這兩年來

"酸菜魚"似乎是一種潮流啦

愛吃酸的我又愛吃魚的我來說

對我來說真的是一件很美好的事情

因為又酸又有魚~真的超棒

所以我一直都有在關注酸菜魚

前幾天發現新光三越中山店

開了樂多多集團最新力作/狂一鍋酸菜魚

想當然要跟三五好友一起來嚐鮮囉

我們在店門口遠遠就看到超可愛的

精品藍蝴蝶結

當然要來拍一下合照囉~~

看看台北店人潮滿滿都在排隊等著進場痴狂一鍋酸菜魚呢

整間都是非常時尚的精品藍色真的超吸睛的啦~

一整個心情都好美麗XD

且當天真的是都坐滿耶~~

果然一開幕就吸引超多人關注的!!!

店內還有

洛神花、陳皮、玫瑰花

三種免費花茶可以自己沖泡

我個人泡了洛神花

覺得還蠻讚的

想要喝冰的

這裡也有提供四款手搖飲

路過芬芳綠茶香

易品清新梅子醋

威然自得奶茶醇

登高望遠烏梅醉

個人覺得一點都不馬虎

都好好喝

餐具以及餐巾跟濕紙巾都在抽屜裡

想要取用十分方便

2025『狂一鍋 最狂酸菜魚』

向經典中的經典-川菜致敬

主理人-”成都狂少”2019年冬

秒說服一群狂徒踏上2,000多個日夜近6年的熱血暴走之路

不停的田調多國料區

穿巷吃研藏味

往返在炒鍋炮爐間

精品時尚界

翻玩酸菜魚融合時尚精品獨樹一幟的生活美學

讓世界美味

美學一生

涼菜/百年傳世蓮藕香

這一款真的是開胃小菜

很爽口~

『我狂一鍋，我驕傲！』

堅持選用了亞熱帶冬陽照護

溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜

孕育出特有自然鹹香

爽脆回甘的美食界百搭配角

更是美學餐飲體驗的美味主角

這次點了

蕭鼓傳情酸菜魚機車包

適合1-2人

超愛那酸酸

外加一點辣辣的滋味

魚片真的好鮮嫩

一整個好愛

可加入鍋巴

我覺得這個點子真的很不錯

吃起來口感會變得比較濕潤又有一點飽足感

是以往我從未想像的吃法

小食點了

兒女情長鴨血辣

鴨血微辣多汁十分好吃

奈人擋住饅頭香

還附上煉乳

真的飯後來份當甜點剛剛好

我算吃過不少酸菜魚

我覺得狂一鍋酸菜魚除了口味很合我的胃口之外

他裝潢打造年輕時尚更是我覺得很棒的一點

聽店長說姊妹品牌明水然樂紅到海外去一位難求

狂一鍋也將前進香港、新加坡耶！

真的讓人好期待~讓海外也看到台灣之光

店家資訊

狂一鍋酸菜魚「新光三越台南中山店」

地址：台南市中西區中山路162號12樓

週一至日11：00～15：00、17：00～22：00

電話：06-223-9696

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