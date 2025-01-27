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台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸菜魚，品狂一鍋美學一生，台南酸菜魚推薦_菜單

2025燈會攻略 2025春節福袋
2025-01-27 21:29:00 文字：冠婷｜生活趣
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冠婷｜生活趣

冠婷｜生活趣

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店台南酸菜魚推薦，還沒開賣就滿滿排隊人潮！AI助力推演台灣市場的國民辣度，廚師團隊貼心上桌，適口美味秒收國民味蕾，酸菜魚很愛玩_三冠玩：愈藍愈好玩的精品藍世界、AI玩主廚的AI玩菜單、邊吃邊玩開心追求時尚，聽店長分享姊妹品牌明水然樂紅到海外去一位難求，狂一鍋也將前進香港、新加坡耶_附狂一鍋酸菜魚台南中山店菜單，台南火車站附近美食餐廳台南中西區聚餐餐廳推薦

 

目錄索引

1. 關於狂一鍋酸菜魚台南中山店

2. 交通指引_狂一鍋酸菜魚台南中山店

3. 狂一鍋酸菜魚台南中山店環境開箱

3.1 狂一鍋酸菜魚台南中山店_接待區

3.2 狂一鍋酸菜魚台南中山店_用餐空間

3.3 狂一鍋酸菜魚台南中山店_自助區

4. 狂一鍋酸菜魚台南中山店餐點分享

√ 蕭鼓傳情酸菜魚 機車包

鍋巴

百年傳世蓮藕香

兒女情長鴨血辣

奈人擋住饅頭香

路過芬芳綠茶香

登高望遠烏梅醉

5. 消費資訊

5.1 狂一鍋酸菜魚台南中山店菜單

6. 台南中西區美食相關資訊

6.1 品牌資訊

 

狂一鍋酸菜魚台北西門店人潮滿滿

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

朋友分享狂一鍋酸菜魚台北西門店人潮滿滿，晚間餐期或週末需候位至少1小時。

 

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

 

關於狂一鍋酸菜魚台南中山店

台南中西區美食餐廳_台南酸菜魚推薦

台南火車站附近美食餐廳_台南中西區聚餐餐廳推薦

 

狂一鍋酸菜魚台南中山店在哪裡

狂一鍋酸菜魚台南中山店位於台南市中西區中山路162號12樓，近台南火車站，附設停車場，附近有機車停車格、火車站、公車站。

 

狂一鍋酸菜魚台南中山店環境_餐點特色

「台南最新打卡美食_精品藍色蝴蝶結、愈藍愈好玩的精品藍世界」

最新打卡熱點底加，蝴蝶結打卡牆必拍！

在充滿現代時尚蒂芬妮藍的舒適用餐空間，享用酸菜魚。

「耗時六年調研推出的時尚酸菜魚_前進川菜發源地」

六年的暴走熱血之路！

不停地田調多國料區、穿巷吃研藏味，往返在炒鍋抱爐間、精品時尚界，翻玩酸菜魚融合時尚精品獨樹一幟的生活美學，讓世界美味、美學一生。

 

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_台南火車站，走路5分鐘；公車_台南醫院站，走路1分鐘。

機車：附近機車停車格_中山路。

汽車：新光三越台南中山店附設停車場，消費滿500元可折抵30分鐘。

 

交通指引_狂一鍋酸菜魚台南中山店

新光三越台南中山店12樓_台南火車站附近

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

1月第二周周末午餐時間跟朋友約在新光三越台南中山店12樓新開幕的狂一鍋酸菜魚台南中山店聚餐。

 

狂一鍋酸菜魚台南中山店環境開箱

酸菜魚餐廳門口

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排隊也要吃！
爆紅的年輕時尚酸菜魚，還沒開賣就滿滿排隊人潮~

 

2025最新台南打卡美食_愈藍愈好玩

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打造精品藍世界，從店門口的精品藍色蝴蝶結到蒂芬妮藍用餐空間都超~好~拍~

 

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最新打卡熱點底加，蝴蝶結打卡牆必拍！

 

狂一鍋酸菜魚台南中山店_接待區

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跟著排隊的隊伍依序入場用餐。

 

一對一接待

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

每一組用餐顧客都會由外場人員一對一帶入已安排好的用餐座位。

 

付款方式

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在狂一鍋酸菜魚台南中山店用餐，可使用：現金、信用卡、悠遊卡、ApplePay等方式付款。

 

