隱藏在教堂裡的美食秘境！龍岡「癮食聖堂」帶你品味時光交錯的美味

🍮 教堂布丁：敲開糖絲，品味信仰與美味交織的奇蹟

這道甜點，真的是太吸睛了。教堂布丁上覆蓋著細膩的糖絲圓蓋，閃耀著琥珀色的光澤，如同古老教堂的彩繪玻璃，折射出歲月的光影。用湯匙輕輕敲開，糖絲碎裂的瞬間，甜蜜與焦糖微苦交錯，與布丁的細緻滑順交融，仿佛述說著這座建築的前世今生。

🏠 外觀：歷史感與溫馨氛圍交織

位於桃園市平鎮區的「癮食聖堂」（Poppy Church），前身是龍岡地區最古老的基督教堂，屹立於此超過半個世紀。隨著時代變遷，教堂經過翻修，於2019年華麗轉身為結合歷史與現代設計的餐酒館，成為忠貞新村中的隱藏美食寶地。

癮食聖堂保留了教堂的原始結構，外觀莊嚴而富有歷史感。白色牆面搭配彩色玻璃窗，營造出神聖而溫馨的氛圍。入口處的十字架標誌，讓人一眼就能感受到這座建築的歷史背景。

🏰 內部：新舊融合的典雅美感

走進店內，映入眼簾的是高聳的天花板與典雅的彩繪玻璃，營造出寧靜而舒適的用餐環境。牆面採用莫蘭迪色系，搭配復古照片，展現出新舊融合的美感。吧檯後方的管風琴造型牆面，以及天花板上的十字架鏤空設計，增添了空間的層次感與設計感。

🍲 美食：在時光交錯中的專屬記憶

教堂布丁 － 細膩糖絲圓蓋包覆手工布丁，焦糖微苦與布丁香濃交錯，美麗且美味。

焗烤奶香雞肉飯 + 套餐A$120元 － 這道 焗烤奶香雞肉飯，滿滿的炙烤起司覆蓋著濃鬱奶香雞肉飯，金黃色澤超誘人。大份沙拉、金瓜濃湯與麵包組成的超值套餐，金瓜濃湯料多鮮濃，麵包沾湯更是絕配。

泰式銅錢蝦餅 －這道 泰式銅錢蝦餅 酥脆外皮下，包裹著100%純蝦肉，每一口都鮮甜彈牙，沾上特製泰式醬料，酸甜帶勁，彷彿瞬間置身泰國街頭！

加入會員+39元即享香檸雞柳條 － 酥脆雞柳條搭配清新的檸檬風味與特製芥末醬，酸甜微辣的口感讓人愛不釋手。

這間餐廳更特別的是——它藏身於一座超過50年歷史的老教堂！保留高聳拱門與挑高空間，搭配復古燈飾，融合歷史與現代感，氛圍感十足！」美食與歷史交織的絕妙體驗，就在龍岡 癮食聖堂，快來試試吧！

📍 地址：桃園市平鎮區中山路44-1號

📞 電話：0908-935-008

⏰ 營業時間：11:00 - 21:00