前言

大漠在不知不覺的情況下，意外的解鎖了「Mobile01」的「隱藏任務」，收到了「獲獎通知」🎉

獎品禮物是「Mobile01」與「Casio」聯名的「G-SHOCK 手錶」，一共限量 200 支，能拿到「限量款」，可真是令人羨慕阿 😁

其實這個「隱藏任務」有點歷史了，任務開始於「2020」年，這年可是「Mobile01」創站「15 週年」🎉

為了「紀念重要時刻」與「回饋網友的貢獻」，只要完成 5 篇「好文英雄」任務的網友，都可以獲得此項殊榮 ~

不過這的「隱藏任務」，早就已經就是秘密了，已經被公開過了，所以想獲得的人，可要好好的認真發「好文」，人人都有機會 😇

令大漠比較訝異的是都過了「四年」，沒想到大漠還有機會拿到，大家都不想加入「好文英雄」行列嗎 😆

講了這麼多，來「扣題」一下啦 ~

「Mobile01」送禮物真的很有心，上次的「國王派和水果蛋糕」選在了平安夜，成了「聖誕禮物」 ~

這次的「聯名手錶」選在了「年終前夕」，就好像得到了「尾牙年終禮物」一樣 ，太會安排了 😍

一、「聯名包裝盒」外觀

「G-SHOCK 手錶」外盒上蓋，印有「Mobile01 x G-SHOCK」聯名字樣 ~

側邊印有「Mobile01」創站於 2004 年，並來到了「15 週年」的字樣 ~

在另一測，則是印的「Mobile01」的「LOGO」及「網址」~

「外盒」上印刷的文字，讓大漠覺得「外盒」也是有紀念價值 😆

二、「G-SHOCK 手錶」包裝鐵盒

接下來的「開箱過程」，讓大漠覺得在玩「俄羅斯娃娃」，就請大家陪大漠一起玩吧 😂

打開「聯名包裝盒」後，看見的是「Casio」的「G-SHOCK」手錶包裝鐵盒 ，以及一本小小的，但是又超厚的「多國語言使用說明書」 ~

「G-SHOCK」系列的手錶，起源於 1983 年 ~

1983 年時，「Casio」推出了第一支具有「防震功能」的手錶 ~

「鐵盒」側邊有印有「G-SHOCK」的字樣 ~

三、「聯名手錶」開箱

打開「鐵盒」，沒有見到「手錶」本體 😅

拿起「海綿」後，居然是另一塊「海綿」😅

拿起第二塊「海綿」後，終於見到「手錶」本體啦 🎉

但是還有一層「塑膠袋」套著，還要「繼續拆封」 😅

四、「Mobile01 x G-SHOCK」聯名手錶

終於看見「Mobile01 x G-SHOCK 聯名手錶」啦 ~

放了四年，居然還有「電」耶 👍

「錶帶」上有好多隻「小惡魔」和 「Mobile01」的「LOGO」~

手錶的背面，有「15 週年」的英文字樣 ~

手錶的背面「金屬反光」，太漂亮多拍幾張 😁

「太陽能充電」部分，大漠沒有認真測試過，就是平時帶著，電量都是顯示中電量，也懶得拿去曬太陽，看來要等到「低電量」，才會真的想去測試了 ~ 懶 ~ 😂

「世界六局電波」時間校正部分，大漠在室內測試多次，心得是「手錶擺放方式」很重要，如果擺錯了，同步通通失敗 😆

「手錶擺放方式」詳「操作手冊」📖

「Mobile01 x G-SHOCK 聯名手錶」戴起來的樣子 ~

這是大漠戴過「最貴的錶」了，以前只戴過三、四百元的電子錶，剛好也是「Casio」的 😂

沒想到「手錶」還可以有這麼多功能，可以提升這麼多售價 😆

型號「GW-M5610-1B」，似乎當初售價好像四千左右吧 ~

已經停產，官網查不到了 😅

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