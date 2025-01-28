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忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

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2025-01-28 10:30:00 文字：呂萱萱愛分享
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呂萱萱愛分享

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忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

，Google地圖評價有1300多則，高達4.3顆星。餐點有河粉、牛肉麵、咖哩雞飯麵、涼拌木瓜絲、潤捲…等東南亞料理，價格不貴也很好吃

撰文。拍攝／呂萱萱

我要先說～這家生意很好，但店家有規定，點餐要一次點齊，不接受加點，而且忙碌的時候，口氣可能會比較差，我是覺得還好啦，如果你非常重視服務品質的話，請自行斟酌哦…

忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

內用空間不大，其實還滿擠的，但還好環境算很乾淨

忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

醬料、餐具自取

忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

附上翻拍的菜單給大家參考，選項還滿多的

忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

 

潤捲：強烈建議一定要點，皮很薄透，咬起來很Ｑ，裡面有滿滿蔬菜，再搭配微酸微甜有花生的清醬，口感爽脆又開胃

忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

法國麵包咖哩雞，南洋味十足，真的超級好吃！

 

麵包有先烤過，外酥內軟口感很扎實，咖哩雞裡面有二塊雞肉、
不論是雞肉、紅蘿蔔、馬鈴薯，每一個都超大塊，醬汁屬於南洋風的咖哩醬，沾麵包真的超級好吃

忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

河粉是店家的招牌，網路很多人推薦一定要點

 

 

我們這次點酸辣豬肉河粉，豬肉很嫩，沒有肉腥味，湯頭雖然不是紅色的，但酸辣味十足，非常夠勁，河粉的口感偏硬，ＱＱ的有咬勁，但對我這個載牙套的人來說，吃起來真的比較辛苦，但整體來說，還是很值得推薦

忙碌的時候，口氣可能會比較差，但餐點真的很好吃

原文連結 https://evanchiny.com/20250214eat/

 

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