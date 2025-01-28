鄰近桃園大溪老闆，是一家古色古香的客家菜餐廳，Google評價有1400多則，高達4.4顆星，網路評價非常高。餐點以中式料理為主，每一道都好吃不踩雷，尤其新鹹蛋苦瓜完全不會苦，還有客家油燜筍也很嫩，飯後還有大份量的薑汁湯圓可以吃

撰文。拍攝／呂萱萱

店內是懷舊桌椅，用餐環境古色古香，當天來用餐，店內還播放鳳飛飛的老歌，感覺超棒的

小菜一份是80元，店員會用托盤裝好，拿到桌邊讓客人挑選，我們選擇黃金泡菜跟芋頭，二個都非常入味，很好吃！

↑客家油燜筍：桂竹筍不會刮嘴，有脆度也很嫩口，靠著雞油帶出它的甜味和香氣，單吃也不會覺得膩

↑滷肉飯：以瘦肉為主，醬汁屬於古早味口感

↑客家小炒：之前去熱炒店我都不會點，因為坊間餐廳都把這道炒的很乾，對我這個滿口牙套的人來說，吃起來很辛苦，這家的客家小菜，真的是我目前吃過算好吃，魷魚雖然有先炸過，但口感好嫩又多汁，醬汁也不死鹹，非常下酒

客家炒板條：份量很多哦，建議多人用餐點比較適合，板條ＱＱ很有咬勁

↑脆皮豆腐：跟別人不一樣，餅皮沒這麼酥，看起來有點像糕點，裡面的豆腐比較像板豆腐，口感比蛋豆腐硬一點，要趁熱吃，因為冷掉後非常難吃

↑新鹹蛋苦瓜：跟坊間苦瓜鹹蛋完全不一樣，苦瓜先炸後拌炒，完全沒有苦味，口感鹹香很下酒

↑橙花排骨：吃得到甜甜的柳橙味，鮮濃帶微甜，肉也很嫩

↑今日例湯：今天是客家仙草雞湯，一人份量100元