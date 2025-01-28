平日569元，學生優惠只要529元，韓國籍老闆親自調味的道韓式醃醬肉，雞肉/牛肉/豬肉/鮮蝦蛤蜊/隨便你吃，還有石鍋拌飯、大醬海鮮湯，海鮮煎餅、韓式炒冬粉、炸餃子、涼拌豆芽、涼拌海帶、韓國泡菜等多種韓式小菜跟水果，通通無限享用，好吃又可以吃很飽！

撰文。拍攝／呂萱萱

位於台北車站二樓，開車騎車，坐高鐵捷運都很方便，就在微風廣場的美食餐廳區，靠近西一門跟北三門，手扶梯上去就看到了

平日16:30前：成人569元／兒童(110~140cm)285元

平日16:30後及假日全時段：成人629元／兒童(110~140cm)315元

學生活動：平日16:30前，學生529元/人

用餐時間100分鐘，另收10%服務費

平日下午16:30前可單人用餐

正確價格請以官方公告為主

用餐空間蠻大的，每張桌子都有適當的距離，不會讓人覺得很擁擠

店內吃到飽有分個區，自助吧的餐點是自已夾，肉品跟海鮮的部份，要掃QR-Code點餐

飲料的選擇性好多，有可樂、芬達等汽水，果汁、烏龍茶、可爾必思，日式煎茶、研磨咖啡

水果、涼拌海帶芽、韓式黃豆芽小菜、拌炒韓國魚板、韓國泡菜…等多種韓式小菜，還有季節水果，也都是無限享用

我個人很推薦可以多夾一些青菜，搭配烤肉很好吃

醬料有：韓式青辣椒醬油醬、韓式黃豆沾醬、洋蔥末、辣椒、蒜片…等，喜歡什麼醬料自已調配

旁邊這區的熟食也是無限享用，有炸餃子、炸薯塊、海鮮煎餅、韓式炒冬粉、韓式蜜醬雞塊…等

店家的服務很道位，不論醬料、小菜、水果或熟食區，只要檯面上的食材被夾的差不多，就會有人員馬上補貨，完全不怕人家吃

我個人很喜歡韓式炒冬粉，ＱＱ的好入味，還有海鮮煎餅，記得放到烤爐上加熱一下，外酥內嫩好好吃

韓國籍老闆親自調味的道韓式醃醬肉，不用出國也可以能吃道地的韓國烤肉，真的很讚

而且醃得很入味，所以不太需要沾醬就很好吃哦

跟一般燒烤店不同，阿豬媽的肉片就跟平常看韓劇一樣，相當有厚度！真的很大方

豬肉有咬勁，牛肉很嫩，而且都沒有肉腥味，算是滿有品質的肉品

自助吧的生菜，再加上韓國泡菜、蒜頭，味道真的超讚！超級對味也很解膩，會讓人一口接一口吃不停

我們光是這樣吃，就點了好幾盤牛肉了

自助吧的海鮮煎餅，再用烤爐加熱一下更好吃

海鮮也是無限享用

蛤蜊飽滿又多汁，蝦子口感也很脆彈，以這樣的價格來說，可以無限享用，CP值真的非常高

石鍋拌飯也必點之一，現點現做口感還不錯，裡面的配料很多，木耳、泡菜、蔬菜類，也可以加剛烤好的五花肉，口感更豐富哦

韓式大醬海鮮湯，湯頭清淡不會太鹹，裡面的料很多，還有完整的蝦子

原文連結 https://evanchiny.com/20250117eat/