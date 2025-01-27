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高雄市鼓山區居酒屋【吉喆燒酒館】

高雄居酒屋 推薦【 吉喆燒酒館 】，鼓山明華路上的 高雄日式串燒 居酒屋，鄰近凹子底森林公園、巨蛋商圈，提供各式烤物、串燒、海鮮、炸物、熱炒、啤酒，氣氛溫馨愉快，服務親切，非常適合三五好友聚會小酌，最近推出平常吃不到的新年限定菜單，菜色豐富、好停車、營業到深夜1點，不論是新春聚會、或日常想吃晚餐宵夜選【 吉喆燒酒館 】就對了！

吉喆燒酒館 地址 交通 停車資訊

高雄居酒屋 【 吉喆燒酒館 】位在高雄市鼓山區明華路上，靠近明倫路口，這一帶晚上比白天熱鬧，是晚間聚餐吃宵夜的好所在。

交通與停車：

高雄捷運：巨蛋站2號出口 750公尺，走路10~15分鐘

750公尺，走路10~15分鐘 公車：

明誠路上「高等法院」距離350公尺，路線：紅33明誠幹線

華榮路上「華榮公園」距離170公尺，路線：3，3繞文信路

南屏路上「文信路口」距離290公尺，路線：8502

明誠路上「高等法院」距離350公尺，路線：紅33明誠幹線 華榮路上「華榮公園」距離170公尺，路線：3，3繞文信路 南屏路上「文信路口」距離290公尺，路線：8502 開車：對面、旁邊停車場多，路邊停車格

吉喆燒酒館 用餐環境

高雄居酒屋 【 吉喆燒酒館 】室內空間簡單溫馨舒適乾淨，日式風格裝飾畫龍點睛。

也有包廂座位，但只有一間，有需要記得提早預訂。

喜歡自由無拘束的人也可以坐室外座位。

還有各式各樣日式氛圍的裝飾物，竟然有「李組長眉頭一皺」的李組長簽名！🤣

吉喆燒酒館 菜單

高雄居酒屋 【 吉喆燒酒館 】菜單種類、數量非常豐富，主要有：

烤物 （雞、鴨、牛、羊、豬、魚、海鮮、蔬菜）

（雞、鴨、牛、羊、豬、魚、海鮮、蔬菜） 炒物 （台式熱炒口味、金沙、椒麻、宮保、鹽酥、三杯）

（台式熱炒口味、金沙、椒麻、宮保、鹽酥、三杯） 炸物 （日式、台式食材）

（日式、台式食材） 主食 （炒飯、炒烏龍、炒泡麵）

（炒飯、炒烏龍、炒泡麵） 冷食 （生魚片、涼拌菜）

（生魚片、涼拌菜） 湯類 （薑絲、味噌、蒜頭）

（薑絲、味噌、蒜頭） 鍋物

無酒精飲品

啤酒、生啤、調酒

過年推出的限定菜色，店家說因為想給老顧客過年來吃飯有一點驚喜和吃些新鮮的、平常沒有的，特別開發 過年期間限定販售 ，只有一批食材售完就沒有了，而且可能會每天增減不同菜色（如果提早食材用完就停售），所以過年期間可以期待一下啦！

生啤酒

高雄居酒屋 【 吉喆燒酒館 】餐點都是現點現做，等待的時間就先來喝個飲料，這裡飲品選擇不少，沁涼暢快的生啤酒常有優惠活動，大家一起點起來很划算，記得 酒後不要開車 喔！這裡有提供幫忙找代駕業者的服務。

橙汁排骨

橙汁排骨 擺盤十分用心，炸過的排骨肉裹上微微酸甜醬汁，開胃又討喜，全家都愛吃。

蜜汁梅花排

厚實有彈性的豬排，鹹甜適中入味，咀嚼起來豬肉油脂香甜滿溢口中，十分美味。

高粱香腸

過年吃香腸，取「長長久久」美好的寓意，台灣中藥香料加上高粱調味的香腸就是好吃，外脆內有嚼勁，肉汁與香氣非常ㄕㄨㄚˋ嘴。

糯米人蔘雞湯

藥材和雞肉給的份量大方，沒有突兀的人蔘味，米粒燉得夠軟，吸飽湯頭香氣，真材實料、順口好吃，冬天來上一碗，暖胃又暖心！

綜合生魚片

生魚片新鮮水嫩就好吃！選用的部位也可以，口感令人滿意。

綜合雞肉串

綜合雞肉串 可以說是【 吉喆燒酒館 】烤物類的招牌料理，共有七種口味選擇： 明太子、蔥燒、起司、泰式、大阪燒、蜂蜜芥末、鹽烤 ，人多的話建議直接點滿七種口味綜合一起分享，這樣價格最划算！他們家的烤雞肉串乍看不算便宜，但真的要實際吃到才懂，因為雞肉好大塊好扎實啊！每一串的雞肉用量是別人家的兩、三倍大，雞肉大塊厚實，咬起來特別飽嘴，有彈性肉汁， 明太子 是最受好評的， 大阪燒 口味上面撒滿柴魚絲，很香很有特色，所有口味基本無雷。

鹽烤牛小排

油花分布均勻的牛小排，飽含誘人肉汁，肉質彈牙可口，越嚼越香、越吃越上癮！

三杯中卷

中卷口感非常新鮮，三杯也炒得夠味鹹香，好想來碗白飯啊！

宮保米血

宮保米血 超級香辣，米血口感軟綿帶Q，辣得冒汗又忍不住一直想吃、回味再三，真的是一道下酒好菜，嗜辣者必點！

椒麻皮蛋

上桌有陣陣香菜氣息撲鼻而來，皮蛋先裹粉炸過再淋上椒麻醬，跟宮保米血的口味比起來辣度很低，香菜、皮蛋、椒麻醬融合在一起的獨特滋味，意外爽口好吃。

炸手工黑輪片

如果帶小孩來吃飯，大人吃重口味，小孩就吃 炸黑輪 ，炸得外皮超酥脆，內層黑輪ＱＱ，是ㄕㄨㄚˋ嘴第一名好菜！

鮭魚炒飯

米飯炒得軟硬適中不油膩，鹹度剛好，每一口都有滿滿鮭魚、蔥花香氣，偶爾還可以吃到鮭魚卵的鹹鮮，一定要吃飯才會飽的人可以安心點來吃。

清炒食蔬（水蓮）

簡單用薑絲爆炒，味道卻很鮮美，我一直覺得隱約有蛤蠣高湯的味道（？），炒水蓮就是要在外面點來吃，一定要大火快炒，才能掌握最佳脆度，也可以補點蔬菜營養。