口，我覺得有趣極了！

↓咦？成都楊桃冰搬到阿宗麵線這邊？

↓真的是，客如雲來，門口站的，大部分是韓國遊客。

古早古早，我還混跡西門町的時候，阿宗麵線不知道吃過多少回，它以前也並不在現在峨嵋街這頭的位置，我也沒覺得它有那麼好吃，現在火成這樣，只能說，網路的力量，不只無遠弗屆，誰能利用上，誰就掌握了點石成金的魔法。

好啦，走走逛逛，相機、手表都修好了，悠閒又有成就感的小半天。今天的天氣實在完美，艷陽高照，空氣卻相當冰冷，台北老城，農曆年前完美的賴賴蛇，完美地告一段落。

城中【老牌牛肉拉麵大王】

地址：台北市中正區重慶南路一段46巷7號

電話：(02)2381-5604。

營業時間：每日10:00~20:00（只休除夕）

修相機費用：台幣100元

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