東京旅遊DAY2我們從淺草逛到阿美橫町再到秋葉原，途經JR御徒町車站看到可愛的【花神楽パンダ焼き】忍不住停下腳步購買，最便宜一份12隻熊貓燒¥600，換算下來一隻大約台幣10元，以日本物價而言並不貴，有七種口味可選擇。

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東京上野美食「花神楽パンダ焼き」，可愛花神樂熊貓燒，JR御徒町車站美食!

花神楽パンダ焼き販售處就在JR上野御徒町的北口出站即到，經過時被可愛熊貓造型及香氣給吸引，雖然不到大排長龍但還是有人排隊購買。

■ ADD:東京都台東区上野5-27-8 JR御徒町駅 1F 北口改札外

■ TEL:+81 3-5812-0363

■ 營業時間:10:00-21:00 (週六、日及例假日至20:00)

就是被這可愛的圖案給吸引，外觀感覺就跟台灣的雞蛋糕一樣，差別在於造型以及裡面的餡料。

口味有七種，當時還有期間限定的哈密瓜口味，無論什麼口味都是熊貓造型。

花神楽パンダ焼き價格

價格標示得很清楚，我買了最少的12個來試試味道，口味可以隨意搭配，大概有原味、卡士達、焦糖奶油、巧克力、紅豆及哈密瓜等。

外包裝也是可愛的熊貓，還有透明層可以透視內容物。

可愛的熊貓燒，不過外觀不是那麼精緻就是。

內餡藏在熊貓的身體裡，一口咬下會爆料，要注意的是從外觀分辦不出口味喔，因為每一隻的造型都一樣也沒有特別標示，若是買多種口味就會很驚喜不知道會吃到什麼口味。

（旅遊日期：2024/07）

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