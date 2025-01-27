2025-01-27

又到了年終歲末的時刻，今天女王要大家前往台南開箱中西區最新開幕的「明水然・樂 台南中山店」。這間來自台北被譽為「無菜單鐵板燒的天花板」的明水然・樂，終於插旗台南！這間餐廳不僅在2023、2024連續兩年榮獲《網路溫度計》「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍，還以其超高CP值的套餐聞名，僅需1600元即可享受16道頂級鐵板燒料理，更是讓許多美食老饕一吃上癮！今天就讓我們帶大家來一探，這間最新的2025台南美食的迷人之處吧~

明水然・樂台南中山店在哪裡？

地址：台南市中西區中山路162號12樓（新光三越百貨）

電話：06-223-7878

用餐採預約制：線上訂位

明水然・樂台南中山店位於台南中西區新光三越百貨的12樓。無論是搭乘公共交通或是自行開車，都非常好抵達，加上百貨的擁有地下3層的超寬廣停車空間，無論是來家庭聚餐還是商務尾牙，都不用擔心會找不到車位喔~



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明水然・樂台南中山店環境介紹

明水然・樂的招牌佈景就是這個，充滿日式風情超好拍的造型燈籠！而女王抵達當日大排長龍的美食饕客，更是早已在門口排上長長的隊伍，看來高人氣美食的魅力果然是無人可擋阿！



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一進入到明水然・樂 台南中山店，就能看到那別有洞天的奢華用餐環境，超大的圓弧座位區加上擺設精緻的各種頂級食材，讓人看得口水直流，只能說這間餐點的氛圍完全就是家人聚餐、浪漫約會，商務宴請的首選，而且最厲害的是它還擁有超美的高樓觀景窗，不管是白天還是黑夜來用餐，都能俯瞰台南市的絕美景致，情侶們來這約會用餐絕對是氛圍感拉滿~



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對了！店家還擁有超高級的藏酒櫃，喜歡小酌的饕客，也可以拿起桌上的酒水單，點上喜歡的酒品飲料，搭配著精緻的鐵板美食慢慢享用喔~

明水然・樂無菜料理價格

明水然・樂 的無菜單料理餐點價格分為兩種套餐，價格非常親民又奢華：

【$1,600+10% 樂饗宴】招牌人氣套餐，提供16道精緻料理，讓你用不到2,000元的價格品嘗活龍蝦、日本A4和牛、生食級干貝等高級食材。

【$2,400+10% 樂盛宴】更高階的升級版套餐，額外添加南非鹽蒸活鮑、整尾現流魚、新鮮海膽，以及珍稀的A5和牛菲力，絕對是老饕必選！

溫馨提醒：這裡的席位非常搶手，建議大家一定要提前線上預訂！



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台南明水然樂16道菜色介紹

漬物

以新鮮蔬食製成的美味漬物，經過日式傳統醃漬工法，搭配昆布、米醋與少許鹽巴調味，讓蔬菜保有原本的鮮甜與脆度，簡單又美味的開胃美食。

醋漬水雲

說到開胃美食，這道醋漬水雲入更是不容錯過，以日式醃漬手法將水雲的鮮甜與醋的酸香完美結合。水雲的細緻的滑嫩搭配酸度適中的醋汁，微酸微甜的口感非常開胃~

龍蝦丸子

品嚐完美味的開胃美食後，接下來就讓我們進入今天的第一道主餐，這道龍蝦丸子選用新鮮的大蝦，經過主廚精湛的鐵板煎烤後，表面形成了微焦的金黃酥皮，一口咬下彈牙的蝦肉超級細嫩化口，除了原味的乾煎風味，店家更巧妙的運用新鮮蔬菜與特製高湯，賦予了這道料理另一種湯泡風味的口感。第一道餐點，就讓人感受到明水然・樂對料理滿滿的用心~

日式茶碗｜杏鮑菇茶碗

剛剛女王有替大家介紹過明水然・樂 無菜單鐵板燒的餐點價格，共分為兩個等級($1600、$2400)，接下來這道日式茶碗以是1600的配搭組合，以獨家高湯烹煮的蒸蛋散發出獨特的滑嫩與甜味，搭配著細膩的日本的蔥花香，呈現出極簡的日式美味~

