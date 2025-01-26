有這麼可愛甜點的日本料理店，你吃過了嗎?

位在萬華跟西門中間的小林英夫日本料理，算是隱藏版平價日式料理老店。

除了基本款的壽司、炸物、煮物之外，烤牛舌、松阪豬也都吃的到~

最近還推出了超新鮮的石斑魚日式涮涮鍋，真的是很厲害。

店內的裝潢也是濃濃的日式風情，讓人有種一秒到日本家庭餐廳的錯覺。

接下來就跟著Julie一起吃下去吧~

用餐日期：2025.1.19

攝影器材：iPhone 13 Pro Max

撰文日期：2025.1.26

位在萬華康定路上的小林英夫日本料理，跟隔壁的無菜單日本料理三十三間堂是同的老闆開的唷！

小林英夫也已經在地經營有14年之久了~真的很厲害！

店內是實木地板搭配下挖式的日式座位以及平面式的一般座位。

如果有帶長輩前來，建議預約平面式的一般座位，會比較方便。

進入店內不論是哪種座位都需要脫鞋才能入內。

這點也是十分日本風格阿~

店內的牆面也都非常的日本風格，細節到連座位隔板的小配件都非常日本風

熱茶跟味噌湯是自助式的，可以自行取用。

味增湯是用魚肉的邊角料下去熬煮的，鹹中帶點甘甜的味噌湯挺好喝的。

當天我嘗試了店家推薦的水蜜桃梅酒，完全就是妹酒~甜甜的好好喝！

阿傑因為騎車，所以只能喝蜂蜜水~

小林英夫日本料理也有活動，只要打卡就送一杯蜂蜜水唷！

最近新上市的石斑魚涮涮鍋，就讓我來幫大家試試口味如何吧。

是日式涮涮鍋，所以湯鍋比較淺，用的應該是昆布湯底，本身就很好喝。

搭配上旁邊一大盤處理過的石斑魚，對於吃魚苦手的我們來說真的是太方便了

超大一盤石斑魚~還搭配了炙燒過的豆腐。

晶瑩剔透的魚肉，下鍋後大概3分鐘就可以起鍋囉。

石斑魚的肉質真的不是蓋的，軟嫩中不失Q彈，不會一咬就化掉，是我喜歡的口感。

重點是完全沒有土味，魚刺的部分師傅也都處理掉了，老人小孩也都可以安心享用~

我覺得石斑魚肉直接吃就很好吃了，如果想要轉換口味，沾點日式橘醋醬，帶點酸度的醬料可以更提出魚肉的鮮甜。

而且這個醬有一種越吃越開胃的感覺，很可怕~~哈XD

魚肉都吃完之後，魚骨也會剁一剁下去熬湯。

愛吃魚頭跟啃骨邊肉的朋友們這時候應該會很開心~

炸蝦天婦羅，$210

一份有五隻炸蝦，這個價格是否有點太便宜了~

天婦羅就是要搭配特製醬汁~

小林英夫日本料理的炸蝦很厲害，麵衣酥脆不吃油，裡面的蝦子個頭也不小。

愛吃炸蝦天婦羅的朋友們不要錯過它！

雙色生魚片，$260

吃日本料理必吃的生魚片，小林英夫做的是偏厚切的方式。

鮭魚的油脂很不錯，而且感覺很新鮮，吃起來鮮甜不軟爛。

白身魚的部分我猜應該是海鱺魚，油脂比較少，吃起來是比較爽口的感覺。

酒蒸蛤蠣，$300

這個酒蒸蛤蠣幾乎是每桌必點。蛤蠣給的量真的是沒在客氣的~

而且湯底也是可以喝的唷！

每顆蛤蠣都很飽滿，我一個人就吃了2/3盤，我真的太愛吃蛤蠣了。

湯底有淡淡的清酒香，搭配蛤蠣本身的鮮甜~超優！

10貫綜合握壽司，$560

這一大盤上桌的時候真的是有點嚇到我~有夠大盤有夠多種類~

很適合我這種每一款都想吃一口的人~

明太子炙燒、玉子燒、鮭魚、鮪魚、干貝~

每一個我都咬了一口~每一款都挺好吃的耶！

跟我一樣有選擇障礙的朋友~選綜合握壽司就對了~

天使紅蝦、星鰻、花枝、鮭魚卵、海膽~

