隱身在新泰路的二樓，是一家氣氛超棒的約會餐廳，要進入店內還要參加解謎小遊戲，店內氛圍很浪漫，餐點擺盤美麗又精緻，喜歡生活有儀式感的朋友真的可以收錄起來，也非常適合帶另一伴來用餐哦

撰文。拍攝／呂萱萱

位於新泰路的二樓，靠近公園一路，鄰近新莊國民運動中心、新莊棒球場，外觀沒有明顯的大招牌，讓人感覺真的很隱密。捷運新莊站步行約十分鐘，開車可停新莊國民運動中心的停車場 解謎入店很有儀式感，其實滿簡單的啦XD，密碼的小卡就放在旁邊

溫暖的燈光及質感佈質，整體用餐環境非常舒適，而且每張桌子都有適當距離，不會讓人覺得很擁擠

一個以香氛主題的約會餐廳，店內的擺設唯美雅緻，也很浪漫

店內有多種不同香氛蠟燭，每款香氛都是店家調配，外面買不到

用餐前可以先試聞，選擇自己喜歡的味道，放在餐桌上，品嚐美味餐點的同時，也可以享有讓人心曠神怡的香氛，讓用餐更有儀式感，帶另一伴來約會也很加分

泰酸泰辣鮮蝦：

這是一道非常開胃的沙拉前菜，醬汁酸辣鮮香、蝦肉又鮮甜，蔬菜也都精心挑選過，很有脆度

咔嗞薯條＋吧嗒雞米花：

喜歡炸物的朋友，千萬不能錯過，薯條跟雞米花炸的很酥，但不會讓人覺得油膩，我個人很喜歡松露醬，沾薯條超對味的

義式香烤雞腿排：

雞腿排真的很香，有很迷人的義式香料味道，雞肉的口感相當軟嫩，配料是很健康的水煮青菜、水煮蛋，吃完很有飽足感

熱愛185度吐司磚：

酥脆的吐司磚，表皮裹上糖粒， 旁邊還有一球冰淇淋，烤過的棉花糖，飽足飯後來一份，實在有夠讚

蜜桃粉紅玫瑰氣泡飲：淡淡的玫瑰香，口感清爽不會太甜膩

蜂蜜香蕉牛奶：濃郁香蕉及奶香，散發出淡淡的蜂蜜味，甜甜蜜蜜，好適合與一另一伴享用

原文連結 https://evanchiny.com/20251113eat/