狂一鍋酸菜魚台南中山店_用餐空間

用餐空間

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寬敞、明亮的用餐空間，以時尚蒂芬妮藍做為主色系，搭配同樣自帶質感餐桌，規劃2人桌、4人桌、8人桌。

 

愈藍愈好玩_精品藍世界

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8人桌

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4人桌

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桌邊配置

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紙巾、濕紙巾、筷子均備妥於桌邊抽屜內，方便用餐時就近取用。

 

狂一鍋酸菜魚台南中山店_自助區

免費現沖熱飲配方

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仙女開心配方_陳皮1

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仙女開心配方_洛神2

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仙女開心配方

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女神快樂配方_陳皮1

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女神快樂配方_玫瑰花2

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

 

女神快樂配方

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狂一鍋酸菜魚台南中山店餐點分享

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

這餐點了：

√ 蕭鼓傳情酸菜魚 機車包

√ 鍋巴

√ 百年傳世蓮藕香

√ 兒女情長鴨血辣

√ 奈人擋住饅頭香

√ 路過芬芳綠茶香

√ 登高望遠烏梅醉

 

狂一鍋酸菜魚主理人狂少10多年前醉心於鑽研餐食料理的跨界連結與生活時尚，歷時六年為了一口甘香濃郁廢寢忘食，不是在試菜研發的桌邊鍋旁，就是在前往試菜研發的路上。

 

蕭鼓傳情酸菜魚 機車包 550元

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

暱稱白飯小偷的蕭鼓傳情酸菜魚，甘香濃郁靈魂湯底，是主理人狂少歷時六年專注一鍋可以喝的酸菜魚。

嚴選嘉南平原職人酸菜、多種食材堆疊鹹香回甘滑順湯頭，烏鱧魚片口感細嫩無土味、培根豬肉片口感軟嫩沒有肉腥味，加上吸飽湯汁香氣的寬冬粉，好滿足。

 

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

堅持選用了亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，仔細品嚐在在嘴裡劃開的自然鹹香、回甘。

 

嚴選烏鱧魚片

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

 

培根豬肉片

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寬冬粉

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鍋巴 89元

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迸脆鍋巴泡入酸菜魚湯中，美味加分！

 

百年傳世蓮藕香 80元

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

酸甜開胃的脆口蓮藕片，很適合做為一餐的開胃菜享用。

 

兒女情長鴨血辣 60元

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

香辣過癮無腥味的滑嫩鴨血，辣感溫和不刺激。

 

奈人擋住饅頭香 110 元

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

外酥香內軟綿的現炸饅頭，沾點甜蜜煉乳，做為一餐的甜點享用，完美。

 

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

 

路過芬芳綠茶香 45元

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

無糖版本的綠茶沒有一絲絲苦澀味、茶香自然，配酸菜魚吃很搭。

 

登高望遠烏梅醉 70元

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

酸酸甜甜的烏梅汁，整體甜度大約是飲料店的5分糖，香氣飽滿、不甜膩。

 

消費資訊

用餐日期：2025/01/12(日)

付款方式：現金、信用卡、悠遊卡、ApplePay。

用餐時間90分鐘

用餐收取10%服務費

 

狂一鍋酸菜魚台南中山店菜單

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店，爆紅的年輕時尚酸

台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店菜單，來源：狂一鍋酸菜魚FB粉絲頁2025/01/13

 

台南中西區美食相關資訊

狂一鍋酸菜魚台南中山店

熱門搜尋：台南中西區美食餐廳、台南酸菜魚推薦、台南火車站附近美食餐廳、台南中西區聚餐餐廳推薦

設施：停車場、洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：00~15：00；17：00~22：00

📍 地址：台南市中西區中山路162號12樓

📞 電話：06 223 9696

 


檢視較大的地圖

 

品牌資訊

狂一鍋酸菜魚台南中山店FB粉絲頁

狂一鍋酸菜魚台南中山店IG

 

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狂一鍋酸菜魚台南中山店 狂一鍋酸菜魚 台南中西區美食餐廳 台南酸菜魚 台南酸菜魚推薦 台南火車站美食 台南火車站美食推薦 台南火車站美食餐廳 台南中西區美食 台南中西區餐廳
創作者介紹
創作者 冠婷｜生活趣 的頭像
冠婷｜生活趣

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狂一鍋酸菜魚台南中山店

phone06-2239696
place台南市中西區中山路162號12樓
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美味度
4.25
服務品質
4.75
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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