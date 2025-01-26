這是一篇屏東一日遊的推薦文章
今年屏東燈節共有
「縣民公園」、「萬年溪」「勝利星村」及「客家燈區」4大燈區
共展示超過50組燈飾
那白天該去哪裡晃晃呢?
Ayumi推薦大家可以先到看海美術館走走看看拍拍照
每年這裡都會有不同主題的展覽
而且展區越來越大啦
五大展區:看海美術館、村落、街道、沙灘、藝術旅店
都是免費的~~非常值得來這裡走走
而車城福安宮也在附近
也是可以安排去拜拜加吃黃家綠豆蒜這樣XD
這次展覽的主題是:在海邊的人
展期到3/2
還滿長的~~~
怕人擠人的話
過年後再來也是可以
全國唯一可以「搭乘」的藝術裝置來了！
落山風藝術季重磅登場
＜浜辺を渡る風 (穿越海灘的風)＞
這邊有詳細的搭乘方式https://www.facebook.com/lsf.arts
一入館就有非常詳細的這次主題的介紹
拍照方式比較無法介紹完整
大家可以看我錄製的影片
看海美術館內的展覽看完之後
往出口方向走就能購買周邊商品
在展期還能吃到小漁村的早午餐時光
不過想吃需要前一天報名並且完成匯款
感覺是很不錯的用餐體驗
有興趣的人可以關注一下
一樣還是要走到最頂樓
去吹吹海風
感受一下當瘋婆子~~哈哈哈XD
沙灘展區也是可以來走走拍拍美照
每次來屏東看海就是一整個心情大放鬆
街道展區
是我這次最主要想要看的
可惜我最想看到的大男孩氣球消風了>_< (淚
這邊逛完之後可以去車程6分鐘的福安宮拜拜
順便可以吃黃家綠豆蒜~~
落山風藝術季-在海邊的人
五大展區:
看海美術館、村落展區、街道展區
沙灘展區、藝術旅店(長灘、紅柴居)
展出時間｜2024.12.20-2025.03.2
室內展館｜10:00-18:00
戶外亮燈｜17:00-20:00
室內展館週二休館｜免門票
屏東縣車城鄉海口路1-12號
傍晚可以轉移到勝利星村
是今年四大燈節區之一
主題是陪你去看流星雨的"流星花園"
礙於要趕場所以就沒有全部收集到
有興趣的朋友可以直接到現場感受那個氣氛會更好