CP值非常高的韓式料理吃到飽，學生438元 ，成人498元，嫩豆腐鍋、韓式小菜、人參雞粥、韓式六色拌飯…等超過30款韓式料理，通通無限享用，不用飛韓國，一樣可以品嚐道地的韓式料理

撰文。拍攝／呂萱萱

位於唐吉訶德的四樓，捷運西門站步行約八分鐘可到，開車可停峨眉立體停車場

學生438元/人需出示學生證正本

成人498元/人

兒童(110~140cm)250元/人

不分平假日及用餐時段價位均相同

身高未滿110cm之幼童免費/141cm以上即算成人費用

平日下午16:30前可單人用餐

用餐時間90分鐘

另加10%清潔費

用餐環境很寬敞，桌子之間的距離也不會太擠，而且店內的衛生維持的很乾淨，店員服務很棒，都會很熱情介紹

用餐打卡或評論就送韓國泡麵

嫩豆腐鍋有泡菜、麻辣、蔬菜高湯…等多種口味，雖說小小一鍋，但配料有豆腐、肉品、蔬菜等超豐富，而且醬料跟調味都是韓國原裝進口，口味非常道地

一般韓式料理店的豆腐鍋，一份就要二百多元，來這邊可以無限享用，真的太划算了

自助吧的餐點超級多，店員的補餐點的速度也很快，只要被夾了一大半，馬上就補新的來，所以建議大家最好空著肚子來用餐，因為店家完全不怕你吃

小菜超級多，涼拌綠豆芽、涼拌黑麻糊蓮藕、涼拌海帶絲、涼拌小黄瓜、韓國泡菜、涼拌QQ麵，還有我最喜歡的黑豆，裝了好多輪狂吃，超級爽

韓式六色拌飯也是特色之一，有海苔、蔬菜、紅蘿蔔絲、豆芽菜、炒豬肉、香菇…等配料，想吃什麼自己夾，醬汁也可以依個人口味來調整

BB醬炒牛肉焦香十足，我好喜歡韓式炒冬粉，QQ的很入味

空心菜海鮮煎餅、馬鈴薯起司煎餅，還有綜合蔬菜炸物好好吃，皮很酥香，吃得到青菜的甜味

有看韓劇的朋友應該知道，韓國人最喜歡菜包肉了，好吃美味不膩口

辣炒豬肉、辣炒牛肉、韓式炸雞、杏鮑菇小煎餅、南瓜小煎餅、泡菜小煎餅、韭菜小煎餅、酥炸魚排、芝麻球、炸洋蔥圈

光是這些韓式料理，就讓我們裝了好幾輪，一個人不到500元實在很便宜

韓式蒸蛋也不錯，人蔘雞粥超級香，味道很濃郁， 我一個人就吃了三碗了

飲料也很多種，有冰沙、咖啡、汽水

吃飽後來一碗「韓式水果花菜」裡面有牛奶、西瓜、當季水果，相當滿足

另外還有黑糖方塊豆腐，甜的鹹的都有

原文連結 https://evanchiny.com/gangneungama/