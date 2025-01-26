台中大坑最新網美餐廳「托斯卡尼尼義大利庭園餐廳」全新開幕！在桃園、中壢、新竹都有分店，托斯卡尼尼義大利庭園餐廳最新分店就開在台中北屯。重金打造超美異國風裝潢，整個庭院、門口、用餐環境都非常好拍。餐點品項很豐富，有披薩、排餐、義麵、燉飯多種口味選擇，寬敞舒適的用餐空間，絕對適合各種家庭聚餐、朋友聚會、情侶約會，到大坑爬完山又多一個吃飯好地方~

大坑美食懶人包

托斯卡尼尼義式餐廳在哪裡?

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳位在台中大坑東山路旁，路口有指示牌，就在大坑紙箱王旁邊，超美亮橘色土耳其風建築，在遠方就能看到非常顯眼好找。

托斯卡尼尼義式餐廳停車資訊

由東山路轉進來路邊就設有停車格，機車可停放在外面一整排的停放區，開車的朋友可以直接開進餐廳大門庭院，也有規畫停車格。

托斯卡尼尼義式餐廳環境介紹

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳全新打造的土耳其風格建築真的很好拍，有種讓人置身國外場景的感覺。

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳利用教堂彩繪玻璃打造的餐廳大門整體相當亮眼吸睛阿~加上充滿文藝氣息的花紋地磚，我們光站在店門口就拍了不少網美照，真的很好看。

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳超大地坪打造出寬敞舒適的用餐空間，靠窗邊有唯美的庭院窗景跟採光，裡頭則是古典優雅的沙發座位，不管坐在哪個角落，都能感受到不同的舒適氛圍。

店內主要以兩人、四人桌為主，多人聚餐也可以併桌，建議來用餐前先線上訂位，好讓店員事先安排好座位。>>線上訂位<<

托斯卡尼尼義式餐廳菜單價位

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳主打義式料理，包括義大利麵、燉飯、排餐、手工披薩等，也有澎派的沙拉、炸物拼盤，以及義式精緻小點可供選擇。光是義大利麵就超過20種口味，排餐系列像是德國豬腳、紐約客牛排表現也都相當有水準，絕對可以滿足許多老饕的味蕾。

>>托斯卡尼尼詳細菜單

托斯卡尼尼義式餐廳菜色介紹

點選任一主餐+$149升級超值套餐

除了可單點主餐之外，還可以加購升級套餐，份量更飽足。套餐包含脆皮小法國麵包(附自製新鮮鮪魚醬)、主廚濃湯(可+55元升級千層酥皮濃湯)、甜點及120元飲品任選。

套餐麵包

法式脆皮小麵包的外皮酥脆，咬下去時能聽見清脆的聲音，內層則保持柔軟和輕盈。搭配上鮪魚醬，醬料的鮮美滋味和麵包的香脆形成完美對比，帶來多層次的口感享受。

酥皮濃湯

螺旋狀的酥皮是由多層薄薄的酥皮交錯卷成，外層更脆，內層則因為捲曲的形狀而變得更加輕盈酥鬆。當它放入熱湯中，酥皮的外層依然保持著脆感，但內層會吸收一些湯汁，變得柔軟又富有彈性。湯底濃郁，以雞茸跟蘑菇為基底，與酥皮的香脆和軟嫩完美融合，帶來豐富的味覺層次。

飲品系列

檸檬冰柚茶檸檬的酸度與柚子的微苦甜味交織，檸檬的清香增添了一絲清新感，而柚子的果香則讓味道更具層次感，帶來一種爽口的平衡感。

維也納水果冰茶將蘋果、柳丁和百香果的風味完美融合。蘋果的清甜、柳丁的酸爽以及百香果的熱帶香氣，清新且帶有一絲淡淡的茶香，與水果的鮮美相輔相成，每一口都能品味到果香四溢的清爽感。

煙燻櫻桃鴨沙拉

煙燻櫻桃鴨沙拉搭配油醋醬整體風味十足，沙拉生菜新鮮爽口，煙燻鴨胸的鹹香為整道菜增添豐富的口感，而義大利香料和蒜味十足的油醋醬則為沙拉增添了濃郁的香氣，油醋醬中的酸味恰到好處，與煙燻鴨的獨特風味相互平衡，讓每一口都充滿驚喜。

餐廳半開放式廚房，大家都可以看的到製作料理的過程，餐點都是現點現做，師傅大火快炒義大利麵的畫面相當吸睛，鍋裡的食材在高溫下迅速翻炒，將食材的鮮香和醬料的濃郁味道鎖住，讓人食指大動。

