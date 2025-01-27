最近酸菜魚真的好夯喔~

肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作-狂一鍋酸菜魚，

讓愛嚐鮮的我等不及就來試試，

裝潢時尚又有質感，

又美又好拍

內用還有熱飲陳皮、洛神花、玫瑰花免費招待喔~

狂一鍋酸菜魚-西門町店，距離西門町6號出口約步行4分鐘的距離，

地理位置相當便利, 台北人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時

狂一鍋酸菜魚-西門町店是美食翻玩界的天花板 -三冠玩:

1.愈藍愈好玩:精品藍世界

2.AI玩主廚:AI玩菜單

3.邊吃邊玩:開心追求時尚

讓用餐更多了樂趣

這層都是樂多多集團開立的美食店，除了有狂一鍋酸菜魚，

還有狂一鍋、明水然樂喔~

蝴蝶結+菱格紋地板

酸菜魚西門町的場景彷彿在走時尚秀,

精品經典的菱格紋地板,端景的時尚蝴蝶結更是焦點背板的秀場臨場感!

讓我也來走秀拍個名模照，

喜歡拍照的朋友可別錯過

狂一鍋酸菜魚裝潢真的美翻了，

來這用餐有質感又放鬆

椅子底下是置物空間，

若有置物需求可以放椅子下，

讓人坐椅子不用再和包包擠

這邊是免費熱飲沖泡區，

有洛神、玫瑰花、陳皮可以沖泡，

牆上也有教大家該怎麼沖泡及注意事項，

如果想喝的朋友來的時候可以看一下

狂一鍋酸菜魚除了蕭鼓傳情酸菜魚之外，還有邦香四溢番茄鮮，是大人小孩都適合的口味，

也有寫上對應的份數，

讓人點餐時更好抓份量，

也可以依各人喜好來加料，

會一起煮入主餐中，上桌即可享用超方便

還有炸物、涼菜、飲料可以選，

仔細看看菜單上面還有藏頭詩呢，

有香奈兒、百達翡麗、路易威登、主餐的份量用包的大小來比喻，

真的很有趣，

快揪親朋好友們一起來吃吧

飲料用外帶杯裝，

杯子相當有特色，

不知道的人還以為這裡有新的手搖飲店了

我們點了易品清新梅子醋喝起來酸酸甜甜的，搭配餐點非常解膩，

還點了威然自得奶茶醇，香甜又滑順，喜歡喝甜的朋友可以選這個

有機米飯，可以點一碗也可以點半碗，

飯量小的朋友也能輕鬆享用

百年傳世蓮藕香

蓮藕香脆，帶有柚子醬的香氣，

嚐起來酸甜香脆，

超涮嘴的

兒女情長鴨血辣

鴨血非常滑嫩又有彈性，

帶有些許辣感，

吸附了湯底，帶有麻香風味，嚐起來非常開胃

蕭鼓傳情酸菜魚

裡面有酸菜、魚片、肉片、寬冬粉、金針菇、川耳非常豐富，

湯底濃郁酸香鮮美，

酸菜的微酸滋味和魚片的真的很搭，

魚片起來也非常鮮且入口即化，

完全不乾柴，

整底嚐起來鹹香酸辣，

鮮味十足，難怪又有白飯小偷之稱，

這盤可是主理人狂少歷時六年專注一鍋，研發出可以喝的酸菜魚，

既是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶，更成就了邦香邦香四溢番茄鮮，令人著迷的鮮香美味

冷冷的天氣嚐起來非常過癮喔!

鍋巴

帶有酥脆的焦香味還有米香，

沾上酸菜魚湯底，鍋巴吸附了濃郁的湯底後，

嚐起來酥脆濃郁又有層次，

讓人愈嚼愈香回味無窮

奈人擋住饅頭香

外層焦脆，

內餡軟Q，

沾上煉乳多了微甜的滋味，

餐後來一份超滿足

來狂一鍋酸菜魚用餐，不僅能嚐到多層次又豐富的美味，

在高質感的環境中，

更是讓人覺得享受，

而且在用餐時還有小遊戲可以玩，

拿到冠軍還有贈品，

非常適合公司行號一起來這聚餐辦活動，

用餐起來非常歡樂又有趣，狂一鍋酸菜魚是我吃過最好吃的酸菜魚，口味意外的好吃，享受酸菜魚=追求時尚



聽店長說姐妹品牌明水然樂紅到海外去一位難求，狂一鍋也將前進香港、新加坡耶~還沒吃過的朋友快來試試吧~

店家資訊:

狂一鍋酸菜魚-西門町店

地址:台北市萬華區中華路一段88號4樓

電話: (02) 2361-0202

狂一鍋酸菜魚粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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