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【高雄。鼓山區】中將燒肉屋，火烤兩吃，高雄燒肉吃到飽，鼓山區美食推薦，平價CP值高!

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2025-01-28 13:55:00 文字：萍果
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萍果

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【高雄。鼓山區】中將燒肉屋1.jpg

萍果超愛吃火鍋和烤肉，要從兩種則一選擇，真的會有選擇障礙阿!

所以，嘿嘿~兩種萍果都要吃!!

今天就來分享一家超高CP值，火烤兩吃，食材選擇又多而且還很平價，

在地人超推薦的中將燒肉屋。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋2.jpg

中將燒肉屋只有晚上營業，這次和兒子兩人一起來吃晚餐。

進門店員就很親切地打招呼詢問用餐人數與介紹用餐方式。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋3.jpg

每一桌會依選擇的鍋底收取一次開桌費，原味鍋60元，麻辣和咖哩150元，

採吃到飽方式，算人頭收取費用1人388元(如遇節假日會另收取一成服務費)。

用餐時間為2小時。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋4.jpg

沒有華麗的裝潢，但室內空間寬廣，而且環境十分乾淨整潔!

座位區也很多，多人聚餐也很適合!

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋5.jpg

入口右側是坐位區，左側則是食材區。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋6.jpg

肉品、菜類區的櫃子採開放式冰櫃，不過非常整齊乾淨唷!

而且我們在吃的時候，也不用擔心食材沒了，店員會一直補食材，

並且會定時的擦拭櫃內維持整潔。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋7.jpg

肉品有骰子牛排、洋蔥牛肉、帶骨牛小排，骰子豬排、洋蔥豬肉、泡菜豬肉、黑胡椒雞肉、醃烤雞翅，

還有醃雞心、醃雞皮、雞軟骨、七里香，花枝、魚肉。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋8.jpg

蔬菜類也有十幾種選擇。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋9.jpg

麵類有冬粉、科學麵、王子麵，火鍋配料也有十幾種。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋10.jpg

飲品有汽水、茶品、咖啡可以選擇。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋11.jpg

冰品是杜老爺唷!!

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋12.jpg

還有一台很特別的機器，詢問店員，原來是雪花冰機耶!!

自己操作看機器削出雪花冰很有趣耶!

店員說今天提供的是黑糖奶茶口味，也會定時更換其他口味，

冰品吃起來綿綿密密很好吃喔!

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋13.jpg

水果與抹茶凍與牛奶凍，

果凍也是店家自製的，口味也是會定期更換。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋14.jpg

醬料區，各種配料都有。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋15.jpg

白飯與肉燥。

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋16.jpg

火烤兩吃的部分，烤盤是店家特製的無油煙烤盤，

一開始店員會先抹上一層油，之後就不用再抹油，

食材就直接烤，真的無油無煙~

湯底部分，也請店員介紹推薦，

她很推薦吃原味湯底，他們的高湯是加入大骨、甘蔗、洋蔥熬煮3小時製成，

先嚐了一口湯底，真的很甘甜呢!!

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋17.jpg

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋18.jpg

準備開吃^^

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋19.jpg

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋20.jpg

每一款肉品都夾一些烤來吃吃看，

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋21.jpg

醃過的肉品都很夠味，不沾醬就很夠味，而且肉質都很軟嫩，

店員也說燒肉的醃漬不加一滴油一匙鹽和一匙糖，吃起來可以更無負擔!!

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋22.jpg

除了烤肉，也可以自己DIY不同料理，

加點沙茶、還有洋蔥、九層塔、花枝稍微炒一下，吃起來味道很讚!!

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋23.jpg

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋24.jpg

超豐富的食材，而且新鮮美味，吃到超飽的!!

【高雄。鼓山區】中將燒肉屋25.jpg

超豐富的食材，吃到飽價格卻又好平價耶!

超高CP值，有火鍋又有燒肉可以吃~

推薦大家來吃看看唷!

地址：高雄市鼓山區九如四路1757號（內惟車站，慢步十分鐘）

電話：07-5856298

營業時間：17:00-23:30（週二公休）

FB粉絲專頁:中將燒肉(高雄鼓山總店）

Google商家:中將燒肉屋

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中將燒肉屋

phone（07）5856298
place高雄市鼓山區九如四路1757號
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.63
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