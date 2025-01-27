為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作

2025燈會攻略 2025春節福袋 狂一鍋酸菜魚 台北酸菜魚 more
2025-01-27 21:54:00 文字：范范
share
范范

范范
close

最近酸菜魚真的好夯喔~

肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作-狂一鍋酸菜魚，

讓愛嚐鮮的我等不及就來試試，

裝潢時尚又有質感，

又美又好拍

內用還有熱飲陳皮、洛神花、玫瑰花免費招待喔~

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (25).jpg

狂一鍋酸菜魚-西門町店，距離西門町6號出口約步行4分鐘的距離，

地理位置相當便利, 台北人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時

網路票選新台式火鍋第一名【狂一鍋】平日午餐、每日宵夜限定時段$299起蔬食自助吧吃到飽，CP值爆表 (45).jpg

狂一鍋酸菜魚-西門町店是美食翻玩界的天花板 -三冠玩:

1.愈藍愈好玩:精品藍世界

2.AI玩主廚:AI玩菜單

3.邊吃邊玩:開心追求時尚

讓用餐更多了樂趣

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (14).jpg

這層都是樂多多集團開立的美食店，除了有狂一鍋酸菜魚，

還有狂一鍋、明水然樂喔~

蝴蝶結+菱格紋地板

酸菜魚西門町的場景彷彿在走時尚秀,

精品經典的菱格紋地板,端景的時尚蝴蝶結更是焦點背板的秀場臨場感!

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (15).jpg

讓我也來走秀拍個名模照，

喜歡拍照的朋友可別錯過

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (16).jpg

狂一鍋酸菜魚裝潢真的美翻了，

來這用餐有質感又放鬆

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (17).jpg

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (2).JPG

椅子底下是置物空間，

若有置物需求可以放椅子下，

讓人坐椅子不用再和包包擠

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (3).JPG

這邊是免費熱飲沖泡區，

有洛神、玫瑰花、陳皮可以沖泡，

牆上也有教大家該怎麼沖泡及注意事項，

如果想喝的朋友來的時候可以看一下

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (1).JPG

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (18).jpg

狂一鍋酸菜魚除了蕭鼓傳情酸菜魚之外，還有邦香四溢番茄鮮，是大人小孩都適合的口味，

也有寫上對應的份數，

讓人點餐時更好抓份量，

也可以依各人喜好來加料，

會一起煮入主餐中，上桌即可享用超方便

還有炸物、涼菜、飲料可以選，

仔細看看菜單上面還有藏頭詩呢，

有香奈兒、百達翡麗、路易威登、主餐的份量用包的大小來比喻，

真的很有趣，

快揪親朋好友們一起來吃吧

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (20).jpg

飲料用外帶杯裝，

杯子相當有特色，

不知道的人還以為這裡有新的手搖飲店了

我們點了易品清新梅子醋喝起來酸酸甜甜的，搭配餐點非常解膩，

還點了威然自得奶茶醇，香甜又滑順，喜歡喝甜的朋友可以選這個

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (6).JPG

有機米飯，可以點一碗也可以點半碗，

飯量小的朋友也能輕鬆享用  

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (26).jpg

百年傳世蓮藕香

蓮藕香脆，帶有柚子醬的香氣，

嚐起來酸甜香脆，

超涮嘴的

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (23).jpg

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (10).JPG

兒女情長鴨血辣

鴨血非常滑嫩又有彈性，

帶有些許辣感，

吸附了湯底，帶有麻香風味，嚐起來非常開胃

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (4).JPG

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (11).JPG

蕭鼓傳情酸菜魚

裡面有酸菜、魚片、肉片、寬冬粉、金針菇、川耳非常豐富，

湯底濃郁酸香鮮美，

酸菜的微酸滋味和魚片的真的很搭，

魚片起來也非常鮮且入口即化，

完全不乾柴，

整底嚐起來鹹香酸辣，

鮮味十足，難怪又有白飯小偷之稱，

這盤可是主理人狂少歷時六年專注一鍋，研發出可以喝的酸菜魚，

既是狂一鍋酸菜魚的鎮店之寶，更成就了邦香邦香四溢番茄鮮，令人著迷的鮮香美味

冷冷的天氣嚐起來非常過癮喔!

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (22).jpg

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (7).JPG

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (8).JPG

鍋巴

帶有酥脆的焦香味還有米香，

沾上酸菜魚湯底，鍋巴吸附了濃郁的湯底後，

嚐起來酥脆濃郁又有層次，

讓人愈嚼愈香回味無窮

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (24).jpg

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (9).JPG

奈人擋住饅頭香

外層焦脆，

內餡軟Q，

沾上煉乳多了微甜的滋味，

餐後來一份超滿足

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (5).JPG

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (12).JPG

來狂一鍋酸菜魚用餐，不僅能嚐到多層次又豐富的美味，

在高質感的環境中，

更是讓人覺得享受，

而且在用餐時還有小遊戲可以玩，

拿到冠軍還有贈品，

非常適合公司行號一起來這聚餐辦活動，

用餐起來非常歡樂又有趣，狂一鍋酸菜魚是我吃過最好吃的酸菜魚，口味意外的好吃，享受酸菜魚=追求時尚

聽店長說姐妹品牌明水然樂紅到海外去一位難求，狂一鍋也將前進香港、新加坡耶~還沒吃過的朋友快來試試吧~

【西門町美食】狂一鍋酸菜魚-西門町店｜肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌｜2025樂多多集團最新力作 (28).jpg

店家資訊:
狂一鍋酸菜魚-西門町店
地址:台北市萬華區中華路一段88號4樓
電話: (02) 2361-0202

狂一鍋酸菜魚粉絲團

#狂一鍋酸菜魚 #狂一鍋 #酸菜魚 #狂一鍋酸菜魚西門店 #西門美食 #酸菜魚時尚名店 #狂一鍋酸菜魚台北 #時尚酸菜魚 #台北酸菜魚 #西門町酸菜魚 #肉多多姊妹名店 #明水然樂姊妹名店 #西門町美食 #台北美食 #西門美食 #台北餐廳 #部門聚餐首選 #尾牙春酒人氣名店 #樂多多集團 #肉多多 #明水然樂 #taiwan #food 

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

范范部落格

范范LINE@:@098hmurg

如果喜歡我的文章，請幫我按個讚或推文吧!
 
粉絲團也麻煩大家多多支持，幫我按一個讚吧!

您的讚美，是我寫文最大的動力，謝謝

歡迎加入我的粉絲團，讓我與您分享寶貝的吃喝玩樂，不定期的抽獎活動，歡迎大家一起來參加

點我-追蹤我的Instagram

點我-追蹤我的粉絲團范范愛分享  

范范愛分享
文章標籤
西門町美食 西門町美食推薦 西門町美食餐廳 西門町 狂一鍋酸菜魚 狂一鍋 酸菜魚 酸菜魚菜單 台北酸菜魚 西門酸菜魚 樂多多集團
創作者介紹
創作者 范范 的頭像
范范

范范愛分享

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#酸菜魚
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

狂一鍋酸菜魚 台北西門町店

phone
place台北市萬華區中華路一段88號4樓
4.79 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.88
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.75
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up