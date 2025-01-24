桃園區的寵物咖啡館我去過有貓咪的，也光顧過有狗狗的，但這次第一次遇見有鸚鵡的咖啡館，真的超特別！迫不及待想跟大家分享。

店家資訊

店名：鳥仔咖Jiao Cafe'

地址：桃園市桃園區蓮埔街53號

營業時間：11:00-19:00（每週三公休）

電話：03-326-9048

我覺得這個圖樣好可愛，忍不住想叫牠一聲「鳥董」。

店內桌子數量不多，整體環境簡單又很舒適。我們先來看看菜單吧！店裡規定每人低消150元哦。

比較特別的是，這裡還有販售鳥飼料，自助吧一碗50元。

有沙拉、早午餐。

還有鬆餅，以及超特別的招牌餐點「漏乃華」。

各式飲品也應有盡有。

除了飯麵選項外，還能加價升級成套餐，餐點選擇真的相當多元！

當然，這家咖啡館最吸引人的就是店裡駐店的可愛鸚鵡們啦！

店員介紹說這隻鸚鵡超級親人！只要你把手伸過去，牠馬上就會跳到你的手上，一高興還會晃動牠的小腦袋，超級可愛！

店員還教我如何摸鸚鵡的頭或眼窩，這是我人生中第一次學會「撸鸚鵡」，真的是個超酷的體驗！

據店員介紹，地下室有一片專屬「愛鳥樂園」，而且還可以帶自己養的鳥兒來這裡玩！

第一次見到專屬鳥兒的遊具，好特別。

接下來看看我的餐點，我選了一杯抹茶奶蓋。

裝飲品的杯子超級可愛，抹茶奶蓋的味道濃郁又扎實，真的很好喝！不過一杯要價160元，不便宜。

接著登場的是我從來沒吃過的特別餐點「漏奶華」！

上桌時看起來就是兩片簡單的吐司，但一切開就超驚豔！

一刀下去，滿滿的奶瞬間流出來，根本就是奶香版的「岩漿流」！

滿滿的奶液流了出來，簡直像在變魔術！這份吐司味道超棒，但價格也不低，一份180元。不過有可愛的鸚鵡陪伴，感覺還是值得啦！

這真是一間超級可愛的鸚鵡自由咖啡館！「鳥仔咖」真的值得大家來體驗看看！