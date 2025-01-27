今天HARU來到距離六本木地鐵站約2分鐘步程的「豚組食堂」，準備開吃他們超有名的炸豬排！「豚組食堂」為了製作出最完美的炸豬排，走遍日本各地，嚴選最優質的豬肉，並以獨家配方調製炸油，搭配2 小時長時間熟成的麵包粉，讓每一口炸豬排都呈現外酥內嫩、肉汁豐盈的口感，而且完全不油膩，徹底顛覆了大家對炸豬排總是油膩的印象！除了炸豬排，店內對調味料&食材的挑選也相當講究，讓你品嚐美食的同時，也能吃得健康安心。跟著HARU的腳步，一起揭開「豚組食堂」炸豬排的美味祕訣吧！

關於「豚組食堂」

以下摘自豚組的官方網站，讓你更了解他們的用心：

「豚組食堂」走遍全日本，品嚐了眾多品牌的豬肉，最後精心挑選出最符合理想的豬肉。選肉標準可謂非常嚴格，包括適中的咬感、濃郁且層次分明的鮮味，還有讓人吃完不油膩的清爽感。豚組的炸豬排外酥內嫩，鮮嫩多汁，油脂均勻分佈，再加上那酥脆清爽的外層麵衣，簡直是一口接一口，停不下來！

最重要的是，他們非常重視「安心與安全」。豬肉都來自於精心飼養的生產者，並且可以追溯來源，保證每一位顧客都能放心享用。「豚組食堂」選用來自全國各地的頂級豬肉，無論是調味料還是油品，都精挑細選高品質，卻依然保持親民的價格。

「豚組食堂」不止食材，連調味料油品都非常講究~

油品： 為了達到外皮酥脆、輕盈不油膩，以及讓人舒適的用餐體驗，「豚組」特別研發了專屬的混合炸油。這款炸油以「太白芝麻油」為主要成分，並結合棉籽油等多種植物性油脂調製而成，不僅安全健康，還能讓顧客吃得更安心。（「太白芝麻油」是一種對人體友善的油脂，能有效抑制體內活性氧，通常僅用於高級天婦羅餐廳。）

麵包粉：大多數店家會選擇使用「靜置約 1 小時的二等粉」，但在「豚組食堂」，獨家使用了經過 4 小時長時間熟成的「一等粉」。這種麵包粉甜味更濃郁，能完美封存豬肉的鮮美口感。

高麗菜：只選用來自契約農場、低農藥使用的高麗菜，每次點餐時都會現削新鮮送上。不僅對胃腸超級友好，還含有豐富的維他命 U 和 K！來自自然環境的甘甜，讓你吃得健康又滿足！

米飯：選用山形縣品牌米「一目惚」（ひとめぼれ）米，並用瓦斯釜鍋將米飯煮得蓬鬆可口。

「豚組食堂」開動囉！

豚組食堂位於六本木ヒルズノースタワー(Roppongi Hills North Tower)B1。午餐時段為11:00至16:00（最後點餐時間為15:15），HARU約10:50(星期六)抵達時已有人排隊。

「豚組食堂」內設有吧台與木桌，總共可容納約 30 位顧客。

菜單非常簡單，就只有ロース（里肌）

或フィレ（里脊）兩種豬排可供選擇。

豬肉的種類會每天更換，像是吃蕃薯長大的鹿兒島純種黑豬、三重縣松阪豬等等。

等等。文章後半也會有各品牌豬的介紹，有興趣可以拉到下面看一下啊。

而今天的高級銘柄豬肉是静岡的「金豚王」。

「金豚王」是「金華豚」和「富士ロック」兩種豬種交配培育出來的豬。「金華豚」以其肉質軟嫩、油脂口感豐富聞名。而日本静岡縣培育的「富士ロック」豬種，則以濃郁赤身肉（瘦肉）的比例高而著稱。經過多年的研究，培育出來的静岡縣「金豚王」融合了兩者的優點，誕生了一種口感豐富、風味獨特的全新豬種。「金豚王」既有濃郁的赤身口感，又有細緻、軟嫩多汁的肉質，入口即化的油脂。

提供兩種套餐：

ロースカツ膳（里肌豬排套餐） ：可以同時品嚐到赤身與油花的美味

：可以同時品嚐到赤身與油花的美味 フィレカツ膳（里脊豬排套餐）：口感較為精緻，適合喜歡瘦肉的顧客

套餐包括豬排、米飯、味噌湯、花椰菜。

「豚組食堂」的花椰菜都是現切的，所以吃起來又脆又多汁，還可以無限續加，也太棒XD。搭配「豚組食堂」原創的清爽沙拉醬也很美味。

⭐️順帶一提，花椰菜富含膳食纖維。膳食纖維可以阻擋糖分和脂肪的吸收。豐富的維生素U可以保護胃腸，幫助消化吸收。所以，炸豬排跟花椰菜是最佳搭檔啊。

一定要在吃炸豬排前多吃一些花椰菜喔！

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更多詳情🔎請參考此文章⇨

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