在竹北熱鬧的街頭上，居然有著一間充滿溫馨簡約氛圍的咖啡館——扣子商行。

一開始聽到這個名字，還以為是一間賣衣服的店，結果走進來卻驚訝地發現，這可是甜點控的天堂啊！

店內裝潢簡約時尚充滿巧思，木質桌椅與柔和的燈光營造出溫暖舒適的氛圍，都讓人感受到一份從容與寧靜。

白色調的色系讓人有種安心放鬆的感覺！

最令人驚喜的是，他們的設計細節無一不透露出扣子主題的巧思：菜單的封面就是一顆可愛的扣子，甚至店內的小裝飾也都巧妙地與這個主題相呼應，讓整個空間彷彿散發著一種精緻又不過於張揚的魅力。

一起喝咖啡吃甜點吧！

草莓戚風 $230這草莓戚風蛋糕真的是一口咬下去，紅玉茶香的戚風咬一口是輕盈蓬鬆的口感，內餡是當季新鮮的草莓酸甜交織果香四溢。

還有一層草莓凍更是增添了一層清涼感，讓人每一口都像是在夏日的微風中輕輕漫遊；唯一需要稍微調整的是奶油最後會稍微膩口了些，如果能再輕盈點或許能讓整體口感更為平衡。

黑糖奶凍芋泥金萱茶捲 $170，金萱茶的蛋糕體柔軟細緻，包裹著滑順的芋泥與黑糖奶凍甜度掌握得恰到好處。

芋泥很細膩帶顆粒口感很好，奶香味不會蓋掉芋泥及茶香味帶來更深層的味覺享受。

這個我可以吃兩個🤭🤭🤭。

香鬆麻吉鹹乳酪 $160內餡是軟糯的麻吉咬下去QQ 的與鹹乳酪的微鹹味巧妙融合讓口感更有層次。

裡頭的肉鬆有點少存在感不太明顯，但整體的美味仍讓人難以抗拒。

香料咖啡 $130是果香與咖啡的完美搭檔！新鮮柳橙汁有果香的清新感和咖啡的濃烈風味在口中交錯，微微酸甜再帶點微微苦澀味道這杯我自己很喜歡喝。

蒲公英茶 $130一種難以言喻的神秘感微微的澀味和酸味在口中輕輕釋放，隨後轉為一種柔和的甘甜，讓人感覺既清新又溫暖這茶的味道不像一般的茶那麼直接，而是帶著一點點的奇妙轉折，特別適合在冷冷的午後品一口不僅能驅散一點寒意，還能帶來一份寧靜的愉悅感。

推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐扣子商行無疑是竹北甜點控必訪的咖啡館之一無論是甜點的口感還是店內的氛圍，都是讓人一再回訪的理由。店家用心呈現的每一道甜點，搭配環境的放鬆氛圍，讓人感覺每一分每一秒都值得珍惜。

店家資訊|扣子商行（店休詳見IG）

地址：新竹縣竹北市博愛街319號

營業時間：11:00 - 19:00

電話：03 555 0857

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