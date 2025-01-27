樂多多第1間「酸菜魚」插旗西門町！

重口味的朋友請舉手！‍小編太〜太〜太喜歡這家酸菜魚惹〜

在排什麼？

看到大批人潮在排隊，是不是跟小編一樣好奇什麼店這麼有魔力？

原來是「狂一鍋酸菜魚」是樂多多集團2025年首發品牌，插旗台北西門町試營運

超狂排隊人潮！

主打品項「蕭鼓傳情酸菜魚」以小米泡椒、川耳為基底，加上烏鱧魚片、培根豬肉片

，最後以特製香辣油爆香䓤花，是稍微偏重的酸、香、鮮、辣風味

走呀！來去吃〜

【狂一鍋酸菜魚西門店】樂多多集團新開的酸菜魚品牌，裝潢風格以時尚蒂芙尼藍系為主

來到四樓，整個樓層有狂一鍋、狂一鍋酸菜魚、明水然・樂進駐，打造西門町「樂多多

美食一層樓」，匯聚餐飲的美食中心！

台灣餐飲界唯一10年內新創單一品牌，雙雙突破10億餐飲新貴幕後餐飲推手，聽店長說肉多多

及明水然樂紅到海外，他們狂一鍋目標也是開到國外去，儼然是餐飲界的台灣之光

狂一鍋酸菜魚空間設計走入經典Tiffany藍夢幻空間，在時尚唯美氛圍中優雅用餐〜

女生都難以抗拒的Tiffany Blue的魅力！

來到打卡聖地，當然要跟風，網美一下！

打卡1.好可愛的蝴蝶結，我也跟風體驗一下，年輕時尚的感覺

打卡2.自己也來走秀名模照

菜單形式上別出心裁、設計上獨具匠心

菜單如下，先點了酸菜魚或番茄魚後再選要哪款精選包，食量不大的點機車包就很大了

，我們兩人吃不完還打包咧，超便宜划算啊！

招待熱飲吧提供洛神花、陳皮、玫瑰，都是原料花朵或陳皮唷

可依照上面的比例為基準或依自己的喜好來調整，調配專屬自己口味的風味飲品

很快熱騰騰餐點上桌囉〜

【蕭鼓傳情酸菜魚 機車包尺寸】

這個酸菜魚太誘人了！看了是不是都已經流口水啦……

超大一盆！！！

用飲料當比例尺，一看就知道這超大碗的，分量比臉盆還大！

配料真的超級多，魚肉給的完全不手軟又嫩又好吃，還有寬冬粉吸滿湯汁精華

魚片選用高規格烏鱧魚，配上鮮酸的酸菜湯底極度開胃，淋上白飯超下飯！

可能很多人都不太能接受太重的酸、辣、鹹、油的口感，但狂一鍋酸菜魚的調味真的剛剛好

，對我來說超級好吃！

寬冬粉超好吃！！！吸附湯汁真的超讚！

Q彈有嚼勁，每一口都吸附酸辣滋味〜

除了魚肉外還有培根豬肉片，豬肉蠻大片比較有嚼勁，跟魚肉一樣好吃

酸菜魚果然還是要搭配豬肉！！

【女兒情長鴨血辣$60】

麻辣帶勁的湯頭與徹底入味的嫩鴨血，滑嫩入口

鴨血口感滑嫩多汁，一口咬下齒頰留香〜

【鍋巴】

我們還加點了鍋巴，吸滿湯汁真的超過癮！

泡在湯裡面會有點外軟內酥的口感，湯底多種香氣包覆在鍋巴上完美融合，更是讓人允指回味

可以直接吃也可以沾湯汁吃我非常喜歡

【百年傳世蓮藕香$80】

涼拌蓮藕，爽脆口感一吃就停不了

酸酸甜甜略帶辛香料微微香氣的藕片，清爽脆口又解膩

【奈人擋住饅頭香$110】

炸銀絲卷配煉乳根本逆天，小編真的超愛吃！

沾好沾滿XD(標準螞蟻人)

酥脆的外皮加上內層絲軟的口感，再沾上香甜誘人的煉乳，根本超級欠吃！

那個乳香味在嘴裡交織著〜〜〜

這是幸福的小確幸！！！

【路過芬芳綠茶$45/易品清新梅子醋$80/威然自得奶茶醇$60/登高望遠烏梅醉$70】

狂一鍋酸菜還有多款手搖飲可以選擇，特別推薦酸香十足的梅子醋

溫順甘醇的口感，酸而不澀，還帶點烏梅的香氣

梅子醋不會太酸，清爽水醋風味，去除口中油膩感，越喝越唰嘴

奶茶也必喝！

完美平衡茶香、奶香、甜味，兼具細膩滑順口感的奶茶，喝起來香甜卻不膩口

身為奶茶愛好者的你千萬別錯過！

【終極密碼】

服務人員還會跟客人互動玩遊戲喔，超嗨、超有趣的遊戲，讓你嗨翻天

終極密碼的規則，就是從0到100 的數字之間，選一個地雷數字，大家輪流一來一往的猜數字

，只要猜中地雷數字就表示淘汰囉

1/22正式與大家見面

【入會禮路易威登】

小珊珊碎碎念：

我吃過最好吃的酸菜魚，口味意外的好吃，享受酸菜魚＝追求時尚

那個酸菜新鮮酸香，魚也新鮮滑嫩不鬆散，整體不會太酸太辣，符合台灣人口味，份量大又下飯

好吃的酸菜魚推薦給大家〜

【狂一鍋酸菜魚 台北西門店】

地址：台北市萬華區中華路一段88號4樓(近捷運西門站六號出口)

電話：02-2361-0202

營業時間：11:00~03:00

官方臉書：狂一鍋酸菜魚

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