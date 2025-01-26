



樂多多集團於2025年首發展店推出新品牌-狂一鍋酸菜魚．在台北／台南同步開幕囉！

剛開幕就爆紅．每天的人潮都是大排長龍．之所以這麼受歡迎．也是因為品牌透過AI助力推演台灣市場的國民辣度．根據食材的酸度與辣度進行調整．讓其酸菜魚達到最佳風味．透過廚師團隊好手藝貼心上桌．適口美味秒收國民味蕾！









聽到台北西門店開幕消息．玉媽咪就迫不及待來到狂一鍋酸菜魚－西門店嚐鮮．店家位於台北捷運西門站６號出口附近．步行過來約6分鐘．這裡離西門町徒步區也不遠．若是逛街累了可以來這拍照打卡享受美食．是我個人大推的西門町必吃美食之一！





狂一鍋酸菜魚－西門店即將在1/22 (三) 正式和大家見面．加入會員可獲得入會禮（飲品四選一）





關於酸菜魚：

樂多多集團於2018年進行酸菜魚研發．主理人－成都狂少2019年帶領著一群自許挑戰各地經典味蕾記憶的狂徒．踏上2000多個日夜．長達近6年的熱血抱走之路．期間更數度前往中國觀摩取經．先前在台式火鍋－狂一鍋推出酸菜魚口味鍋物．將百年台菜翻玩為台式鍋物第一名的日常好鍋．當時頗受歡迎．於是2025年推出狂一鍋 最狂酸菜魚新品牌．讓川菜成為生活中的新潮流~

品牌創立前不僅穿巷吃研藏味．更經常往返鍋爐炮爐間與精品時尚界．翻玩酸菜魚並融合時尚精品獨樹一幟的生活美學．將世界美味與美學餐飲體驗．故狂一鍋酸菜魚頗受年輕市場歡迎與熱愛！





電梯搭到４樓．就到了樂多多美食層樓．這層樓有集團旗下的台式火鍋－狂一鍋．無菜單鐵板燒明水然．樂．和狂一鍋酸菜魚進駐在同一據點．具備最亮眼的蒂芬妮藍的精品世界





狂一鍋酸菜魚可說是美食翻玩界天花板．三冠玩一．越藍越好玩．精品藍世界二AI玩主廚：AI玩菜單三．邊吃邊玩．開心追求時尚．品牌將精品藍與經典菱格地板和時尚蝴蝶結結合．展現出夢幻氛圍．很有走時尚秀的臨場感．經典的菱格地板搭配大型時尚蝴蝶結背板．更是拍照打卡好地點．大大展現年輕時尚感～









用餐環境同樣採用蒂芬妮藍大膽活潑色調．並以純白大理石與造型頂燈的運用．定位全室氣質與輕奢氛圍．交織出時尚優雅現代風．蘊含了無數的浪漫．相當夢幻～













餐廳內的蒂芬妮藍皮椅．具有柔軟舒適質感．相當好坐．同時調和溫馨摩登氣息．打造出時尚美學的舒適用餐環境！





店內免費招待熱飲

現場提供陳皮／洛神花／玫瑰花．都是可無限暢飲的！

若不知該如何調配．可參考牆面上的２款熱飲配方（仙女開心配方＆女神快樂配方）．真的很超貼心~





















三種茶飲食材都很經典．帶有香醇的風味和令人回甘口感．味道也很清新．回沖多次味道還是很香～





狂一鍋酸菜魚 菜單

狂一鍋酸菜魚在菜單設計方面很用心．每項品名都頗具設計感．主推的酸菜魚共有兩種口味．有經典的蕭鼓傳情酸菜魚及不辣的邦香四溢番茄鮮．兩種都別俱特色．份量上可依照個人喜好做選擇．若是吃不夠還可當場加點料．一定可以吃的很滿足！





點好餐點後．先沖泡一杯熱飲來喝．等待餐點上桌．這次點的菜色都是店內最受歡迎的．大家可以參考唷~









蕭鼓傳情酸菜魚－機車包 $550

品牌主打的蕭鼓傳情酸菜魚是以小米泡椒和川耳為基底．再加入烏鱧魚片．培根豬肉片做搭配．最後再以特製香辣油爆香蔥花．製作過程相當繁瑣．具備酸．香．鮮．辣等風味．相當迷人～

份量上由小至大份量命名為機車包／托特包和柏金包．這次我們是兩位來訪．選擇的是機車包．份量上兩個人吃剛剛好．上桌後發現還蠻大一盤的．而且裡面的料非常多．配料上都是以不同食材下去點綴．看上去很豐富．可以看出狂一鍋酸菜魚對於每個細節十分講究！









