蘆洲火鍋自助吧吃到飽新開幕，鄰近蘆洲夜市的【火車讚養生石頭火鍋】套餐389元起蔬菜、火鍋料、副餐、冰淇淋、飲料無限自助吃到飽，還免服務費，是三重蘆洲吃火鍋好選擇！

火車讚養生石頭火鍋的自助食材高達30多種，100分鐘內隨便你煮隨便你吃，真的很超值。

火車讚養生石頭火鍋位於蘆洲正和街上，蘆洲夜市走過來只要3分鐘，捷運三民高中站步行約8分鐘即抵達，公車可以搭至蘆洲國小站，鄰近有兩個停車場，嘟嘟房停車場和蘆洲國小停車場，停好車後走過來約4-5分鐘。

■ ADD:新北市蘆洲區正和街29號

■ TEL:02 8286 8919

■ 營業時間:11:00-22:30 (最後收客21:00)

■ FB粉絲專頁

火車讚養生石頭火鍋去年12月新開幕，用餐空間新穎舒適，以溫暖的木質調色系為主，氛圍很不錯，每桌可容納四人用餐，半開放式的用餐空間，特別適合家庭或是朋友聚餐。

也有適合單人用餐的桌位，一個人來用餐也不尷尬。

火車讚養生石頭火鍋菜單及價格

低消成人每人一鍋，孩童共鍋140CM以下$199、110CM以下免收，低消不可抵單點，可無限享用自助吧，用餐時間100分鐘。

套餐價格389元起包含主餐、湯底及自助吧無限吃到飽。

自助吧飲料有冰沙、可口可樂汽水機、冬瓜檸檬、烏梅汁、日式煎茶及咖啡機等，還有霜淇淋及日本樂天和泰國明果冰淇淋。

鮮蔬鍋料自助吧種類多達30幾種，可以說是相當有誠意，一般的涮涮鍋店家一盤青菜或是少少的幾顆火鍋料一份要價就都要好幾十元了，來火車讚養生石頭火鍋想吃多少就吃多少，通通都讓你吃到飽。

蔬菜種類相當豐富，葉菜類、瓜類、菇類都有好多選擇，居然還出現了冬季火鍋必加的茼萵，還有少見的皇宮菜，真是太讓人開心了。

火鍋料選擇也很多，水晶餃、甜不辣、花枝丸、魚丸、貢丸、魚餃、凍豆腐、魚豆腐、麻糬燒、燕餃、蒟蒻等通通有，可以吃得很滿足。

豆皮、炸豆皮卷、油條也都有。

副餐也很豐富，除了白飯+咖哩醬外，還有粗細冬粉、王子麵、蒸煮麵及韓國泡麵，通通都可以吃到飽店家真的是誠意滿滿耶。

每樣食材都很新鮮，尤其青菜部分讓人忍不住拿了好多，可以實現青菜自由。

醬料部分也是自助模式，秘製沙茶加上特製辣椒超讚，火車讚的特製辣椒味道真的很香。

火車讚養生石頭火鍋的湯底高達11種，原味昆布不需要加價外其餘湯底需加價$79-129元不等，感覺得出來店家對於湯底都很用心，就連名廚魷魚螺肉蒜也出現在選項裡。

我們選擇了招牌石頭炒鍋及義式鮮茄，兩種都是加價$79元，雖然需要加價但我覺得很值得，因為湯底味道真的很好，招牌石頭炒鍋店家人員會在桌邊現炒，爆炒時鍋香四溢真的很誘人，超濃郁湯底，讓每口湯都自帶獨特尾韻與香氣。

義式鮮茄也超推薦，鍋內有新鮮的番茄塊及濃稠的番茄糊，真材實料、酸中帶甜的絕佳風味，健康養生。

單人豪華套餐

想吃肉也想吃海鮮的就可以跟我一樣選擇單人豪華套餐，可以任選一份$389元的肉品，另外還會加上一盤有白蝦、草蝦、紅蝦、扇貝、蛤蠣、鯛魚、生蠔及鮑魚等多種海鮮的海鮮盤，吃起來很過癮。

肉片部份可以加價升級，我們搭配原價$499的板腱牛，份量也很足。

海鮮都很新鮮，一次就可以吃到三種蝦還有兩種魚片，再加上扇貝、生蠔及鮑魚等對於海鮮控而言真的很享受，加上無限自助的自助吧吃到飽很划算。

板腱牛帶有一根透明的嫩筋，脂肪少，口感紮實帶點嚼勁，可以吃到濃郁香醇的牛肉香。

霜降牛

另一份套餐我們點了霜降牛，霜降牛的口感偏軟，油脂分部均勻，入口軟嫩香甜。

除了吃肉吃得很滿足外，自助吧的青菜及火鍋料也讓我們吃得很開心，搭配店家真材實料的湯底煮起來風味真的很不錯，單吃或是沾醬味道都很讚。

最後當然要來幾球冰淇淋做完美結尾，大推明果的榴槤冰淇淋，好香濃好好吃。

只要389元起就能享有火鍋自助吧無限吃到飽，實際吃過後我覺得很可以，下回有機會還會想再訪，三重蘆洲的朋友如果想吃火鍋推薦可以來火車讚養生石頭火鍋，他們家的火鍋湯底真的很優秀！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！