我沒想到原本很怕鮭魚卵腥味的我~在小林英夫居然覺得鮭魚卵超好吃

嗶嗶波波的鮭魚卵在口中爆開的口感真的很爽~

其他幾款也都很好吃，新鮮度都很夠，食材本身的鮮甜味就很迷人了~

鹽蔥烤牛舌，$280

這個價格跟燒肉店比起來是不是真的划算很多！

而且還會有服務人員來桌邊現煎，不用怕自己掌握不好熟度~

超大片的牛舌~在煎鍋上滋滋作響~

(牛舌的大小片依照店家提供的為主喔)

除了搭配蔥鹽，搭配泡菜也很爽口！

牛舌本身吃起來是脆脆的口感~搭配上解膩的泡菜~很好吃~~

經典的鹽蔥牛舌當然也是要來一口~

我真的是很愛吃牛舌，薄切的搭配鹽蔥絕對是必吃經典款。

在日本吃厚切牛舌的時候也覺得很不錯~

烤味增松阪豬肉，$300

用味增先醃漬過松阪豬肉，跟一般直接烤的松阪豬肉吃起來不太一樣喔！

因為有用味噌醃漬過，所以在煎的時候上色比較快。

烤松阪豬肉也是服務人員桌邊幫忙烤的唷！

用味噌醃漬過的松阪豬吃起來十分入味，是脆口中帶點嫩的口感。

味噌的香氣搭配上松阪豬肉非常的香~

泡菜服務人員特地幫我們炒過，也很好吃喔！

野菜鮮蔬沙拉，$120

連續吃了兩款肉之後，來個清爽的生菜沙拉，平衡一下。

沙拉搭配的是我愛的胡麻醬，棒棒！

小林英夫日本料理還會提供愛吃辣的朋友可以搭配料理的XO辣醬~

這個辣醬的辣度是我這個吃辣小嫩嫩沒辦法挑戰的等級，但它搭配肉類很不錯喔！

愛吃辣的朋友們可以嘗試一下，XO辣醬是免費提供的唷~

和風炸雞，$160

店家擔心我們吃不飽，所以幫我們加點了一份和風炸雞。

這個炸雞現炸出來，我一口咬下差點被肉汁燙傷~

上面搭配的是日式美乃滋，帶點酸度很解膩，當然也可以擠上檸檬汁。

炸雞表皮酥酥脆脆，裡面的雞腿肉軟嫩不柴，超好吃！

預約制卡哇伊甜點

這個擺盤真的是超浮誇，完全就是炒熱氣氛專用~

上桌的時候還會跳獅子舞~超可愛！

預約制卡哇伊甜點也是小林英夫日式料理的特色~

不管是要慶生還是慶祝紀念日都是很不錯的選擇唷！

我們當天的甜點是抹茶冰淇淋跟莓果冰淇淋。

冰淇淋的部分是店家隨機出的唷，我們這兩個口味都很好吃，不會太甜，我很喜歡。

當天有個外國客人前來用餐，點了一份加州捲，實在是很特別，於是我就借來拍照了，哈XD

感覺一個人吃完這一份應該也夠飽了~

整體來說，小林英夫日本料理的餐點跟環境我覺得都很不錯。

整餐吃下來，餐點都無雷，而且因為服務人員都很親切，有一種在日本家庭料理餐廳吃飯的感覺。

不論是生食或是熟食，海鮮到肉類的品質都很不錯。

重點是價格也不貴，走的是平價親民路線，所以也養出一批忠實的老顧客。

當天就聽到其他桌客人很多都是回訪的，可見小林英夫日本料理有多受歡迎~

我已經把小林英夫日本料理收入我的口袋名單裡~之後想吃日料的時候就來這裡啦！

小林英夫日本料理推薦給跟我一樣愛吃日料的朋友囉~

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店家/景點資訊

店家名稱：小林英夫日本料理

所在地址：108臺灣台北市萬華區康定路120號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:40-21:45

店家電話：02-23885233

評價：★★★★★

備註資訊：

營業時間:11:40–15:00、17:40–21:45 Google即時導航





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