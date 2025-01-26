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[屏東過年系列]快樂出遊過年一日遊特輯!!!!!白天可到看海美術館參觀在海邊的人晚上到勝利星村+縣民公園賞燈節

2025燈會攻略 2025春節福袋
2025-01-26 20:53:00 文字：星晴小步
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星晴小步

星晴小步
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[屏東過年系列]快樂出遊過年一日遊特輯!!!!!白天可到看海

這是一篇屏東一日遊的推薦文章

今年屏東燈節共有

「縣民公園」、「萬年溪」「勝利星村」及「客家燈區」4大燈區

共展示超過50組燈飾

那白天該去哪裡晃晃呢?

Ayumi推薦大家可以先到看海美術館走走看看拍拍照

每年這裡都會有不同主題的展覽

而且展區越來越大啦

五大展區:看海美術館、村落、街道、沙灘、藝術旅店

都是免費的~~非常值得來這裡走走

而車城福安宮也在附近

也是可以安排去拜拜加吃黃家綠豆蒜這樣XD

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這次展覽的主題是:在海邊的人

展期到3/2

還滿長的~~~

怕人擠人的話

過年後再來也是可以

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全國唯一可以「搭乘」的藝術裝置來了！
 
落山風藝術季重磅登場
 
＜浜辺を渡る風 (穿越海灘的風)＞
 
這邊有詳細的搭乘方式https://www.facebook.com/lsf.arts
 

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一入館就有非常詳細的這次主題的介紹

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拍照方式比較無法介紹完整

大家可以看我錄製的影片

點我看短片介紹

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看海美術館內的展覽看完之後

往出口方向走就能購買周邊商品

在展期還能吃到小漁村的早午餐時光

不過想吃需要前一天報名並且完成匯款

感覺是很不錯的用餐體驗

有興趣的人可以關注一下

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一樣還是要走到最頂樓

去吹吹海風

感受一下當瘋婆子~~哈哈哈XD

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沙灘展區也是可以來走走拍拍美照

每次來屏東看海就是一整個心情大放鬆

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街道展區

是我這次最主要想要看的

可惜我最想看到的大男孩氣球消風了>_< (淚

這邊逛完之後可以去車程6分鐘的福安宮拜拜

順便可以吃黃家綠豆蒜~~

落山風藝術季-在海邊的人
五大展區:
看海美術館、村落展區、街道展區
沙灘展區、藝術旅店(長灘、紅柴居)
展出時間｜2024.12.20-2025.03.2
室內展館｜10:00-18:00
戶外亮燈｜17:00-20:00
室內展館週二休館｜免門票
屏東縣車城鄉海口路1-12號
[屏東過年系列]快樂出遊過年一日遊特輯!!!!!白天可到看海
傍晚可以轉移到勝利星村
是今年四大燈節區之一
主題是陪你去看流星雨的"流星花園"
礙於要趕場所以就沒有全部收集到
有興趣的朋友可以直接到現場感受那個氣氛會更好

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除了這次的燈飾之外

我覺得像是之前就有的一些裝置

其實也很漂亮

拍美美也很好看~~

剛好去拍是週二

幾乎店家跟餐廳都公休

不然我想光是勝利星村

就可以待上一整天了吧

點我看短片介紹

勝利星村創意生活園區

      屏東縣屏東市青島街106號

[屏東過年系列]快樂出遊過年一日遊特輯!!!!!白天可到看海

主燈為12公尺高的「梅杜莎的宮殿」

每晚間隔30分鐘展演水上主燈秀

主燈「梅杜莎的宮殿」

真的要來一睹風采

現場親眼看有夠壯觀~~

點我看短片介紹

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由於時間不夠

所以Ayumi只有去縣民公園

還有勝利星村拍幾個燈飾

大家可以去走走看看拍拍美照
 
屏東縣民公園
屏東縣屏東市復興路
文章標籤
看海美術館 勝利星村 縣民公園 屏東燈節
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✪星晴小步的美食之旅✪

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