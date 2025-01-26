2025-01-26

新年即將到來！這次女王帶著寶貝來到了 彰化貓頭鷹彈珠樂園-民族店，這裡不僅可以盡情玩彈珠，還能參加超刺激的「誰是投珠王」活動，甚至有機會贏得iPhone 16！整個過程笑聲不斷、樂趣滿滿，彩票拿到手軟，現在就讓我們帶大家去探方這間，2025最新的彰化親子景點 吧！

⏏文章摘要

貓頭鷹彈珠樂園-彰化民族店在哪裡？

地址：彰化縣彰化市民族路457號（阿添蛤仔麵旁）

營業時間：12:00 - 00:00

電話：04-700-4999

貓頭鷹彈珠樂園-彰化民族店位於彰化市民族路457號，靠近當地有名的阿添蛤仔麵旁，大家只要看到這個有著可愛貓咪的Logo就能抵達囉，位置非常顯眼加上附近還有民族路停車場，因此不管你是開車還是坐公車都能輕鬆抵達喔~

女王獨家免費拿彈珠活動

在正式介紹店家前，女王要先來分享給大家的，獨家的拿彈珠活動：

加入 貓頭鷹官方 LINE（ID：@485ypavg）。 到店後輸入關鍵字：「女王打彈珠」。 獲得「黃金彈珠卡」：免費 100 顆彈珠 + 5 枚代幣（價值 100 元）。​ 活動門市：員林旗艦店、彰化民族店、溪湖城堡。※領券即可使用(各店限領一次)。

對了！大家加入 貓頭鷹官方 LINE好友後，還有雙倍彈珠優惠：

100 元（200 顆）

200 元（400 顆）

300 元（800 顆）

※ 100顆以上彈珠可寄存櫃台，方便下次使用。活動CP值真的非常！大家快點揪家人朋友一起來玩吧～

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誰是投珠王：挑戰極限贏大獎！

說到店家的專屬活動，「誰是投珠王」的例行賽，絕對是貓頭鷹彈珠樂園的經典活動：

近期活動日期：2025/01/11-01/26

平日場次：19:00、21:00(舉辦2場)。

假日場次：14:00、16:00、19:00、21:00(舉辦4場)。

※遊戲活動內容皆有時效性，請依貓頭鷹彈珠樂園官方公布為準。

話說這個遊戲非常簡單，依主持人公告活動開始，投入 99顆彈珠並「打中2倍燈號」，並舉起小雞娃娃大喊「抓到小雞了 ！」就能成為獲勝者！



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貓頭鷹彈珠樂園環境介紹

貓頭鷹彈珠樂園-彰化民族店的機台種類超多，除了剛剛介紹的老鷹抓小雞經典彈珠台，還有更進階的「小雞飼料」和「烤雞爭霸」。玩法簡單又刺激，只要打中指定目標與排數，就能獲得大量彩票。女王今天的戰績還不錯，成功打出 600 張彩票，寶貝也不甘示弱拿下 400 張！刺激又好玩的遊玩過程，讓全家人玩的HIGH到不行～

對了！貓頭鷹彈珠樂園店內還有許多隱藏的活動，比如單次獲得50顆以上，就能得到10張彩票。像寶貝這次就超幸運打出了3次，輕鬆拿把30張彩票收入口袋~

話說女王本來以為進階的「小雞飼料」和「烤雞爭霸」應該蠻難拿彩票的，但是沒想道這次竟然能輕鬆拿下上千張的彩票，只能說真的太幸運啦~



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獎品豐富：彩票換到手軟

遊玩完貓頭鷹彈珠樂園後，當然要把獲得的彩票兌換獎品啦！在位台兌換完彩票後，大家可以先前往2F的禮品部挑選禮品，從3C商品、盲盒公仔、親子玩具、日常用品到豪華大獎，貓頭鷹彈珠樂園的獎品區簡直就是一座小型百貨公司，琳琅滿目的商品真的讓人全部都想帶回家阿~

對了!在1F區域還有超多好禮可以挑選，耳機、智慧手錶，甚至還有Switch和PS5，如果你來遊玩時獲得超多點數，選購這的禮品絕對是讓你滿載而歸的首選喔~

2025彰化景點推薦

貓頭鷹彈珠樂園絕對是 2025彰化景點推薦，不管是親子同樂或朋友聚會，來這體驗打彈珠的刺激感，絕對是這個年節讓人回味無窮的最佳活動。如果你還在找 彰化好玩景點，來這裡走上一圈除了好玩，還有可能讓你滿載而歸喔~

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貓頭鷹親子遊樂園-營業資訊

FB：貓頭鷹親子遊樂園

IG：@owl26788ch

彰化民族店：

彰化縣彰化市民族路457號（阿添蛤仔麵旁）

營業時間：12:00 - 00:00

員林旗艦店：

彰化縣員林市萬年路一段155號（彰南運動中心旁）

營業時間：10:00 - 00:00

溪湖城堡店：

彰化縣溪湖鎮地政路155號（藝鍋物旁）

營業時間：10:00 - 00:00