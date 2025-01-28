老闆是香港人，採用高級的鑄鐵鍋，客製化不同的港式創意料理，店內環境復古又溫馨，很適合帶重要人士來聚餐，也非常適合跟另一伴來約會用餐

撰文。拍攝／呂萱萱

搬來林口也有好幾年時間，若偶爾想跟老公吃好一點的，平常都只會到百貨公司吃飯，但吃來吃去就這麼幾家，想找好吃的創意料理還真困難，也許老天爺聽到我的心聲，沒想到～在林口竟然有一家私廚，港式創意料理超好吃的！

用餐環境很棒！佈置很溫馨，環境也非常乾淨

若自己一個人來用餐，可以坐吧檯也不會覺得尷尬

店內有不少STAUB鑄鐵鍋，所有的餐點都是使用鑄鐵鍋完成的

鑄鐵鍋的好處，鎖水力高、比較能保留食物原始風味，受熱均勻、蓄熱力極佳，而且保溫效果很棒

店內復古氛圍滿滿，黑膠唱片是真的可以聽哦

老闆是道地真正的香港人，菜單皆為客製化，二個以上來用餐，從1200元到3500元都有，若自己一個人來吃，單人套餐約780元

今天跟老公一起來用餐，選擇1500/1個人的餐點，以下就分別跟大家介紹哦

湯頭一喝就知道熬很久，口感溫和滑順，不死鹹帶點甘甜滋味，吃得到淡淡的桂圓香，烏雞燉煮的很軟嫩，相當有水準

味道跟平常吃到的叉燒肉不同，裡面有添加玫瑰酒，所以特別香，肉不會太肥，很有咬勁，非常下飯

港式無水蒸魚，是上桌後才會把鑄鐵鍋的蓋子打開，今天的魚種是紅笛鯛，魚肉濕潤滑口，味道相當清甜

所謂無水蒸魚，就是烹煮的過程中不加一滴水，吃到的湯汁都是最原始的精華，真的很鮮！

蓮藕的脆，加肉餅的軟香，口感相當豐富，味道鹹香好滋味，也非常下飯

菠菜炒鹹蛋跟皮蛋，第一次吃到這麼特別的料理，真的很不錯

煲仔飯是港式必點的主食，裡面的香腸跟臘腸，讓米飯更美味，還有市面少見的羊肚菌也很有咬勁，煲仔飯裡的鍋巴，讓吃過的人無不念念不忘