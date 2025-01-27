推薦大家高雄和牛吃到飽火鍋店，可以吃到高品質海鮮與肉品哦！！

像是日本A5和牛肋眼與北海道帝王蟹、松葉蟹等

到梨花A5和牛放題真的是吃到賺到阿！！

食材也非常的新鮮，真材實料

另外壽星享有活體波士頓龍蝦與生食級大干貝；優惠活動升級松葉蟹吃到飽

高雄和牛吃到飽｜梨花A5和牛放題

位在於左營的梨花A5和牛放題，相信是許多人的愛店

來到這裡完全不擔心吃到的食材，吃的安心又滿意！！

以親民價格提供自己也想吃的鮮美海產與牛肉

選擇多樣化，通通都是吃到飽的，非常超值！！

有自己的停車場，開車來不擔心找車位哦～～

裡頭環境乾淨舒適，一二樓都可以用餐

以座位來說，也蠻適合包場的呢！！現在正是春酒季節，訂起來阿～～

自助區的部分都是自行拿取

有各種飲品，熱的冰的均有

再來有各種麵食類與白飯肉燥等～

餐具部分也是自行拿取！！

最後別忘了冰淇淋阿～～～哈根達斯的，超讚！！

梨花A5和牛放題價位分為

近江之宴1599元／1699元／1799元

松坂之宴1799／1899元／1999元

神戶之宴1999／2099元／2199元

可以點的肉品不太一樣，但都是有和牛哦！！

神戶之宴可以吃到帝王蟹與松葉蟹腳，另外還有胭脂蝦肋眼無骨牛小排

當日壽星贈送活體波士頓龍蝦（每日數量有限，送完為止）

當月壽星贈送北海道生食級大干貝

活動升級松葉蟹吃到飽

整隻活體波士頓龍蝦端到你面前，真的是活的哦～～

先讓客人確認之後會再處理好，等下就可以下鍋啦～

超級新鮮～～看看那膏！！肉質又嫩又鮮，太過癮了！！

東北酸白菜／秘製麻辣

這兩款都是店內很夯的品項

湯頭也很不錯，麻辣的辣度夠，酸白菜也夠酸～～

加入兩種湯頭內都很推薦呢！！煮到後面也不會死鹹

餐點都是用點餐的方式，不是自取，吃東少點多少，不夠再點～～

這樣也比較新鮮，蔬菜品項也蠻多的，基本的蔬菜都有

這次選神戶之宴，把所有喜歡的和牛都點一輪看看！！

像是和牛肋眼、和牛特選、澳洲和牛、奧羽和牛、無骨牛小排、和牛霜降、和牛雪花等

這些平常要吃要買，一塊其實就不少了，而且要買一整塊

梨花A5和牛放題可以一次就滿足，超幸福的！！而且這些通通吃到飽哦～～

每一款和牛口感都不一樣，肥嫩肥嫩的！！

另外想要吃豬肉、羊肉、雞肉也都有，不吃牛也沒關係哦～

以個人喜好，和牛基本上燙一下就很嫩了

海鮮食材也蠻多的

帝王蟹與松葉蟹腳吃到飽耶！！超爽快的～

蝦子也很不錯，有胭脂蝦、鑽石蝦、天使紅蝦，生蠔也很大一個

海鮮真的超級新鮮的，滿滿鮮味，根本不需要沾醬阿！！

螃蟹的肉也很新鮮，完全不會柴，超級推薦多點一些，蠻多客人都是猛攻帝王蟹與松葉蟹腳，不用飛日本就可以吃到啦～

另外還有基本的海鮮，都是平常會選到的！！

第一次都會先附上一整盤綜合的，喜歡再加點～

可以發現梨花A5和牛放題的食材，每樣都很大一份，好讚！！

加入到湯頭內熬煮，湯頭更鮮甜～～整鍋都是滿滿的鮮甜滋味

超級用心又讚的梨花A5和牛放題，沒吃過太可惜啦！！

尾牙春酒期間，選梨花A5和牛放題準沒錯～～員工滿意老闆也放心

再來要春節啦！！2025春節完全沒有休息耶～～想吃隨時都可以！

2025農曆年營業時間

除夕1/28-初五2/2皆有營業

營業時間：11:00-23:00(下午不休息)

生日禮

當日壽星贈送活體波士頓龍蝦

當月壽星贈送北海道生食級大干貝

梨花A5和牛放題

營業時間：平日11:00-23:00／假日11:00-23:00

用餐時間120分鐘（最後入場21:30)

電話：07-5506811

地址：高雄市左營區安吉街468號

梨花A5和牛放題粉專

梨花A5和牛放題訂位





IG追蹤

https://www.instagram.com/lionfunlife/

更多文章分享

http://lionfun.tw/blog

每個人的喜好與觀感程度不一樣，僅供參考，請以自己的感受為主：）

食記與遊記皆有一定的時效性，請依現場為主

歡迎加入Lion Fun粉絲團，獲得更多第一手資訊