肯迪亞香檸奶油雞

濃郁的奶油醬帶著些許的檸檬香氣，為醬料增添層次感，奶香絲滑順口，嫩滑的雞肉與義大利麵充分吸收了醬料的精華，口感柔順而細膩。

蒜香白酒蛤蜊

蒜香白酒蛤蜊義大利麵是一道香氣四溢的經典口味。新鮮的蛤蜊在白酒和蒜香的醬汁中慢慢釋放出鮮美的滋味，與義大利麵完美結合。白酒的清香混合著蒜香，每一口都散發著誘人的香氣，讓人回味無窮。

南義煙燻奶油淡菜

南義煙燻奶油淡菜是一道風味獨特的海鮮佳餚。煙燻淡菜的香氣與濃郁奶油醬汁完美融合，奶油的絲滑口感包裹著淡菜的鮮甜，帶來一種豐富濃郁而不膩的口感。也可以再擠入一些檸檬汁，讓口感更加豐富清爽。

火烤墨魚黑汁燉飯

火烤墨魚黑汁燉飯是一道充滿濃烈風味的海鮮料理。墨魚經過火烤後，散發出誘人的焦香，與黑墨汁結合，墨魚的鮮甜與燒烤的香氣相互輝映，為燉飯增添了濃厚的海鮮味，卻又不失炭烤的風味。吃完嘴巴牙齒都會黑黑的也是這一道菜的特色XD

呂根島-蜜香契努克啤酒花

蜜香契努克啤酒花帶有濃郁的熱帶水果香氣，清新的熱帶風味撲鼻而來，讓人仿佛置身於陽光明媚的熱帶海岸。果香與啤酒花的輕盈口感交織，帶來一種柔順且多層次的獨特口感。

PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車

美國Choice特選紐約客牛排12oz

紐約客牛排肉質鮮嫩多汁，口感極為細緻，份量更是給到多達12盎司實在太霸氣。外層微微焦香，內部保持著肉汁的濃郁，帶來每一口都極為滿足的肉香。這款牛排的口感均衡，不會過於油膩，完美展現了紐約客獨特的濃厚風味，無論搭配簡單的海鹽或特製醬汁，都能完美突顯其自然的鮮美風味。

日耳曼德國豬腳

德國豬腳外皮經過慢火烘烤，酥脆程度堪稱完美，下刀時發出清脆的聲音，令人垂涎欲滴。外層的脆皮金黃酥香，內裡則保留了豬腳的嫩滑肉質和豐富的肉汁，形成鮮明的對比。每一口都能感受到酥脆的口感和豬肉的鮮美，帶來了豐富的風味層次，是一道令人難以抗拒的美味料理。

海鮮總匯披薩

海鮮總匯披薩的餅皮外脆內軟，口感輕盈不油膩。灑滿豐富的海鮮配料跟起司。餅皮不過於厚重，既能支撐起豐富的配料，又不會搶走海鮮的鮮美，每一口都充滿了多層次的美味。

派對分享大拼盤

派對分享大拼盤真的是聚會的最佳選擇！雞翅外面超酥脆，咬下去滿滿的嫩汁，魚條也很好吃，外脆內嫩，鮮嫩可口。薯條金黃酥脆，根本停不下來，還有墨魚圈，彈牙又帶點海鮮的香氣。每一樣都很有特色，是聚餐時的必點點心。

套餐甜點

乳酪蛋糕和波士頓派都是經典的甜點。乳酪蛋糕的口感絲滑濃郁，奶香十足，與乳酪的濃厚香氣，吃上一口就讓人陶醉。而波士頓派則是外面柔軟的海綿蛋糕包裹著濃郁的奶油餡，口感輕盈又不膩，奶油的香甜與蛋糕的柔軟完美結合。兩者都是甜點控的最愛，讓人忍不住一口接一口。

整體感想

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳餐點的味道真是各具特色，每一道都讓人驚艷。煙燻櫻桃鴨沙拉的豐富口感和火烤墨魚黑汁燉飯的濃郁海味，完全讓人欲罷不能。海鮮總匯披薩的海鮮用料豐富，每一口都超過癮。派對分享大拼盤則是聚會的完美選擇，雞翅、魚條、墨魚圈各有特色，大家一起分享超開心。整體來說，托斯卡尼尼義大利庭園餐廳不僅餐點美味，裝潢也相當漂亮，彷彿國外度假般悠閒的氛圍，非常適合任何聚會或聚餐。

店家資訊

延伸閱讀

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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