台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店─台南酸菜魚推薦，還沒開賣就滿滿排隊人潮！AI助力推演台灣市場的國民辣度，廚師團隊貼心上桌，適口美味秒收國民味蕾，酸菜魚很愛玩_三冠玩：愈藍愈好玩的精品藍世界、AI玩主廚的AI玩菜單、邊吃邊玩開心追求時尚，聽店長分享姊妹品牌明水然樂紅到海外去一位難求，狂一鍋也將前進香港、新加坡耶_附狂一鍋酸菜魚台南中山店菜單，台南火車站附近美食餐廳、台南中西區聚餐餐廳推薦
目錄索引
3.1 狂一鍋酸菜魚台南中山店_接待區
3.2 狂一鍋酸菜魚台南中山店_用餐空間
3.3 狂一鍋酸菜魚台南中山店_自助區
√ 蕭鼓傳情酸菜魚 機車包
√ 鍋巴
√ 百年傳世蓮藕香
√ 兒女情長鴨血辣
√ 奈人擋住饅頭香
√ 路過芬芳綠茶香
√ 登高望遠烏梅醉
5. 消費資訊
5.1 狂一鍋酸菜魚台南中山店菜單
6. 台南中西區美食相關資訊
6.1 品牌資訊
狂一鍋酸菜魚台北西門店人潮滿滿
朋友分享狂一鍋酸菜魚台北西門店人潮滿滿，晚間餐期或週末需候位至少1小時。
「台南中西區美食餐廳_台南酸菜魚推薦」
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狂一鍋酸菜魚台南中山店在哪裡
狂一鍋酸菜魚台南中山店位於台南市中西區中山路162號12樓，近台南火車站，附設停車場，附近有機車停車格、火車站、公車站。
狂一鍋酸菜魚台南中山店環境_餐點特色
「台南最新打卡美食_精品藍色蝴蝶結、愈藍愈好玩的精品藍世界」
最新打卡熱點底加，蝴蝶結打卡牆必拍！
在充滿現代時尚蒂芬妮藍的舒適用餐空間，享用酸菜魚。
「耗時六年調研推出的時尚酸菜魚_前進川菜發源地」
六年的暴走熱血之路！
不停地田調多國料區、穿巷吃研藏味，往返在炒鍋抱爐間、精品時尚界，翻玩酸菜魚融合時尚精品獨樹一幟的生活美學，讓世界美味、美學一生。
交通_停車資訊
大眾運輸：火車_台南火車站，走路5分鐘；公車_台南醫院站，走路1分鐘。
機車：附近機車停車格_中山路。
汽車：新光三越台南中山店附設停車場，消費滿500元可折抵30分鐘。
新光三越台南中山店12樓_台南火車站附近
1月第二周周末午餐時間跟朋友約在新光三越台南中山店12樓新開幕的狂一鍋酸菜魚台南中山店聚餐。
酸菜魚餐廳門口
排隊也要吃！
爆紅的年輕時尚酸菜魚，還沒開賣就滿滿排隊人潮~
2025最新台南打卡美食_愈藍愈好玩
打造精品藍世界，從店門口的精品藍色蝴蝶結到蒂芬妮藍用餐空間都超~好~拍~
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跟著排隊的隊伍依序入場用餐。
一對一接待
每一組用餐顧客都會由外場人員一對一帶入已安排好的用餐座位。
付款方式
在狂一鍋酸菜魚台南中山店用餐，可使用：現金、信用卡、悠遊卡、ApplePay等方式付款。
用餐空間
寬敞、明亮的用餐空間，以時尚蒂芬妮藍做為主色系，搭配同樣自帶質感餐桌，規劃2人桌、4人桌、8人桌。
愈藍愈好玩_精品藍世界
8人桌
4人桌
桌邊配置
紙巾、濕紙巾、筷子均備妥於桌邊抽屜內，方便用餐時就近取用。
免費現沖熱飲配方
仙女開心配方_陳皮1
仙女開心配方_洛神2
仙女開心配方
女神快樂配方_陳皮1
女神快樂配方_玫瑰花2
女神快樂配方
這餐點了：
√ 蕭鼓傳情酸菜魚 機車包
√ 鍋巴
√ 百年傳世蓮藕香
√ 兒女情長鴨血辣
√ 奈人擋住饅頭香
√ 路過芬芳綠茶香
√ 登高望遠烏梅醉
狂一鍋酸菜魚主理人狂少10多年前醉心於鑽研餐食料理的跨界連結與生活時尚，歷時六年為了一口甘香濃郁廢寢忘食，不是在試菜研發的桌邊鍋旁，就是在前往試菜研發的路上。
√ 蕭鼓傳情酸菜魚 機車包 550元
暱稱白飯小偷的蕭鼓傳情酸菜魚，甘香濃郁靈魂湯底，是主理人狂少歷時六年專注一鍋可以喝的酸菜魚。
嚴選嘉南平原職人酸菜、多種食材堆疊鹹香回甘滑順湯頭，烏鱧魚片口感細嫩無土味、培根豬肉片口感軟嫩沒有肉腥味，加上吸飽湯汁香氣的寬冬粉，好滿足。
堅持選用了亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，仔細品嚐在在嘴裡劃開的自然鹹香、回甘。
嚴選烏鱧魚片
培根豬肉片
寬冬粉
√ 鍋巴 89元
迸脆鍋巴泡入酸菜魚湯中，美味加分！
√ 百年傳世蓮藕香 80元
酸甜開胃的脆口蓮藕片，很適合做為一餐的開胃菜享用。
√ 兒女情長鴨血辣 60元
香辣過癮無腥味的滑嫩鴨血，辣感溫和不刺激。
√ 奈人擋住饅頭香 110 元
外酥香內軟綿的現炸饅頭，沾點甜蜜煉乳，做為一餐的甜點享用，完美。
√ 路過芬芳綠茶香 45元
無糖版本的綠茶沒有一絲絲苦澀味、茶香自然，配酸菜魚吃很搭。
√ 登高望遠烏梅醉 70元
酸酸甜甜的烏梅汁，整體甜度大約是飲料店的5分糖，香氣飽滿、不甜膩。
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2025/01/12(日)
√ 付款方式：現金、信用卡、悠遊卡、ApplePay。
√ 用餐時間90分鐘
√ 用餐收取10%服務費
台南中西區美食餐廳_狂一鍋酸菜魚台南中山店菜單，來源：狂一鍋酸菜魚FB粉絲頁2025/01/13
狂一鍋酸菜魚台南中山店
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設施：停車場、洗手間
⏰ 營業時間
每天 11：00~15：00；17：00~22：00
📍 地址：台南市中西區中山路162號12樓
📞 電話：06 223 9696
■ 品牌資訊
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