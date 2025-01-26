這是一篇屏東一日遊的推薦文章

今年屏東燈節共有

「縣民公園」、「萬年溪」「勝利星村」及「客家燈區」4大燈區

共展示超過50組燈飾

那白天該去哪裡晃晃呢?

Ayumi推薦大家可以先到看海美術館走走看看拍拍照

每年這裡都會有不同主題的展覽

而且展區越來越大啦

五大展區:看海美術館、村落、街道、沙灘、藝術旅店

都是免費的~~非常值得來這裡走走

而車城福安宮也在附近

也是可以安排去拜拜加吃黃家綠豆蒜這樣XD

這次展覽的主題是:在海邊的人

展期到3/2

還滿長的~~~

怕人擠人的話

過年後再來也是可以

一入館就有非常詳細的這次主題的介紹

拍照方式比較無法介紹完整

大家可以看我錄製的影片

點我看短片介紹

看海美術館內的展覽看完之後

往出口方向走就能購買周邊商品

在展期還能吃到小漁村的早午餐時光

不過想吃需要前一天報名並且完成匯款

感覺是很不錯的用餐體驗

有興趣的人可以關注一下

一樣還是要走到最頂樓

去吹吹海風

感受一下當瘋婆子~~哈哈哈XD

沙灘展區也是可以來走走拍拍美照

每次來屏東看海就是一整個心情大放鬆

街道展區

是我這次最主要想要看的

可惜我最想看到的大男孩氣球消風了>_< (淚

這邊逛完之後可以去車程6分鐘的福安宮拜拜

順便可以吃黃家綠豆蒜~~