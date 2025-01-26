台中北區小吃美食，十月饌廣式腸粉.

以外帶為主，建議提早電話訂餐不用等哦.

現點現作現蒸美味腸粉，熱呼呼冒熱氣出爐囉！

超飽滿的牛肉豬肉，或是豪華總匯海陸雙料～

清爽風味很適合吃太飽，或是炎熱天氣來上一份.

配上冰涼的古早味紅茶，讓人心情美好又滿足.

台中小吃「十月饌廣式腸粉」海陸雙料輕食餐！必點豪華總匯.梅干肉肉

十月饌廣式腸粉│餐館外觀

十月饌廣式腸粉就位在太原路一段上.

近博館路，以外帶為主，沒有內用座位.

腸粉都是現點現做，大約５－１５分鐘.

建議提早電話訂餐，現場領餐，才不會等太久.

門口大招牌就是豪華總匯腸粉！

一看就讓人肚子餓得咕嚕嚕.

若是不知道要點哪些腸粉！

豪華總匯非常多料，吃起來風味很有層次感.

腸粉都是現作，現場只有老闆一人服務.

所以，一定要有耐心等待，或是提早訂餐.

十月饌廣式腸粉│菜單品項

有單一原味腸粉、雙拼饗食腸粉、豪華總匯.

還能自選加料，吃起來風味超多變化！

搭配各式小菜、古早味紅茶.

現場沒有內用座位，只能外帶回家，或是公司用餐.

梅干肉肉腸粉

現場可以看到腸粉製作過程！

先刷上一層薄油，倒入麵糊.

打上雞蛋，放上蔬菜.

依序放上點的主料，再送入蒸箱蒸熟！

梅干肉肉，是店家自己調配的豬肉餡.

放上一大匙，用料非常實在又大方.

蒸熟之後，用上刮勺.

把腸粉慢慢往前捲成長條狀.

再來放入紙盒，一份腸粉有二條～

腸粉上面放上油蔥酥、辣椒可依喜好調整辣度.

醬油包會另外給，想吃多鹹都能自己來哦！

一口切下去有梅干肉肉立刻爆餡.

吃得到雞蛋香、蔬菜脆，非常爽口.

醬油滋味也有特別調過，味道鹹香適中.

還有油蔥酥香，還能帶點微微香脆.

正好配上雞蛋蔬菜，可以讓人一口接一口的吃.

一層一層捲起來的腸粉挺有厚度.

包裹起來的梅干肉肉，每一口都能吃到肉餡.

鹹香爽口，很有飽口感，更充滿飽足感.

沾上辣醬，微辣點在舌間上，風味更讚.

豬牛雙享腸粉

喜歡一次滿足雙餡的非常推薦豬牛雙享！

真的別小看這樣一份腸粉，份量足夠.

灑上油蔥酥和辣椒醬，看起來就好好吃.

牛肉味道帶有孜然香氣.

肉質很嫩，配上雞蛋蔬菜真是營養.

豬肉感覺有著丼飯味道，醬香濃郁.

豬肉彈牙又脆，配上軟Ｑ腸粉很配.

豪華總匯Ｂ腸粉

十月饌廣式腸粉非常推薦的豪華總匯腸粉！

有二款可自由選擇～我愛鮪魚培根款的！

點餐之後，就是看著腸粉一樣一樣的放上好料！

令人雞腸轆轆的！接著蒸箱冒出熱氣，很有幸福感.

平常總匯配料都是放在腸粉裡面.

特別在離峰時間，請店家把配料放外面.

才能好好看著有哪些好料呀！

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總匯有鮪魚、玉米、培根、蝦仁、雞蛋、青菜.

很喜歡鮪魚餡，就連腸粉也要來上一份！

放上二大片培根，捲上腸粉帶有濃濃培根香！

很讚的是有海味的蝦仁，鮮脆彈牙，味道豐富.

放在旁邊的玉米粒，增添香甜滋味.

一份都有雞蛋蔬菜相當均衡營養！

外帶紙盒裝放上二大條腸粉.

滿滿配料把盒裝滿滿.

這樣整份吃光，真的很飽.

醬油都能隨自己口味來唷～

腸粉口味相當多，現點現做都是熱呼呼！

清爽口味不油膩，很適合女生來吃哦～

營業時間也很長，宵夜點心也超適合.

放入雞蛋、蔬菜，吃起來很清脆又香.

再來，搭配不同的肉食主料，海陸超讚.

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