而這款杏鮑菇茶碗就是$2400套餐內的美食組合，選用新鮮厚實的杏鮑菇，經過鐵板輕煎後的放入茶碗內，滑嫩與Q彈的風味讓這簡單的美食，大大升級~

雲霧蛤蜊

接著這道雲霧蛤蜊湯底以濃郁的高湯為基底，融入歐芹與香菜的清新香氣，再經過細膩的勾芡，讓湯汁呈現出絲滑純淨的質地。再搭配上新鮮飽滿蛤蜊，將其鮮甜的精華完全融入湯底，一道充滿豐富的海洋氣息爽口前菜完美誕生~

北海道赤海膽佐豆腐

接下來這道北海道赤海膽佐豆腐，可以說是一道視覺與味覺的完美結合的工藝品美食。選用來自北海道的頂級赤海膽，搭配店家特製的嫩豆腐，入口後如絲綢般柔滑的美食，每一口都釋放了濃郁的海洋鮮味，而海膽的濃郁與豆腐的清新完美交織，點綴上香草更添清爽層次，讓每一口都如味覺的藝術品，讓人回味無窮。

甘露煮鮮魚｜整尾現流魚

接下來這道甘露煮鮮魚（$1,600），以日式甘露醬油經過慢火炖煮，讓魚肉吸收了濃郁的醬汁，細嫩鮮甜的魚肉，配搭鹹甜醬汁讓魚肉的鮮味更加突出，讓人越吃越上癮的驚艷美食。

接下來這道整尾現流魚（$2,400），可以說是升級套餐的主角之一，一整尾的現流魚，經主廚巧手香煎後金黃酥脆的外皮，散發誘人香氣，整尾現流魚的口感非常鮮嫩，魚肉緊實卻不失細膩，輕輕咬下去，魚肉的鮮甜與自然的海味立即在口中釋放。鮮味十足的現流魚，搭配上些許海鹽就是一道人間的頂級美味~

時令活龍蝦三吃

既然介紹到主食料理接下來的，時令活龍蝦三吃 更是明水然樂的經典豪華料理，選用當季活龍蝦，製成了三種方式的料理美食，接下來就讓我們繼續看下去吧~

首先第一到要介紹的就是洋蔥蝦膏燉飯，以濃郁的蝦膏精華搭配米飯，燉煮出細膩的海鮮風味。整道燉飯的口感更加豐富，恰到好處的米飯沾滿了濃郁的蟹膏，吃上一口能感受到洋蔥的自然甜味與蝦膏的海鮮香氣，滋味濃郁卻不油膩每一口都像是品嚐到大海的精華美味~

接下來這道，龍蝦肉身鐵板煎，完美的展現了主廚精湛的料理手法。新鮮的龍蝦肉，經過精準火候的香煎後，每一片龍蝦肉都保留了最佳的彈性與鮮甜，那肥嫩新鮮的蝦肉完美的展示了主廚的料理功力與活龍蝦的新鮮美味~

接下來龍三吃的最後一道，龍蝦味噌湯 湯底選用了日本進口的京風白味噌，與龍蝦殼熬煮後，湯頭帶有深邃的海鮮風味，每一口都讓女王彷彿感受到大海的招喚~

南非鹽蒸活鮑

這道南非鹽蒸活鮑真的非常奢華的美味，選用了南非的大活鮑經過鹽蒸的製作，牢牢的把鮑魚鮮美完美鎖住，再搭配了上內臟與松露醬木耳，讓整道菜的口感更加多變豐富。這道南非鹽蒸活鮑不僅用料講究，製作手法也精緻，。

日式燉鮮蔬

這道日式燉鮮蔬融合了多種季節蔬菜，將玉米、核桃、杏鮑菇和南瓜的美味完美結合，每一口都能感受到蔬食的甜美。湯底選用了清淡的高湯，調和出蔬菜的自然甜味，並且運用日式的燉煮手法，讓每種食材的鮮味充分釋放，女王只能說明水然樂不只用料講究，就連餐點間的銜接都用到不行！