狂一鍋酸菜魚在口味上有針對台灣食客的用餐口味喜好調查．有著複合的辛香味及刺激的口感．辣度剛剛好．相當受到年輕人的青睞~

魚肉品質很鮮美也很滑嫩．具有酸辣和多層次口感．粉條也吸滿了醬汁．還有來自嘉南平原職人的酸菜和金針菇也帶出麻．辣．香．酸好滋味．讓人吃的好滿足！

另外．黑木耳／白蘿蔔和肉片的味道．同樣也是很讚．辣度與鹹度都剛剛好．完全迎合了年輕世代的餐飲喜好．這真的是我吃過最好吃的酸菜魚．口味上意外的好吃．而且非常的下飯！













酸菜魚的湯頭也很正點．口感酸香回甘．帶鮮魚的鮮美和酸菜的酸香．和諧多層次風味．淋上米飯配著吃超涮嘴！





有機米飯 一碗 $20 / 半碗 $10

來這一定要點米飯配著吃．這裡的米飯是有機的．提供一碗和半碗份量選擇





百年傳世蓮藕香 $80

清脆爽口的蓮藕片．帶有淡淡的果香味．可搭配酸菜魚吃．十分開胃解膩！





兒女情長鴨血辣 $60

這道麻辣鴨血也是店內的人氣料理．每塊鴨血吸飽了獨門祖傳秘方的麻辣湯汁．口感軟中帶Ｑ且沒有腥味．咬一口還會大噴汁．就好像邊吃鴨血邊喝麻辣湯一樣．推薦必點．非常的開胃！









奈人擋住饅頭香 $110

店內的炸饅頭口感酥脆．但卻不油膩．饅頭外皮炸的好酥脆．裡層口感紮實．帶有淡淡的奶香味~





熱熱的沾點煉乳有絕妙的香甜滋味．會一口接著一口吃不停．怎麼可以這麼涮嘴？





鍋巴 $89

超夯的鍋巴脆餅．新奇獨特又好吃．具有薄脆好滋味．可單吃也可沾著搭配享用！













可搭配酸菜魚湯汁．轉變成帶Q有嚼勁的口感．有不同的酸辣與甜香多層次風味！









易品清新梅子醋 $80

威然自得奶茶醇 $60

單點的飲料的品名和杯子都是走年輕時尚路線．同樣以蒂芬妮藍為底印上狂一鍋品牌字句別具創意．帶出網美風格．超亮眼！





易品清新梅子醋是溫順醇厚的酸甜口感．挺清爽的．搭配酸菜魚很適合！

威然自得奶茶醇則是茶香伴隨細緻奶味．交疊為醇厚溫柔的懷舊風味．每一口都有滿滿的溫潤奶茶香！





狂一鍋酸菜魚活動

店內每天都會推出小遊戲．和顧客一起互動．凡在店內用餐都能報名遊戲．最後的贏家可獲得小禮物！

這天玩的是數字遊戲．最後猜對就是最大贏家．冠軍的顧客可以獲得全場掌聲還有精美小禮物．最後再和獎盃合照．相當有趣．想不到來這用餐．不僅有得吃還有得拿！









一直以來玉媽咪對於樂多多集團都相當喜愛．對於品牌的餐點也很有信心．這次初訪新創立的狂一鍋酸菜魚嚐了幾道料理下來非常滿意．店家將經典酸菜魚以酸、麻、辣三種味道為視覺與味覺帶來衝擊的享受．再以豪氣的巨盤盛裝．上桌後一整個就是色香味俱全的感官享受．另外在空間的設計上也是和時尚作融合．營造出舒適且放鬆氛圍．讓來到這的顧客能享受到不同的用餐趣味．體驗更升級．深深感受到品牌未來的潛力！





離開餐廳前．玉媽咪和店長聊了一下．聽說姊妹品牌明水然．樂紅到海外後．都是一位難求的．未來狂一鍋也將前進香港．新加坡．紅到國外去．挺台灣美食前進世界．太厲害了．期待樂多多集團未來能在國際舞台上發光．成為台灣之光~

若你也想嚐嚐酸菜魚的美味．不妨可以走一趟狂一鍋酸菜魚．來享受湯酸味美．魚片爽滑．微辣而不膩的美味吧！





狂一鍋酸菜餘 台北西門店

營業時間：10:00-23:00

地址：台北市萬華區中華路一段 88 號 4 樓

電話：(02) 2361 - 0202