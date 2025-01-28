營運超過15年的知名日式無菜單料理店，食材新鮮，餐點精緻好吃，擺盤也很美麗，用餐的同時也能享有視覺與味覺的雙重享受，非常適合帶重要人士來用餐

撰文。拍攝／呂萱萱

鄰近捷運台北101/世貿站，開車可以旁邊的收費停車場

一入店內就感受到濃厚的日式禪意氛圍，溫和的燈光加上輕音樂，用餐環境很舒適

店員服務很親切，一到座位就送上熱毛巾及熱茶

若一個人來用餐也不怕尷尬，可以直接坐吧台，同時欣賞師傅準備餐點的過程

第一道開胃前菜，就讓人覺得很精緻

滷鯖花魚極致鮮甜，完全沒有魚腥味。小蝦佐松露醬優雅又奢華。手工做的魚甘豆腐（上面是魚子醬）鹹淡口感豪不衝突，還有一串的烏魚胗也很不錯

店家有自製的涼拌小菜，會不定時更新，這次的百香果青木瓜，我就很喜歡，脆脆的很入味

生魚片非常豐富， 有青甘肚、鮭魚肚、金鯧魚、紅甘魚、金殼蝦…等多種不同魚類

龜山島的金殼蝦，蝦身上面是蝦膏，蝦頭可以炸或烤的

金鯧魚搭配秋葵山藥醬很對味！讓我比較驚豔的是綜合魚捲，捲皮是白蘿蔔，裡面包覆綜合魚肉，加上外面滿滿的鮭魚卵，海味十足好過癮呀

這次的烤魚是黑格魚（算是鯛魚的一種）肉質細緻又紮實、富有口感非常鮮甜

尖梭魚有稍微炙燒一下，搭配上面的沾醬爽口又開胃

山藥鰻魚蒸，採用日本山藥泥，吃起來是有顆粒口感，鰻魚綿細鬆軟，底部的釜飯也不會太油膩

套餐的車蝦明太子，明太子肉質厚實又緊緻，在加上明太子沙拉，脆脆的口感真美味

松葉蟹，蟹肉真的超鮮甜，配料也很豐富，有玉米筍、香菇、花椰菜、蛋花…等，這羹湯也很好喝哦

沙朗牛肉，牛肉略帶嚼勁及彈性，採用特調的蕎麥子味噌醬，口感層次非常豐富

吃到一半，店員幫我們換上日式煎茶，熱熱喝很舒暢

握壽司，魚肉的種類會依季節作調整

海鮮蓋飯，裡面有滿滿的生魚片，還有海膽，清淡甘甜超級好吃

最後的湯品是薑絲蛤蜊湯，蛤蜊肥滿又多汁，湯頭清香非常鮮

甜點是當季水果跟奶酪，吃飽後來一份，真的超級滿足

原文連結 https://evanchiny.com/20250109eat/