推薦大家高雄和牛吃到飽火鍋店，可以吃到高品質海鮮與肉品哦！！
像是日本A5和牛肋眼與北海道帝王蟹、松葉蟹等
到梨花A5和牛放題真的是吃到賺到阿！！
食材也非常的新鮮，真材實料
另外壽星享有活體波士頓龍蝦與生食級大干貝；優惠活動升級松葉蟹吃到飽
高雄和牛吃到飽｜梨花A5和牛放題
位在於左營的梨花A5和牛放題，相信是許多人的愛店
來到這裡完全不擔心吃到的食材，吃的安心又滿意！！
以親民價格提供自己也想吃的鮮美海產與牛肉
選擇多樣化，通通都是吃到飽的，非常超值！！
有自己的停車場，開車來不擔心找車位哦～～
裡頭環境乾淨舒適，一二樓都可以用餐
以座位來說，也蠻適合包場的呢！！現在正是春酒季節，訂起來阿～～
自助區的部分都是自行拿取
有各種飲品，熱的冰的均有
再來有各種麵食類與白飯肉燥等～
餐具部分也是自行拿取！！
最後別忘了冰淇淋阿～～～哈根達斯的，超讚！！
梨花A5和牛放題價位分為
近江之宴1599元／1699元／1799元
松坂之宴1799／1899元／1999元
神戶之宴1999／2099元／2199元
可以點的肉品不太一樣，但都是有和牛哦！！
神戶之宴可以吃到帝王蟹與松葉蟹腳，另外還有胭脂蝦肋眼無骨牛小排
當日壽星贈送活體波士頓龍蝦（每日數量有限，送完為止）
當月壽星贈送北海道生食級大干貝
活動升級松葉蟹吃到飽
整隻活體波士頓龍蝦端到你面前，真的是活的哦～～
先讓客人確認之後會再處理好，等下就可以下鍋啦～
超級新鮮～～看看那膏！！肉質又嫩又鮮，太過癮了！！
東北酸白菜／秘製麻辣
這兩款都是店內很夯的品項
湯頭也很不錯，麻辣的辣度夠，酸白菜也夠酸～～
加入兩種湯頭內都很推薦呢！！煮到後面也不會死鹹
餐點都是用點餐的方式，不是自取，吃東少點多少，不夠再點～～
這樣也比較新鮮，蔬菜品項也蠻多的，基本的蔬菜都有
這次選神戶之宴，把所有喜歡的和牛都點一輪看看！！
像是和牛肋眼、和牛特選、澳洲和牛、奧羽和牛、無骨牛小排、和牛霜降、和牛雪花等
這些平常要吃要買，一塊其實就不少了，而且要買一整塊
梨花A5和牛放題可以一次就滿足，超幸福的！！而且這些通通吃到飽哦～～
每一款和牛口感都不一樣，肥嫩肥嫩的！！
另外想要吃豬肉、羊肉、雞肉也都有，不吃牛也沒關係哦～
以個人喜好，和牛基本上燙一下就很嫩了
海鮮食材也蠻多的
帝王蟹與松葉蟹腳吃到飽耶！！超爽快的～
蝦子也很不錯，有胭脂蝦、鑽石蝦、天使紅蝦，生蠔也很大一個
海鮮真的超級新鮮的，滿滿鮮味，根本不需要沾醬阿！！
螃蟹的肉也很新鮮，完全不會柴，超級推薦多點一些，蠻多客人都是猛攻帝王蟹與松葉蟹腳，不用飛日本就可以吃到啦～
另外還有基本的海鮮，都是平常會選到的！！
第一次都會先附上一整盤綜合的，喜歡再加點～
可以發現梨花A5和牛放題的食材，每樣都很大一份，好讚！！
加入到湯頭內熬煮，湯頭更鮮甜～～整鍋都是滿滿的鮮甜滋味
超級用心又讚的梨花A5和牛放題，沒吃過太可惜啦！！
尾牙春酒期間，選梨花A5和牛放題準沒錯～～員工滿意老闆也放心
再來要春節啦！！2025春節完全沒有休息耶～～想吃隨時都可以！
2025農曆年營業時間
除夕1/28-初五2/2皆有營業
營業時間：11:00-23:00(下午不休息)
生日禮
當日壽星贈送活體波士頓龍蝦
當月壽星贈送北海道生食級大干貝
梨花A5和牛放題
營業時間：平日11:00-23:00／假日11:00-23:00
用餐時間120分鐘（最後入場21:30)
電話：07-5506811
地址：高雄市左營區安吉街468號
https://www.instagram.com/lionfunlife/
每個人的喜好與觀感程度不一樣，僅供參考，請以自己的感受為主：）
食記與遊記皆有一定的時效性，請依現場為主