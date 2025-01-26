「時時香」隸屬瓦城泰統集團的，集結川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜，讓你一店、一餐全享「跨菜系中式料理」。 獨創全新的餐飲型態– SHANN RICE BAR，每一道菜都很下飯，搭配 45 元就可無限享用的特色米飯，吃巧、吃飽一次滿足。



＂美麗華店＂位於 Miramar 美麗華百樂園 5 樓，消費滿 1000 元，就可以免費停車 4 小時。食材新鮮、環境整潔、空間寬敞明亮、服務到位，上菜迅速，是一間聚餐、請客都不會失誤的家常菜餐廳，推薦給您！

橘色主調的裝潢，給人一種溫暖的感覺，營造出團圓用餐的氛圍；錯落有致的燈籠，透亮的燈光，散發出過年過節特有的濃郁喜氣。

傳統中國人以米飯為主食，所以我們管用餐叫「吃飯」，可見米飯在＂食＂的這件民生大事中的重要性。餐桌上也許可以沒有湯，但絕不能少了飯，因為飯，就是一餐的靈魂，這就是「時時香」的堅持，也是這幾幅掛畫想傳達的意義。

出國多年，懷念的總是記憶中的美味，小女兒點的這四道菜，都是她從小吃到大的家常菜。

我們家人吃飯的習慣，可以沒有湯，但絕不能沒有飲料。雪蓋鳳梨烏龍，喝得到現打金鑽鳳梨的鮮甜和果粒纖維，尾韻的烏龍醇香久久不散，非常迷人！雪蓋並非奶蓋，應該是現打鳳梨產生的泡沫，視覺效果多過實際滋味。

既然標榜「好菜好米」，時時香的米當然經過精挑細選，台中 194 號優質米，結合台稉 9 號及印度香米之王 Basmati 的優點，香味優雅，黏性、口感均佳。

「黑白雙鑽」以台中 194 號優質米混合黑秈糙米，黑秈糙米富含花青素、膳食纖維、礦物質等豐富營養素，雖口感較硬，但屬於低 GI 食物，對於想控制血糖的人來說，應該是想吃飯時的好選擇。

穀界紅寶石-紅藜麥，蛋白質含量高達 14%，膳食纖維比白米高 10 倍，富含多元不飽和脂肪酸，鈣質含量是稻米的 42 倍，鐵質與鋅的含量分別是地瓜的 11 倍與 8 倍，比起其他的穀類含有更多的高營養含量，有「超級食物」的美譽。但因未脫殼的紅藜麥含微量皂素，在清洗或烹煮過程皆無法完全清除，食用過量可能造成肝臟的負擔或刺激腸胃，所以和白米混合煮成紅藜飯，就是最健康的吃法。



「時時香」的米飯選擇就是＂白米、黑米、紅藜麥＂三者的組合，習慣吃白米飯的選＂台中194號優質米＂，喜歡較硬口感的選＂黑白雙鑽＂，愛好偏軟口感的選＂健康紅藜麥＂。米飯的價格是 45元/人，可以無限續，且續飯時可以變更不同米飯種類，所以即使你是大胃王，也不用擔心吃不飽。更令我激賞的是，在這裡同桌的人可以各自選擇點飯或不點飯，舉例來說，老婆沒有吃飯習慣，所以我們三人用餐，可以只點兩份飯。

個人非常欣賞這種人性化的規定，因為我們家人的食量都不大，平常在家也很少吃飯的習慣，但是吃重口味的中菜時，免不了要叫點飯來配菜，這時就陷入兩難了。大部分的餐廳只有兩種選擇，要嘛就是大家都點飯，要嘛就是大家都不點。問題是大家都點，一人一鍋根本吃不完，遑論續鍋了；但是如果不點，單吃菜又太鹹。這也是我們喜歡來「時時香」吃飯的原因，三人用餐，點兩份飯共享，綽綽有餘。

不過在此得特別聲明，餐廳的善意是建立在餐廳與消費者之間的互信，我們絕對不鼓勵投機取巧的行為。

三杯雞吃過不少，時時香別出心裁，硬是比別家多出 0.5 杯。多出的 0.5 杯是用一個小玻璃杯裝的「花雕雞酒」，隨著三杯雞一起端上桌，再當著食客的面淋下去，這就是「3.5 杯雞」的由來。淋下去的花雕雞酒，碰到高溫的鐵鍋，瞬間汽化蒸騰，酒氣一股腦衝出來直撲鼻腔，酒香也隨之沁入心肺，滿肚的饞蟲馬上被勾引得蠢蠢欲動，恨不得立刻大快朵頤。

