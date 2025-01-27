巷口炸雞台南府前店 海安商圈炸物新選擇 隨時享用新鮮炸雞

最近逛國華街周邊時發現巷口炸雞正在做優惠活動呢，聽店家說他們是友愛街租約到期搬來這邊

讓海安商圈這邊又有新的炸物點心可以選擇囉，巷口炸雞剛開來台南飯編就有嚐試過，覺得相當新鮮美味

於是好奇爬文品牌相關資訊，原來巷口炸雞為台中發跡的品牌，以乾淨明亮的店面形象和注重品質的理念成功吸引了眾多炸雞迷

巷口炸雞不只有各式口味炸雞，雞排、魷魚、米血、薯條、地瓜球.......等也都點的到，是相當不錯的台式炸物點心選擇

目錄

一、巷口炸雞台南府前店店面

二、巷口炸雞台南府前店菜單

三、巷口炸雞台南府前店餐點

四、巷口炸雞台南府前店店家資訊

一、巷口炸雞台南府前店店面



巷口炸雞台南府前店更是讓台南海安商圈這邊多了更多美食選擇，店面鮮明黃色招牌搭配整潔明亮的設計相當吸睛，

經過當天還有雞排優惠價活動，看起來十分誘人，吸引了不少周邊逛街民眾

而且巷口炸雞台南府前店中午就有開始營業，讓想大口吃炸雞、雞排不用等到下午，真的是相當罪惡誘人呢!

二、巷口炸雞台南府前店菜單

巷口炸雞府前店菜單主打原味炸雞、塔香炸雞、蒜醬炸雞、甘梅雞排與椒鹽雞排

此外，還有像是魷魚、杏鮑菇、地瓜球.......等多元點心搭配，而且一旁還有點心炸物任選三樣的優惠

以及新推出的香蔥金條，滿足炸物控的味蕾

另外看櫃台這邊招牌還有新推出的蛋黃一顆10元的蛋黃小芋丸，芋頭控千萬別錯過

如果有選擇障礙的話，巷口炸雞府前店還有5種套餐可以搭配，每樣套餐內容感覺都好豐富誘人啊

順道一提，看巷口炸雞府前店海報上標示三角骨也是新推出的，感覺新推出的品項也很豐富呢

飯編去當天是開幕期間，還有雞排69元與大份炸雞89元的優惠，不管新舊顧客都適合嚐鮮看看

三、巷口炸雞台南府前店餐點

當天雞排優惠吸引不少路過民眾，畢竟台灣人不管慶祝、打賭、飢腸轆轆時都會來片雞排XD，

光是看巷口炸雞府前店的金黃雞排色澤就覺得好誘人啊!

無骨炸雞的部分看起來也相當可口，而檯面上都是當天現場點餐客人剛炸好準備調味與盛裝的餐點

因為巷口炸雞以現點現炸為原則，拒絕使用半熟加工食材，每份餐點都經過精心醃製與即時烹炸，

確保每一口都能感受到新鮮與熱騰騰的口感，店內的炸油乾淨透亮，打破傳統小吃店容易給人的油膩刻板印象，看起來安心美味

選好想要的餐點之後，就可以直接到巷口炸雞櫃台點餐，雖然現場看起來十分忙碌，

工作人員依舊親切耐心招呼，並且相當用心製作餐點，騎樓處也有貼心設置等候區

看現場有些顧客買完後就直接在等候區嚐鮮享用，可見巷口炸雞的餐點真的是香氣十足且誘人啊

飯編從首間巷口炸雞來台南就有吃過，後來經過永康也有吃巷口炸雞永康大灣店，很喜歡巷口炸雞的口感與口味

加上多元的口味與品項選擇，讓每次享用都有不同驚喜，飯編這次點了醬蒜炸雞(小)、醬燒米血、杏鮑菇、魷魚、椒鹽巷口雞排

巷口炸雞整體炸物口味都新鮮不油膩，每一樣看起來都入味誘人

巷口炸雞醬蒜炸雞每個都大顆飽滿，無骨炸雞讓人享受大口咬肉的快感，搭配鹹甜醬汁涮嘴可口，

結合蒜片點綴更具層次，吃起來香氣四溢，濃郁卻不膩口

巷口炸雞除了無骨炸雞之外，也點得到一樣可以大口吃肉的雞排，椒鹽巷口雞排大片過癮

外層爽脆，內層厚實多汁，充滿新鮮肉質鮮甜，搭配椒鹽點綴香氣層次十足又涮嘴

巷口炸雞的魷魚吃起來也很涮嘴入味，外層酥脆，內層香Q充滿魷魚鮮甜風味

杏鮑菇表皮炸得香酥，內層杏鮑菇口感Q彈，鮮甜多汁，搭配巷口炸雞獨家胡椒鹽點綴鹹香入味

巷口炸雞醬燒米血店家有特別推薦，飯編個人其實沒有特別愛吃米血，但一吃巷口炸雞醬燒米血就愛上

因為吃起來真的和許多炸雞店的不太一樣，上面有裹粉，讓表皮更加酥脆，加上內層米血香Q，讓米血口感更具風味層次

巷口炸雞醬燒米血外酥內Q，口味清爽不油膩，除了單吃好吃，也能沾醬食用，點巷口炸雞醬燒米血店家會附上蒜蓉醬

搭配起來有醬油膏鹹甜風味與蒜蓉微辣辛香，讓米血更增添風味層次，相當刺激味蕾

總而言之這次經過巷口炸雞府前店又讓飯編再度回味起巷口炸雞的特色風味，巷口炸雞府前店店員服務親切，

店面環境乾淨明亮，又有多元餐點與套餐選擇，炸雞、雞排有不同口味選擇，小點心種類也很多元

每樣炸物都現點現炸、新鮮不油膩、香酥涮嘴，相當值得一試再試，加上中午就開賣，

讓中午過後就能享用美味台式下午茶，而且又是在海安商圈周邊

讓來逛逛海安商圈有美食新選擇，不管午餐、下午茶、晚餐或宵夜都適合喔!

巷口炸雞台南府前店店家資訊

地址： 台南市中西區府前路二段35號

營業時間： 12:30–23:30

電話號碼： 0901 234 582

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