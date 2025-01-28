萍果超愛吃火鍋和烤肉，要從兩種則一選擇，真的會有選擇障礙阿!

所以，嘿嘿~兩種萍果都要吃!!

今天就來分享一家超高CP值，火烤兩吃，食材選擇又多而且還很平價，

在地人超推薦的中將燒肉屋。

中將燒肉屋只有晚上營業，這次和兒子兩人一起來吃晚餐。

進門店員就很親切地打招呼詢問用餐人數與介紹用餐方式。

每一桌會依選擇的鍋底收取一次開桌費，原味鍋60元，麻辣和咖哩150元，

採吃到飽方式，算人頭收取費用1人388元(如遇節假日會另收取一成服務費)。

用餐時間為2小時。

沒有華麗的裝潢，但室內空間寬廣，而且環境十分乾淨整潔!

座位區也很多，多人聚餐也很適合!

入口右側是坐位區，左側則是食材區。

肉品、菜類區的櫃子採開放式冰櫃，不過非常整齊乾淨唷!

而且我們在吃的時候，也不用擔心食材沒了，店員會一直補食材，

並且會定時的擦拭櫃內維持整潔。

肉品有骰子牛排、洋蔥牛肉、帶骨牛小排，骰子豬排、洋蔥豬肉、泡菜豬肉、黑胡椒雞肉、醃烤雞翅，

還有醃雞心、醃雞皮、雞軟骨、七里香，花枝、魚肉。

蔬菜類也有十幾種選擇。

麵類有冬粉、科學麵、王子麵，火鍋配料也有十幾種。

飲品有汽水、茶品、咖啡可以選擇。

冰品是杜老爺唷!!

還有一台很特別的機器，詢問店員，原來是雪花冰機耶!!

自己操作看機器削出雪花冰很有趣耶!

店員說今天提供的是黑糖奶茶口味，也會定時更換其他口味，

冰品吃起來綿綿密密很好吃喔!

水果與抹茶凍與牛奶凍，

果凍也是店家自製的，口味也是會定期更換。

醬料區，各種配料都有。

白飯與肉燥。

火烤兩吃的部分，烤盤是店家特製的無油煙烤盤，

一開始店員會先抹上一層油，之後就不用再抹油，

食材就直接烤，真的無油無煙~

湯底部分，也請店員介紹推薦，

她很推薦吃原味湯底，他們的高湯是加入大骨、甘蔗、洋蔥熬煮3小時製成，

先嚐了一口湯底，真的很甘甜呢!!

準備開吃^^

每一款肉品都夾一些烤來吃吃看，

醃過的肉品都很夠味，不沾醬就很夠味，而且肉質都很軟嫩，

店員也說燒肉的醃漬不加一滴油一匙鹽和一匙糖，吃起來可以更無負擔!!

除了烤肉，也可以自己DIY不同料理，

加點沙茶、還有洋蔥、九層塔、花枝稍微炒一下，吃起來味道很讚!!

超豐富的食材，而且新鮮美味，吃到超飽的!!

超豐富的食材，吃到飽價格卻又好平價耶!

超高CP值，有火鍋又有燒肉可以吃~

推薦大家來吃看看唷!

地址：高雄市鼓山區九如四路1757號（內惟車站，慢步十分鐘）

電話：07-5856298

營業時間：17:00-23:30（週二公休）

FB粉絲專頁:中將燒肉(高雄鼓山總店）

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