炙燒桂丁雞佐秋葵

這道炙燒桂丁雞佐秋葵，將桂丁雞肉切成擁有大理石紋般的圓餅，經過香煎後再炙燒，外層微焦，內裡則保持鮮嫩多汁。雞肉的脂肪與瘦肉交織，讓每一口都充滿了豐富的口感，搭配上清脆的秋葵，增添了一絲清爽的口感，這道色香味俱全的美食真的讓人獲得了，風味與視覺的雙重享受。

北海道生食級干貝佐櫻花蝦

這道 北海道生食級干貝佐櫻花蝦，選用了肉質潔白飽滿的頂級北海道干貝，經過香煎過後撒上櫻花蝦與醬汁融合後，櫻花蝦的微脆口感與干貝的細緻形成了完美的對比，一道道讓人回味無窮的鐵板料理，真的會讓人愛不釋手~

台灣桂丁雞or日本A4和牛｜日本熊本A5和牛菲力

用餐到這今天的主角重頭戲來臨，這道2400元套餐內的日本熊本​A5和牛菲力，擁有美麗的大理石紋油花，經過鐵板以五分熟的方式煎烤，外層微微焦香，內裡則保持著完美的粉嫩色澤，一入口那柔嫩多汁的油花，與鮮甜的牛肉在口中瞬間融化，這外酥內嫩的頂級肉品吃上一口，就會讓你幸福感滿分喔~

而這道台灣桂丁雞一樣採用香煎手法煎，雞皮經過高溫煎煮後金黃色的外闢讓人看得口水直流，而且主廚精準火侯把肉汁完美的鎖住，外酥內嫩的滋味不用多餘的調味就超級美味~

蛋捲和牛漢堡

話說明水然・樂的餐點真的超級豐富多變，這道和蛋捲和牛漢堡把燉煮後和牛肉與現煎蛋捲包裹在一起，把濃郁的醬汁和牛與滑嫩的蛋捲完美的混搭在一起，再加上生菜與香煎過的後的金黃麵包，這豐盛的各種頂級美食，真的讓女王吃的滿足到不行~

鰻魚鐵板炒飯

今天套餐的最後一道主食，是選用肉質柔嫩新鮮鰻魚煎烤後，搭配以大火香煎的蛋炒飯製成這道美味的鰻魚鐵板炒飯。粒粒分明的炒飯，吸收了鰻魚醬的鮮美醬汁，鹹甜風味炒得恰到好處。既有鰻魚的鮮美，又有炒飯的香脆，每一口炒飯都是大大的享受~

鮮奶麵包+楓糖冰淇淋

吃到這終於來到今天的最後一道美食，這道鮮奶麵包+冰淇淋 將溫熱與冰涼的口感完美結合，香煎後的淡淡的奶香麵包，搭配上滑順濃郁的楓糖冰淇淋，冰涼的甜蜜滋味作為今天的餐點結尾，真的讓人非常滿足~

對了！享用美食的時候，店家也會附上自製的果醋冰沙，這是可以免費續加的解膩好物，如果吃得太滿足就快點來一杯吧~

還有即日起至1/28到明水然・樂台南中山店用餐，就會送一杯「莓果特調氣泡飲」，大家快去預約吧!

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看完文章的大家如果想要提前預約，記得先下載樂多多APP成為會員，不僅能享有主廚私房小菜入會禮，還可在旗下品牌通用積分兌換好禮！這次我們就收到了一份免費的炙燒烏魚子，真的是有吃又有拿的台南饗宴~

2025台南美食推薦

美食推薦

在明水然樂 台南中山店 的豐富的美食，真是令人驚艷！從高質感的用餐環境餐，到16道獨具創意的無菜單料理，活龍蝦、日本熊本A5、A4和牛，生食級干貝通通都吃的到，女王只能說這一餐真的是處處都充滿驚喜，不僅菜色精緻，服務也極為貼心，整體用餐體驗完美的5顆星~無誤。大加快趁著這次年節提早預約前往品嚐看看吧~無論是家庭聚會、浪漫約會還是商務宴請，這最新的 2025台南美食 大家快去試試吧~

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明水然・樂台南中山店資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：明水然・樂-無菜單鐵板燒

用餐採預約制：線上訂位

地址：台南市中西區中山路162號12樓（新光三越百貨）

電話：06-223-7878