這兩年來
"酸菜魚"似乎是一種潮流啦
愛吃酸的我又愛吃魚的我來說
對我來說真的是一件很美好的事情
因為又酸又有魚~真的超棒
所以我一直都有在關注酸菜魚
前幾天發現新光三越中山店
開了樂多多集團最新力作/狂一鍋酸菜魚
想當然要跟三五好友一起來嚐鮮囉
我們在店門口遠遠就看到超可愛的
精品藍蝴蝶結
當然要來拍一下合照囉~~
看看台北店人潮滿滿都在排隊等著進場痴狂一鍋酸菜魚呢
整間都是非常時尚的精品藍色真的超吸睛的啦~
一整個心情都好美麗XD
且當天真的是都坐滿耶~~
果然一開幕就吸引超多人關注的!!!
店內還有
洛神花、陳皮、玫瑰花
三種免費花茶可以自己沖泡
我個人泡了洛神花
覺得還蠻讚的
想要喝冰的
這裡也有提供四款手搖飲
路過芬芳綠茶香
易品清新梅子醋
威然自得奶茶醇
登高望遠烏梅醉
個人覺得一點都不馬虎
都好好喝
餐具以及餐巾跟濕紙巾都在抽屜裡
想要取用十分方便
2025『狂一鍋 最狂酸菜魚』
向經典中的經典-川菜致敬
主理人-”成都狂少”2019年冬
秒說服一群狂徒踏上2,000多個日夜近6年的熱血暴走之路
不停的田調多國料區
穿巷吃研藏味
往返在炒鍋炮爐間
精品時尚界
翻玩酸菜魚融合時尚精品獨樹一幟的生活美學
讓世界美味
美學一生
涼菜/百年傳世蓮藕香
這一款真的是開胃小菜
很爽口~
『我狂一鍋，我驕傲！』
堅持選用了亞熱帶冬陽照護
溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜
孕育出特有自然鹹香
爽脆回甘的美食界百搭配角
更是美學餐飲體驗的美味主角
這次點了
蕭鼓傳情酸菜魚機車包
適合1-2人
超愛那酸酸
外加一點辣辣的滋味
魚片真的好鮮嫩
一整個好愛
可加入鍋巴
我覺得這個點子真的很不錯
吃起來口感會變得比較濕潤又有一點飽足感
是以往我從未想像的吃法
小食點了
兒女情長鴨血辣
鴨血微辣多汁十分好吃
奈人擋住饅頭香
還附上煉乳
真的飯後來份當甜點剛剛好
我算吃過不少酸菜魚
我覺得狂一鍋酸菜魚除了口味很合我的胃口之外
他裝潢打造年輕時尚更是我覺得很棒的一點
聽店長說姊妹品牌明水然樂紅到海外去一位難求
狂一鍋也將前進香港、新加坡耶！
真的讓人好期待~讓海外也看到台灣之光
店家資訊
狂一鍋酸菜魚「新光三越台南中山店」
地址：台南市中西區中山路162號12樓
週一至日11：00～15：00、17：00～22：00
電話：06-223-9696