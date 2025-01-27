【新北食記】店小二魯肉飯

不得不說，三重真是魯肉飯的天堂，被網友列為三重五大滷肉飯的名單有今大、五燈獎、蓮霧、唯豐和這次吃的店小二，身為滷肉飯愛好者一定要全部收集，店小二相較於其它四間算是後起之秀，滷肉飯一碗只賣30元價格極為平實，滷肉是肥肉系充滿膠質，吃完會黏嘴唇，他們的蝦仁羹也是招牌必吃，這次來吃看看跟我之前吃過的今大有何不同吧！

搭乘捷運在台北橋或菜寮站下車，步行約10分鐘，開車前往可停三重正義國小停車場步行約5分鐘。

▲店小二的招牌為白底紅字，招牌內還畫了一隻大大的紅色蝦子，代表蝦仁羹一定是招牌必吃阿！

▲內用空間新穎乾淨，看得出來裝潢蠻新的，座位也相當多，當天用餐時段前往還有許多座位。

▲店小二菜單：魯肉飯有分大小碗價格差五元，其他還有便當、羹麵和湯類、小菜，小碗的魯肉飯只要30元真的便宜。

▲魯肉飯(大) 35元。

▲魯肉飯(小) 30元：大碗和小碗份量其實沒有太明顯的差異，但大碗的魯肉似乎給得更多，他們的魯肉飯是肥肉細，肥肉充滿膠質吃完會黏嘴唇。

▲白飯粒粒分明口感極好，泡在滷汁內完全沒有影響軟硬度，滷汁散發著鹹香，甜度與鹹度都適中，滷汁雖然沒有今大的香，但比華西街的小王的重鹹好許多。

▲蝦仁羹 50元：既然是店內招牌一定要點上一碗吃看看，羹湯口味偏清淡，勾芡不是很明顯，湯內有少許蛋花和白菜，並加入香菜提味。

▲蝦仁羹咬起來有脆脆的口感，咬開發現真的有一整隻蝦仁很真材實料。

▲魯蛋 15元、油豆腐 15元：油豆腐有完全滷透，豆腐極為軟嫩吃到嘴中馬上入口即化，配滷肉飯超讚！

▲滷蛋使用的是雞蛋不是常見的鴨蛋，可能是滷的時間不夠久，較可惜的裡面沒有完全滷透。

雞蛋糕短評：店內有裝潢，用餐空間舒適乾淨，服務人員親切，滷肉飯白飯粒粒分明口感極好，醬汁也夠味不會死鹹，滷豆腐有入味，但滷蛋不夠透，蝦仁羹的蝦仁有脆度湯頭偏淡。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★☆



【店小二魯肉飯美食資訊】

地址：新北市三重區大同北路27號

電話：0229845567

官網：facebook

營業時間：11:00–21:30

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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