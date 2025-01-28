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新竹縣芎林鄉新竹芎林 隱藏在芎林的寶藏店 🍽️ 5050早午餐陪你與好友共創美好回憶

2025燈會攻略 2025春節福袋 5050早午餐 新竹芎林早午餐 more
2025-01-28 09:39:00 文字：You and me 我們一家
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5050早午餐

phone03-6671003
place新竹縣芎林鄉文德二街69號
3.98 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.75
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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