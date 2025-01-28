人氣超夯，台中獨有的川味老火鍋 [蜀九品麻辣火鍋]，老闆娘來自四川，口味正宗道地，使用食材也絲毫不馬虎，肉品主打溫體牛肉及各式嚴選頂級肉品，並有不少四川當地食材進口來台，像是毛肚/貢菜/腐竹/粉條/脆木耳/千絲土豆等等，其中必點的還有招牌之一的串串系列，好料多多！

一走進[ 蜀九品麻辣火鍋 ]店內，麻辣鮮香便撲鼻而來，用餐空間寬敞，動線也舒適，另外還有飲品冰沙及可自行沖泡的陳皮，洛神等好茶無限享用，並且有陳列數十種醬料可供搭配。

菜單內的食材種類可不少，不過這對有事前做功課的我來說完全不是問題，先點好湯頭”三鮮金湯(海鮮加蔬果熬煮)”及”川味老火鍋(牛油加麻香辣食材熬煮)”，口味既香濃也不上火，非常順口，食材方面我們選擇九宮格盛宴，自選9種好料精緻擺盤上桌，光是視覺上就先加分不少！

其中在台灣較少見的食材-貢菜、鴨腸、千層肚、黑毛肚、千絲土豆、秋葵滑漿、招牌粉條，絕對都是必點必吃。

另外，蛋餃魚餃、板豆腐、蓮藕、龍蝦沙拉丸、千張豆皮、脆木耳，加上鮮牛肉丸、鮮豬肉丸、豬腦花…等眾多好料搭配，吃的到基本實在，也可以吃的到精緻特色，來自四川的老闆娘真的很用心。

還有，串串系列也是老饕來店必點，芹菜牛、蒽五花豬、巴沙魚、金針菇牛、掌中寶(雞腳掌心)…等等，吃美味的同時，也跟的上流行，讚！

招牌熟食小吃我們也點了招牌”小酥肉”，口味鹹香酥脆且又紥實，是很討喜的口感，沾些辣粉食用更添風味。不得不說，正宗四川麻辣果然名不虛傳，[ 蜀九品麻辣火鍋 ] 的好特色好滋味值得推薦，快來品嚐四川正宗麻辣好料，一起暖心暖胃過暖冬吧~~

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[ 蜀九品麻辣火鍋 ]

地址：台中市南屯區大墩十一街642號1

電話：04-22511697

營業時間：平日11:30~00:00 (最後收客23:00,用餐至00:00)

#年節期間營業時間：除夕.初一店休，初二起正常營業。

FB粉專：蜀九品麻辣火鍋

IG：@shujiupin

(以上評論為個人感想，請自行體驗為準。另外，店家的用餐優惠活動．價格請看店內公告或官網及粉絲頁的訊息為主，謝謝 !! )

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