可惜服務生完全沒有預告，動作又太快，我們甚至還來不及掏出手機，所有過程已經結束。我想，這應該是時時香的員工訓練可以加強的地方，因為現代人吃飯，相機先吃的儀式感是很重要的一環，應該也是菜色設計者將那 0.5 杯花雕雞酒，留到餐桌上再淋的用意之一，卻被粗心的服務生破壞了，可惜！

說點題外話，我覺得一家餐廳能不能成功，好的廚師固然重要，但是第一線的服務員也很重要。優秀的廚師，除了菜做得好吃之外，還要有獨特的理念，每一道菜的設計，都要有欲傳達給消費者的想法。問題是廚師不可能每做一道菜，就出來對客人闡述自己的理念，這就是為什麼高級餐廳的侍者，需要具備＂說菜＂能力的原因。把廚師理念很清楚的傳達給消費者，明確說明該怎麼吃，才能品嚐到最佳的美味，這才是優秀的服務生應該學會的技能，也才不會辜負菜色設計者的苦心。

我當然知道，時時香只是一間平價的餐廳，不能要求太多，但是基本上可以注意到的細節，如果可以多用點心，消費者必能感受得到，也會更樂意再度登門造訪，鼎泰豐就是一個很好的例子。

扯遠了，拉回正題。不得不說，這多出的 0.5 杯花雕雞酒，不僅僅只是噱頭，而是確有意義的，酒香濃郁了許多，也多了溼潤的口感。因為 3.5 杯雞的雞肉不走軟嫩的路線，而是咀嚼感較重的結實口感，這時花雕酒就成了潤滑劑，讓你不會愈嚼愈乾。幸運的是花雕酒的酒精，在淋下來的一剎那，幾乎已經被高溫氣化，所以即使開車的朋友，也不用擔心酒駕的問題。

煸過的老薑，不僅減低過多的嗆辣味，更釋出些許甜味，為富含麻油香、酒香、醬香的雞腿肉，增添更多的香氣和味道的層次。還有藏身在鍋底，軟糯不黏牙的豬血糕，吸飽了醬汁的精華，讓你一入口就欲罷不能。

顧名思義，乾煸四季豆好吃的第一要件就是要夠「乾」，要煸得夠乾，肉末和醬汁的香氣才能滲透入裡，咀嚼起來也才能滋味雋永，綿綿不絕。我最怕的就是外表還保留青翠，吃起來卻有可怕水腥味的乾煸四季豆，還好這道「私房乾煸四季豆」完全沒有這個問題，鍋氣也足，非常下飯。

對了，雖然「乾煸四季豆」源自川菜，但這道「私房乾煸四季豆」是完全不辣的，不敢吃辣的朋友可以放心點。



如果要長年旅居國外的台灣人選幾道思鄉菜，「菜脯蛋」應該能名列前茅，因為這是台灣家庭的經典家常菜。不過，這道菜看似簡單，但要做得好吃卻不簡單。

這道「厚煎菜脯蛋」真的厚，外表焦黃，香氣四溢，上面刷了一層薄薄的醬汁，再鋪上大量的青蔥，視覺效果不錯。



可惜也僅止於表面的視覺效果，切開之後才知道這厚度有點虛，因為裡面是中空的。口感稍嫌過乾，離外酥內嫩的標準，還有一大段距離，我必須坦白說，這道厚煎菜脯蛋的表現，令人失望！

集鹹、香、酥於一身的豆酥，搭配軟嫩的鱈魚，絕對是最下飯的黃金組合。這道無敵豆酥嫩魚的特色，就是豆酥特別多，官網宣稱的 Double 分量，真的沒有騙人，好像怎麼吃都吃不完。我們把吃剩的豆酥打包回家，隔天鋪在鯛魚片上，放進電鍋蒸一下，又是一道美味的豆酥嫩魚。

楊枝甘露是超人氣港式甜品，芒果、柚粒、西米露，吃起來甜蜜蜜，飯後來一碗很不錯！尤其是在天氣這麼冷的冬天吃，真的是點滴在心頭，本來女兒還在猶豫要不要點，沒想到服務生說只要給 GOOGLE 評論，就可以免費享用一種甜點。因此，我們人手一碗，現賺 435 元，開心！

對我來說，一家餐廳只要環境整潔，裝潢清爽，服務不錯，就可以打 60 分；如果菜色好吃，擺盤不馬虎，那就再加 20 分。以上的條件時時香都有，再加上美麗華的超佛心停車優惠，這就是「時時香 美麗華店」，為什麼能被我納入口袋名單的原因，推薦給所以和我有同樣標準的朋友。

時時香 美麗華店

店址：台北市中山區敬業三路20號5樓(本館)

電話：02-8502-6389

營業時間：一~五 11:00~15:00 / 17:00~22:00 六~日 11:00~22:00

交通：捷運文湖線【劍南路站】3號出口

官網：https://ricebar.com.tw/